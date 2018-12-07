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Украина и Россия болье не друзья. Что дальше?

Пятница, 07 Декабря 2018 07:29
Украина и Россия болье не друзья. Что дальше? Фото из открытых источников

Верховная рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Причем, подавляющим большинством голосов — за принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226. 

 

Сжигают мосты ребята. 

 

Однако все приличия были соблюдены: 22 сентября Украина направила нам уведомление о непродлении Договора на следующую десятилетку, как и предусмотрено статьей 40. Таким образом, срок Договора истекает 31 марта 2019 года. 

 

В Киеве напирают на то, что Москва первой нарушила Договор, аннексировав Крым. Мы, соответственно, вспоминаем о других положениях документа — например, о ст. 12: «Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности». 

 

Иллюстрация к многочисленным нарушениям — лозунг «Москаляку — на гиляку». Который, как теперь, надеюсь, понимают даже самые твердолобые, относится вовсе не к москвичам, а к своим же русским, живущим в нэньке. Если не верите, спросите у детской писательницы Ницой, она все разъяснит. Добрейшая душа. 

 

Но я бы напомнил о статье 6: «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или поддержки каких бы то ни было действий, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и обязуется не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны». 

 

Еще при Ющенко начались угрозы, что Черноморский флот выдавят из Севастополя, а базу передадут американцам. В крымские порты то и дело заходили «дружественные» американские военные корабли, что надо сказать, постоянно сопровождалось протестами местного населения. 

 

А во время Майдана 2014 года о том, что скоро в Крыму пропишется Шестой флот, не мечтал только самый ленивый или тупой свидомый патриот. «Америка с нами» — помните? Я уж не говорю о том, что в распоряжении Путина наверняка была очень любопытная прослушка. 

 

Так что — вранье это. Первой начала Украина. 

 

Помним мы и еще об одном нарушении, которое началось в Дни Майдана — статьи 11: «Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на своей территории необходимые меры, включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости».

 

Госпереворот — это насилие. Как и забрасывание «Беркута» бутылками с зажигательной смесью. И спешно внесенный в Раду законопроект (до сих пор не отмененный, кстати) о языковом геноциде русскоязычного населения. 

 

Ну а тех, кто продолжает упорствовать, отсылаю к статье 10: «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам другой Стороны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам». 

 

Все, кончилась лафа. Теперь табачок врозь. 

 

Павел Шипилин

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Волкова Алена Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Лента новостей Украины
 

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