Зрада! Зрада! Какая месть ждет боксера Усика?

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Вчера «украинский витязь» Александр Усик разбередил свидомым патриотам незаживающую рану. Этот абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности, которым могла бы гордиться нэнька, заявил, что станет защищать монахов Киево-Печерской Лавры, если на нее нападут раскольники.

Могла бы гордиться, но не станет, потому что спортсмен не прошел главный тест «Чей Крым?». Этот короткий вопрос четко маркирует всех громадян по водоразделу «свой – чужой», как продвинутые средства ПВО определяют самолеты. А теперь еще и собрался защищать древнюю обитель. Что окончательно вывело Александра за виртуальный, но весьма крепкий и высокий забор уютной психбольницы. И назад его, судя по всему, уже не пустят ни пациенты, ни врачи, ни бдительная охрана. Чужой!

Завтра состоится (или, что уже бывало, не состоится) объединительный собор, на котором будет объявлено (или в очередной раз не будет) о появлении церкви, независимой от Московского патриархата. Теперь она будет зависима от Константинопольского. Причем, настолько, что ни о каких самостоятельных решениях, которые принимались прежде, не может быть и речи. Даже епископов будет назначать Варфоломей. Кончилась вольница.

Впрочем, как мы убедились, в канонической церкви так не считают. Причем, не только иерархи, но и рядовые миряне вроде Александра Усика. Что, конечно, может привести и к церковному расколу, и к настоящим религиозным войнам.

По-видимому, Петр Порошенко слишком много пообещал Вселенскому патриарху, и тот поверил басням о многовековой борьбе Украины за свободу. Настолько, что, по-моему, даже немного растерялся, встретив дружное сопротивление УПЦ МП и ее приходов. Американцы явно переоценили авторитет и могущество назначенного ими туземного вождя. Не все задачи он может решить легко.

Поэтому за дело взялась инквизиция — Служба безопасности Украины, которая всей своей тайной мощью навалилась на строптивых батюшек. Задача главнокомандующим поставлена четко: привести на собор половину епископов УПЦ МП. После обысков и допросов, а также обвинений в сепаратизме и чуть ли не подготовке вооруженного мятежа многие дрогнули.

Сколько их, испуганных, придет на собор, пока до конца неясно. Но американцы наседают.

И, кстати, если кто-то все еще недоверчиво относится к слухам о причастности ко всей этой грязной возне спецов из США, то вот вам свежий скриншот с Цензор.нет.

По-моему, сказано даже больше, чем можно было. Но Джек Девайн с благодарностью принял награду. Правда, говорят, это может выйти боком как теологу из ЦРУ, так и его детищу — украинской автокефалии. Но это уже другая история.

Павел Шипилин