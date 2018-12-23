Непристойное предложение для "Незалежной"

Фото из открытых источников

Украина все никак не может смириться с потерей Крыма. Все строчит всякие жалобы в международные организации, пытается отсудить у российских компаний деньги. Запад постоянно пополняет список антироссийских санкций. И пока акцент делается именно на крымской ситуации, Украина может потерять еще большую часть своей земли...

Наши соседи в очередной раз пошли на поклон к Западу. Опять закончились деньги, и понадобился новый кредит. Но МВФ, как это ни странно, не торопится оказывать финансовую поддержку Украине. Есть одно требование, на котором настаивают западные "друзья" Незалежной. Он требуют от украинских властей разрешить приватизацию земли. Земля должа использоваться в качестве залога, при получении новых кредитов.

Сейчас покупать и продавать землю на Украине нельзя, на это действует мараторий, который будет действать еще год. Но земля там ведь не простая, а очень плодородная, это 32 миллиона гектаров чернозема. Это одна третья часть посевных площадей всего Советского Союза! Благодаря этому Украина сегодня является одним из крупнейших экспортеров зерна и кукурузы. А это немалые деньги!

С одной стороны хочется поверить в благорозумие украинской власти, которая старается ради будущего страны. Но с другой стороны, доходы от использования этих земель получают украинские олигархи.

Если учитывать, что за последние годы весь промышленный потенциал Украины был уничтожен, то плодородный чернозём это все, что ценного осталось на Украине, и это весьма лакомый кусок!

Долговая нагрузка на Украине очень высокая. И потребность в новых кредитах показывает, что дела в экономике идут не так хорошо, как бы хотелось. В МВФ тоже сидят не дураки, они это все понимают, и просто так давать кредиты никто не собираются. Вероятность дефолта высока. И именно украинская земля может решить все эти проблемы. И есть вероятность того, что очередное обострение обстановки вокруг Украины как раз и будет из-за чернозема. Конечно это нам всем могут преподнести под каким-то другим соусом, очередная агрессия, новый майдан или еще что-то.

Но платить по долгам Украине придется в любом случае. Вопрос только какой ценой...

Источник