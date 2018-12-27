Эксперт: Раскольническая Церковь Украины стала филиалом стамбульских задворков

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми назвал процедуру получения автокефалии Православной Церковью Украины вдвойне унизительной для украинского народа. А результатом томоса – полное подчинение стамбульским властям и бывшему капитану турецкой армии, коим является патриарх Варфоломей.
Об этом общественный израильский деятель заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», подчеркнув, что «раскольники по сути оказались на задворье двора турецкого султана».
Высокопоставленный разведчик подчеркнул, что инициатива раскольнического движения исходила от американских идеологов, которые не в первый раз используют вопросы веры для разобщения общества. Назвав при этом константинопольского патриарха Варфоломея полностью ангажированным турецкими и американским властями, а сам томос – очередной авантюрой США.
Напомним, прошение об автокефалии для УПЦ во Вселенский Патриархат президент Порошенко подал весной этого года. После его удовлетворения так называемая независимая православная церковь Украины сменила название и перешла в ведение Константинопольского Патриархата, который находится на территории Турции.
Московский Патриархат выступил с резкой критикой действий украинских властей, расценив их как грубое государственное вмешательство в церковные дела, полностью исключив возможность признания раскольников.
Накануне стало известно, что Украина за положительное решение вопроса по предоставлению томоса пообещала Константинополю одиннадцать православных храмов и монастырей. В их – числе женский Свято-Вознесенский монастырь, Богоявленский Киево-братский, Спасо-Преображенский монастырь на территории Межгорья и многие другие православные обители по всей территории Украины.
Список столь щедрых даров не является окончательным и продолжает уточняться советниками действующего украинского президента с учетом пожеланий стамбульских экзархов.
Ксения Николаева специально для Planet Today
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