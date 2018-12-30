«Танки Донбасса войдут в Украину»: Яков Кедми сделал неожиданное заявление

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Яков Кедми поделился своими прогнозами по поводу будущего Украины. В марте 2019 года президентские выборы пройдут на самом деле не на Украине, а в Вашингтоне. Такое заявление в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» сделал израильский государственный деятель Яков Кедми. Эксперт также предположил, что Белый дом в качестве наиболее подходящей кандидатуры на пост главы государства из возможных вариантов выберет Юлию Тимошенко.

«Потому что она более удобна американцам сегодня...Пока не решили в Вашингтоне, кто должен быть президентом Украины, если состоятся выборы. Еще ничего не ясно. Это все гадание на кофейной гуще. Я не удивлюсь, если Порошенко снимет свою кандидатуру, чтобы не позориться, и Тимошенко спокойно возьмет власть. Кому от этого будет лучше, я не знаю», – сказал Кедми.

Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» также отметил, что происходящее сейчас на Украине, напомнило события войны во Вьетнаме, в частности, Тетское наступление 1968 года:

«Они уже были все живые трупы. В Америке уже давно все решили. Вроде бы государство есть, но пока танки Сайгона не вошли в американское посольство. Я не думаю, что танки Донбасса войдут в американское посольство, но думаю, что они войдут в Украину»

Яков Кедми поделился своими предположениями по поводу того, как дальше будут развиваться события на Украине:

«Если вернуться к основе, то всю эту майдановскую авантюру задумали в Соединенных Штатах. Но в том-то и дело, что тех, кто тогда был у власти – уже давно нет. Другая власть в США. Другие интересы, другие приоритеты. А осуществляли это (авантюру – прим.Ред.) товарищи из Европы. Но Европа тоже уже другая, а летом станет совершенно другая.

У американцев был гениальный план. План то американский, а платить будут европейцы. И европейцы проплачивали Украину – не американцы. Все последние четыре года, почти пять, Европа тянет украинскую экономику, она вкладывает деньги, но больше этого не будет – Европа другая. Другие интересы, другие власти, другие правители. Некому Украину больше содержать, а она – недееспособна. Как и Польша. Польша тоже получила 70 млрд евро. Последний транш в следующем году и все – больше не будет, а Европа беднеет.

США не интересуют больше ни Болгария, ни Польша, ни Прибалтика...И меньше всего – Украина. Поэтому объективно единственное, где Украина может черпать силу и способность существовать – это только с Россией. Не со славянами – поляки тоже славяне. Именно с Россией. Поэтому нет у Украины другого будущего – только с Россией. А иначе сгинет эта Украина полностью»

Напомним, что Перт Порошенко до сих пор официально не заявлял о своем участии в президентских выборах.