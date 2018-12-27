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Эксперт: Раскольническая Церковь Украины стала филиалом стамбульских задворков

Четверг, 27 Декабря 2018 11:53
Эксперт: Раскольническая Церковь Украины стала филиалом стамбульских задворков Фото из открытых источников

Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми назвал процедуру получения автокефалии Православной Церковью Украины вдвойне унизительной для украинского народа.  А результатом томоса  – полное подчинение стамбульским властям и бывшему капитану турецкой армии, коим является патриарх Варфоломей. 

 

 Об этом общественный израильский деятель заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», подчеркнув, что «раскольники по сути оказались на задворье двора турецкого султана».

 

Высокопоставленный разведчик подчеркнул, что инициатива раскольнического движения исходила от американских идеологов, которые не в первый раз используют вопросы веры для разобщения общества. Назвав при этом константинопольского патриарха Варфоломея полностью ангажированным турецкими и американским властями, а сам томос – очередной авантюрой США. 

 

Напомним, прошение об автокефалии для УПЦ во Вселенский Патриархат президент Порошенко  подал весной этого года. После его удовлетворения так называемая независимая православная церковь Украины сменила название и перешла в ведение Константинопольского Патриархата, который находится на территории Турции.

 

Московский Патриархат выступил с резкой критикой действий украинских властей, расценив их как грубое государственное вмешательство в церковные дела, полностью исключив возможность признания раскольников. 

 

Накануне стало известно, что Украина за положительное решение вопроса по предоставлению томоса пообещала Константинополю одиннадцать православных храмов и монастырей. В их – числе женский Свято-Вознесенский монастырь, Богоявленский Киево-братский, Спасо-Преображенский монастырь на территории Межгорья и многие другие православные обители по всей территории Украины. 

 

Список столь щедрых даров не является окончательным и продолжает уточняться советниками действующего украинского президента с учетом пожеланий стамбульских экзархов. 

 

 Ксения Николаева специально для Planet Today

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Николаева Ксения Опубликовано в Кризис на Украине   Теги УПЦ Новости
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