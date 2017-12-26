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Российский флот хочет получить 10 тральщиков проекта 12700 до 2027 года

Вторник, 26 Декабря 2017 13:44
Российский флот хочет получить 10 тральщиков проекта 12700 до 2027 года Фото из открытых источников

Военно-морской флот Российской Федерации рассчитывает получить 10 кораблей проекта 12700 до 2027 года.

 

Об этом во вторник, 26 декабря,  заявил заместитель начальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев.

 

"Выражаем надежду, что до 2027 года получим 10 таких кораблей", - сообщил Краснопеев.

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Волкова Алена Опубликовано в Армия   Теги флот Новости

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