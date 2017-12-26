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Шойгу сообщил о начале формирования постоянной группировки российских войск в Тартусе и Хмеймиме

Вторник, 26 Декабря 2017 11:10
Шойгу сообщил о начале формирования постоянной группировки российских войск в Тартусе и Хмеймиме Фото из открытых источников

Начальник Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел сегодня селекторное совещание, на котором объявил о начале формирования постоянной группировки российских войск на территории Сирийской Арабской Республики.

 

По словам Шойгу, Минобороны РФ уже приступило к организации пунктов материально-технического обеспечения на базе в Тартусе, а также на авиабазе в Хмеймиме.

 

"Верховный главнокомандующий войсками РФ Владимир Путин утвердил структуру и штат пунктов базирования российских войск в Сирии на прошлой неделе. Речь идет о базах в Тартусе и Хмеймиме. Сейчас мы уже начали процесс формирования постоянной сирийской группировки наших войск", — сказал министр обороны, поблагодарив при этом парламент России, который ратифицировал соответствующие соглашения.

 

Вывод основной российской группировки из Сирии был завершен двадцать второго декабря. На территории САР остались несколько батальонов военной полиции, а также российские специалисты Центра примирения сторон.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Сирия

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