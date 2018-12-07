Украина официально объявила "героями" нацистских палачей

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Своим вчерашним законодательным решением Верховная Рада Украины лишний раз подтвердила - эта страна окончательно скатилась к нацизму в самых его откровенных и гнусных проявлениях. Место героев запрещенной и оплеванной там сегодня Великой Отечественной войны в "нэзалэжной" заняли не просто националистические подонки-бандеровцы, а гитлеровские полицаи, каратели и прочие палачи.

6 декабря, украинские парламентарии конституционным большинством поддержали изменения в закон «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, усиление социальной защиты участников борьбы за независимости Украины в ХХ веке». В сессионном зале зарегистрировались 326 парламентариев, но проголосовали только 236 депутата. Но этого хватило, чтобы закон был принят. Теперь, участниками боевых действий считаются "украинцы, которые принимали участие в вооруженной борьбе за независимость Украины в ХХ веке".

А это и представители Украинской военной организации (УВО), Организации украинских националистов (ОУН), Украинской повстанческой армии (УПА), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА) - короче говоря, вся самая отвратная националистическая сволочь, которая только поганила землю Украины в минувшем столетии. Впрочем, дело даже не в том, что "ветеранами войны" отныне признано националистическое отребье, трусливо стрелявшее в спину истинным освободителям Украины. Все еще хуже. Нардеп от Радикальной партии, замглавы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Юрий-Богдан Шухевич - последыш одного из главных вожаков гнуснопрославленных бандеровцев, внес в закон крайне важную поправку.

Ранее в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" была норма, которая признавала участниками боевых действий воинов УПА в 1941-1944 годах - в случае, если они не совершили преступлений против мира и человечности. Теперь же стараниями нацистской гниды Шухевича эту оговорку вымарали, и провозгласили, что право на льготы имеют все ветераны указанных националистических организаций, без ограничений. Херои" - все! Главное, чтобы "боролись за нэзэлэжну Украину". Кого при этом резали и в каких количествах - без разницы.

Теперь на выплаты имеет право и "лесной брат" из УПА, и любой служивший нацистам полицай, попавший в список "льготных" националистических организаций. "Ветеранами" стали все - и палачи белорусской Хатыни, и убийцы евреев (что противоречит всему мировому законодательству по Холокосту!), и участники Волынской резни (что, наверняка, очень порадует поляков), и украинские нацисты, замаранные всеми другими видами геноцида, который они творили как по указке своих немецких хозяев, так и по собственной инициативе.

Впрочем, и это - только начало. Как стало известно, Депутаты фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народный фронт" в украинском парламенте подготовили проект постановления обращения к президенту страны о возвращении звания Героя Украины одному из лидеров украинских нацистов, гитлеровскому прихвостню Степану Бандере, документ зарегистрирован на сайте Верховной рады. Напомним - Указ о посмертном присвоении Бандере звания Героя Украины был подписан в 2010 году Виктором Ющенко, занимавшим в то время пост президента. Позднее Донецкий окружной административный суд отменил этот указ, поскольку звание Героя по закону может быть присвоено лишь гражданину Украины, а Бандера был убит в 1959 году, до создания украинского государства. публично осудить и признать нацистским преступником Бандеру у Януковича и его власти пороху не хватило...

Теперь, это "почетное звание", ставшее, впрочем, за последние годы вполне достойным нацистского ублюдка (им щедро отмечены "херои" АТО и "майдана"), Бандере наверняка вернут. На очереди, надо полагать, присвоение его Эрику Коху - рейхскомммисару Украины, а также Рудштаду, Клейсту и Гудериану, "бравшим" Киев в 1941 году. После того, как Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии, процесс героизации нацистской сволочи пошел в "нэзалэжной" лавинообразно, так что ж останавливаться на полпути?

Весьма характерным является то, что позорнейший закон принят как раз 6 декабря - в день ублюдочного "постмайданного "праздника", заменившего после переворота в "нэзалэжной" 23 февраля - дня вооруженных сил Украины. Это лишний раз подчеркивает то, продолжателями чьих дел и традиций являются сегодня украинские военные, превратившиеся в позорную банду карателей. Они - вполне достойные последователи бандеровской нечисти в гнусном служении интересам закордонных врагов своей страны и уничтожения собственного народа. И точно также, как бандеровское отребье, они будут осуждены и прокляты, и, прежде всего - в своей же стране. Час уже близок...

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Александр Неукропный специально для Planet Today