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Подводим итоги: спустя 5 лет после Майдана

Четверг, 03 Января 2019 09:51
Подводим итоги: спустя 5 лет после Майдана Фото из открытых источников

Вчера в Киеве прошло факельное шествие в честь дня рождения Героя Украины Степана Бандеры. Такие акции проходили и раньше, но теперь эта дата — официальный государственный праздник. Бандеризация Украины, тот самый процесс, начало которому было положено еще в дни первого Майдана 2004 года, завершился.

 

А ведь мы предупреждали.

 

Разумеется, когда мы предупреждали, нас никто не хотел слушать, государственный переворот — это так увлекательно. Люди улыбаются друг другу, кругом все сплошь единомышленники, объединившиеся против злочинной влады. Вот снесем «Панду» и заживем. 

 

30 января 2014 года страстный майдановец, одессит Александр Бабич написал пост Кто такие «бендеровцы» и почему их надо убивать? О том, как в Львовской области потомки бандеровцев мирно живут бок об бок с потомками их врагов. В селе Рудки, куда его отвезли друзья, он наблюдал умилительную картину: 

 

На мраморных досках портреты Бандеры, Коновальца, Шухевича и списки всех односельчан, погибших с 1942 по 1947 года. Много имен… Наверное, человек 30-40. А еще списки арестованных уже после войны. Памятник был ухоженный: дорожка от снега очищена, новенький венок и даже букетик живых цветов. 

 

Когда я повернул голову направо, то увидел метрах в 15-ти памятник советскому воину. Такой — стандартный, какие стоят почти в каждом населенном пункте нашей большой, бывшей Родины — белый, гипсовый солдат в плащ-палатке, с автоматом на груди. Вокруг него тоже был убран снег и лежал красивый венок. На мой немой вопрос мой львовский друг проронил: «А как иначе, если у нас половина дедов там, а другая там воевали. Это в Киеве нас делят, а тут нам делить нечего».

 

Любопытно, сохранился ли этот памятник советскому солдату в селе Рудки? Почему-то сомневаюсь. Однако пять лет назад Александру Бабичу казалось, что такое мирное сосуществование будет и впредь. 

 

Очень может быть, что с 1944 по 1951 в Карпатских горах деды парней, которые рядышком греются у костра на Майдане, стреляли друг в друга. Но уже два месяца, как эти хлопцы и девчата перестали «полоскать» эти замшелые обиды. Они вспомнили, что от Луганска до Ужгорода и от Чернигова до Севастополя мы — один народ. Мы не «западенци», и не «даунбасцы», не «бырыги-одесситы», и не «рогули-винничане», не «хохлы» и не «москали». Мы — украинцы!

 

Через три года руководитель ВО «Свобода» в Печерском районе Киева Александр Аронец объяснил своему восторженному тезке и вообще всем наивным победителям «революции гидности», кто такие настоящие украинцы:

 

Бандера — это и есть Украина, а современные бандеровцы — это все украинцы. 

 

Еще в дни Майдана, как только на центральной киевской площади появился портрет Бандеры, я предложил украинским борцам за все хорошее против всего плохого простенький тест. Если действительно нэнька стала прекрасным образцом мирного сосуществования потомков эсэсовцев с потомками красноармейцев, повесьте рядом с портретом вождя украинских националистов портрет маршала Победы — Георгия Жукова. И даже изобразил в Фотошопе, как бы это могло выглядеть. 

 

На это предложение мне ответил один майдановец:

 

Как удобно москалям и донецким малороссам предоставить происходящее в Украине как бандеровский бунт. В таком случае ведь ничего и делать не надо, и думать, и делать выводы. Забитые совковой пропагандой и запуганные донбасскими бандитами малороссы согласны все терпеть, лишь бы только страшные бандеровцы (суть, свободные люди) не пришли к власти. Рабам (русским, малороссам) свобода не нужна. Рабам надо только хлеба и зрелищ. Майдан — это не бандеризация страны, а протест против ментовско-бандитского беспредела.

 

Как вы думаете, если бы колесо истории вернуло всех на пять лет назад, Майдан бы все равно состоялся? 

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Бандера Майдан
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