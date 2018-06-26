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Намёк Киеву: Командовать флотом в Крыму назначен специалист по ракетным ударам

Вторник, 26 Июня 2018 16:45
Намёк Киеву: Командовать флотом в Крыму назначен специалист по ракетным ударам Фото из открытых источников

На пост командующего Черноморским флотом назначен герой России адмирал Александр  Моисеев. Об этом сообщает сегодня пресс-служба ЧФ РФ.

 

Более 29 лет офицерской службы он прошел на атомных подводных лодках Северного флота в должностях от инженера группы боевой части до командующего подводными силами.

 

В 1994 году в должности старшего помощника командира атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Карелия»  участвовал в первом в современной истории России походе к Северному полюсу, за что был удостоен ордена Мужества.

 

7 июля 1998 года командовал РПКСН К-407 «Новомосковск», когда с борта этого корабля, находившегося в подводном положении в Баренцевом море, был впервые произведен успешный запуск на низкую околоземную орбиту ракетой-носителем «Штиль-1» двух немецких коммерческих наноспутников.

 

14 февраля 2011 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану 1-го ранга Моисееву Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Известно, что в этом году Северный флот провел 7 успешных пуском межконтинентальных баллистических ракет.

 

Моисеев исполнял обязанности командующего ЧФ РФ с 14 мая.

 

Напомним, что на вооружение флота в последние годы поступила серия подводных лодок, а также корабли, оснащенные ракетами «Калибр».

 

После захвата крымского сейнера «Норд» в Азовское море были переброшены с Каспия малые ракетные корабли, которые «Калибрами» могут накрыть половину Украину, заявляли ранее киевские военные эксперты.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Кризис на Украине  
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