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Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины

Вторник, 01 Января 2019 13:49
Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Фото из открытых источников

Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Соответствующее выступление за несколько минут до Нового года вышло в эфире телеканала «1+1». 

 

Со своей стороны отмечу, если уж стоит, чтобы кто победил на выборах на Украине, то это только или Порошенко или Зеленский, но точно не Тимошенко.

 

Порошенко? Для того, чтобы Украина расхлёбывала и дальше, то что она нахлебала, чтобы при Порошенко начали отдавать те кредиты, что набрали.

 

Тимошенко? Это тупо замена Винницких на Днепропетровских. Причём голодных днепропетровских. С ложными ожиданиями. что Тимошенко уж! Хотя она националистка поболее Порошенко. Потому что ей это выгодно. Было бы выгодно, она в той же степени стала бы ярой русофилкой. Правда в отличии от Порошенко, она хоть договорённости выдерживает.

 

Зеленский? Тоже националист, хоть и не ярый. Всё таки относится к русскому миру положительно, хотя считает,  что во всем виновата российская пропаганда, слепа не замечая причины скачек на майдане и Антикоституционный переворот в стране - кровь на майдане, захват майданщиками администраций на Украине во время тех событий. Но есть надежда, что Зеленский не до конца испорчен и всё таки он не так клолака, как современные укринские политические элиты.

 

Все таки человек, создавший такой замечательный и по человечески душевный сериал, как "Сваты" не может быть до конца испорченным. Нет? Ну и в конце статьи немного видео о принципиальности Зеленского от Анатолия Шария.

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Кaк принципиальный Зеленский с Mосквой рвал

Иванов Дмитрий Опубликовано в Кризис на Украине  
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