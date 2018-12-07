Украина и Россия болье не друзья. Что дальше?

Верховная рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Причем, подавляющим большинством голосов — за принятие соответствующего решения проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Сжигают мосты ребята.
Однако все приличия были соблюдены: 22 сентября Украина направила нам уведомление о непродлении Договора на следующую десятилетку, как и предусмотрено статьей 40. Таким образом, срок Договора истекает 31 марта 2019 года.
В Киеве напирают на то, что Москва первой нарушила Договор, аннексировав Крым. Мы, соответственно, вспоминаем о других положениях документа — например, о ст. 12: «Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории и создают условия для поощрения этой самобытности».
Иллюстрация к многочисленным нарушениям — лозунг «Москаляку — на гиляку». Который, как теперь, надеюсь, понимают даже самые твердолобые, относится вовсе не к москвичам, а к своим же русским, живущим в нэньке. Если не верите, спросите у детской писательницы Ницой, она все разъяснит. Добрейшая душа.
Но я бы напомнил о статье 6: «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или поддержки каких бы то ни было действий, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и обязуется не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны».
Еще при Ющенко начались угрозы, что Черноморский флот выдавят из Севастополя, а базу передадут американцам. В крымские порты то и дело заходили «дружественные» американские военные корабли, что надо сказать, постоянно сопровождалось протестами местного населения.
А во время Майдана 2014 года о том, что скоро в Крыму пропишется Шестой флот, не мечтал только самый ленивый или тупой свидомый патриот. «Америка с нами» — помните? Я уж не говорю о том, что в распоряжении Путина наверняка была очень любопытная прослушка.
Так что — вранье это. Первой начала Украина.
Помним мы и еще об одном нарушении, которое началось в Дни Майдана — статьи 11: «Высокие Договаривающиеся Стороны принимают на своей территории необходимые меры, включая принятие соответствующих законодательных актов, для предотвращения и пресечения любых действий, которые представляют собой подстрекательство к насилию или насилие против отдельных лиц или групп граждан, основанное на национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости».
Госпереворот — это насилие. Как и забрасывание «Беркута» бутылками с зажигательной смесью. И спешно внесенный в Раду законопроект (до сих пор не отмененный, кстати) о языковом геноциде русскоязычного населения.
Ну а тех, кто продолжает упорствовать, отсылаю к статье 10: «Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам другой Стороны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам».
Все, кончилась лафа. Теперь табачок врозь.
Павел Шипилин
Бессмысленно объяснять, где находились украинские корабли. Доказывать, что они нарушили границу. Арг...
Иногда, когда утренний туман ласкает большие деревья, вы можете себе представить прошлое, протекающе...
Быть взрослым - это не ждать новогоднего чуда, а ждать новогодний корпоратив.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.