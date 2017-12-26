Российский флот хочет получить 10 тральщиков проекта 12700 до 2027 года

Военно-морской флот Российской Федерации рассчитывает получить 10 кораблей проекта 12700 до 2027 года.
Об этом во вторник, 26 декабря, заявил заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев.
"Выражаем надежду, что до 2027 года получим 10 таких кораблей", - сообщил Краснопеев.
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