Намёк Киеву: Командовать флотом в Крыму назначен специалист по ракетным ударам

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На пост командующего Черноморским флотом назначен герой России адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ЧФ РФ.

Более 29 лет офицерской службы он прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командующего подводными силами.

В 1994 году в должности старшего помощника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия» участвовал в первом в современной истории России походе к Северному полюсу, за что был удостоен ордена Мужества.

7 июля 1998 года командовал РПКСН К-407 «Новомосковск», когда с борта этого корабля, находившегося в подводном положении в Баренцевом море, был впервые произведен успешный запуск на низкую околоземную орбиту ракетой-носителем «Штиль-1» двух немецких коммерческих наноспутников.

14 февраля 2011 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану 1-го ранга Моисееву Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Известно, что в этом году Северный флот провел 7 успешных пуском межконтинентальных баллистических ракет.

Моисеев исполнял обязанности командующего ЧФ РФ с 14 мая.

Напомним, что на вооружение флота в последние годы поступила серия подводных лодок, а также корабли, оснащенные ракетами «Калибр».

После захвата крымского сейнера «Норд» в Азовское море были переброшены с Каспия малые ракетные корабли, которые «Калибрами» могут накрыть половину Украину, заявляли ранее киевские военные эксперты.