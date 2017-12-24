Путин: Америка нарушает договор о РСМД

Соединенные Штаты Америки не только пренебрежительно относятся к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но и нарушают его.
Об этом заявил в пятницу, 22 декабря, президент России Владимир Путин.
"Вашингтон ведет к разрушению этого договора, неустанно выискивая мнимые нарушения со стороны Российской Федерации", - добавил Путин.
Договор о ликвидации РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Этот документ стал первым в истории официальным решением нескольких стран о ликвидации целого класса вооружений.
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