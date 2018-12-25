Украина снова оказалась на грани дефолта

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Сегодня Украине удалось занять негласное второе место в рейтинге самых крупных государств-должников МВФ. С учетом перечисленного последнего транша официальный Киев разделил с Афинами «почётное» второе место по сумме долга этой организации, который достиг уровня Греции и 11, 6 миллиардов евро.

Примечательно, что очередной подарок от Запада Порошенко получил именно к Рождеству по западному христианскому календарю. И позиционирует его именно как помощь Запада в решении экономических проблем страны.

А проблемы украинской экономики, действительно, глобальные, если не сказать катастрофические. Население уже давно не в состоянии платить по счетам за коммунальные услуги, однако тарифы, согласно требованиям того же МВФ, продолжают расти. Уже в первый день нового года украинцев ожидает новый подарок в виде очередного повышения жилищно-коммунальных тарифов. Еще одно совпадение. Именно в этот день на государственном уровне в стране будут отмечать День рождения Бандеры.

«И это – далеко не последнее повышение», - утверждает украинский и российский политолог, политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, тарифы, согласно подписанному Меморандуму о сотрудничестве Украины и МВФ, будут прогрессировать на протяжении всего 2019 года. И это при том, подчеркивает Корнилов, что с момента первого Майдана, цена на газ для населения увеличилась на 1000 процентов.

Поступление очередного кредита увеличивают шансы Порошенко на получение дальнейших международных заимствований. Впрочем, такая модель «финансового оздоровления» экономики не нова и не раз была апробирована на так называемых развивающихся странах. Главной целью мировых финансовых стратегов остается получение доступа к ресурсам и рабочей силе и полный контроль над своими кредитополучателями.

С учетом общего государственного долга Украины, который составляет 115 миллиардов долларов, модель мировой финансовой помощи в очередной раз доказала свою эффективность. Уровень внешнего украинского долга уже достиг грани государственного банкротства. Для простых украинцев эта грань уже трансформируется в черту бедности, за которой, даже по официальным данным, находится большая половина населения страны.

Ксения Николаева специально для Planet Today