Надеемся, лет через 10 украинцы сгорят со стыда

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Владимир Путин вернул ряду отечественных воинских частей исторические названия. 6-му танковому полку почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-му танковому полку — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-ему танковому полку — "гвардейский Нежинский". А еще появились названия: "гвардейская Витебско-Новгородская" дивизия, "102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк", "400-й самоходный Трансильванский артиллерийский полк, "144-ая гвардейская Ельнинская мотострелковая дивизия", "381-й гвардейский артиллерийский Варшавский Краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова полк".

То есть представлено широкое многообразие городов и стран. Но кто обиделся? Украинцы. Генштаб заявил: "Россия продолжает воровать чужую историю и славу".

Все же помнят те знаменитые подвиги украинцев, которые сделали Украину государством исключительной доблести и военных успехов? Но не об этом сейчас.

Я хочу рассказать об одном человеке, настоящей советской легенде, который сделал из десантуры элиту.

Речь пойдет об Василие Маргелове. Он не был основателем этого рода войск, но до него десантников сравнивали со штрафниками, а саму аббревиатуру расшифровывали: "Вряд ли домой вернешься". Маргелов же сделал ВДВ Союза выше всякой конкуренции. Именно он стал автором концепции применения ВДВ в стратегических операциях.

На первых порах это крупное армейское подразделение состояло из пехоты, имеющей легкое вооружение. Но Василий Маргелов, биография которого пестрит рационализаторскими предложениями, проделал колоссальную работу по модернизации войск, переводу их на принципиально новый уровень как в техническом, так и тактическом плане. Благодаря ему десантники получили самое современное вооружение и средства десантирования. Маргелов доказал, что бойцы могут действовать даже в самом глубоком тылу противника, высаживаться на местность в любое время дня или ночи, при этом практически моментально переходя к активному проведению боевых операций после приземления. Эти знания и навыки позволили "Бате" (именно такое прозвище было у генерала) защитить кандидатскую диссертацию и написать целый ряд научных трудов.

Это Маргелову принадлежат широко известные фразы:

"Тот, кто ни разу в жизни не покидал самолет, откуда города и села кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не поймет чести и гордости десантника".

"Этих ребят в голубых беретах невозможно сломать, испугать морально и физически. Хоть мне и 68, но с ними я пойду куда угодно. За ночь мы вырежем пол-Румынии, за неделю захватим Европу".

"Не становись на пути десантника - ты рискуешь стать загадкой для хирурга".

"Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай".

"Даже смерть не является оправданием невыполнения боевого приказа".

"Не можешь пить водку - пей воду, не можешь пить воду - ешь землю!".

"Десантники - это люди, которые могут стать седыми или остаться вечно молодыми в памяти людей".

"Истинную цену жизни знает только десантник. Ибо он чаще других смотрит смерти в глаза".

"Любой десантник должен быть таким, чтобы молодые женщины, любуясь им, если не отдавались ему, то хотя бы думали об этом".

Наконец, "Не важно, какой оттенок кожи или разрез глаз - для врагов мы все русские".

И теперь - главное откровение. Маргелов - белорус, родившийся в Днепре, живший в Белоруссии, освобождавший Херсон, командовавший корпусом на Дальнем Востоке, вводивший войска в Чехословакию, жил и работал в Москве, был похоронен также в российской столице.

"Декоммунизируетесь"? Давайте. Но десятки, сотни великих людей, благодаря которым творилась история, а войска и по сей день могут называться мировой элитой, не могут быть "декоммунизированы". Они - часть Союза, как и Победа, и многие достижения прошлого столетия, участие в которых приняли и Россия, и Белоруссия (Республика Беларусь - для самых щепетильных), и Украина.

Хотите полностю "декоммунизироваться"? Отберите у десантников Маргелова. Или вообще - у армии десантуру. Вот это будет тотальная победа.

Хотя куда вам, если ваш удел - менять звезды на "цветочки", голубые береты на бордовые и втихаря перекрашивать старую советскую, коммунистическую, технику.

Андрей Манзолевский