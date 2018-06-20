Как раздор США и Китая повлияет на ситуацию на Донбассе

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Торговая война, которая все с большей силой разгорается между Соединенными Штатами Америки, Китаем и Европой, может спровоцировать огромное количество геополитических процессов разной степени опасности и интенсивности. Не останется в стороне и многострадальный Донбасс, судьба которого решается мировыми лидерами.

На саммите "Большой семерки", который накануне прошел в Канаде, стало понятно, что в реальном мире просто не существует "трансатлантического альянса", о котором любят говорить западные пропагандисты.

Основная парадигма современного мира — каждый сам за себя. В этом, благодаря G7, общественность смогла убедиться в полной мере.

Президент США Дональд Трамп по итогам саммита поругался с канадским премьером Джастином Трюдо и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, поэтому даже покинул мероприятие раньше положенного времени.

И ладно бы существующие разногласия были связаны исключительно с Трампом — нет, бездна недоверия, в которую скатился коллективный Запад, является гораздо более глубокой.

О последнем красноречиво говорит хотя бы конфликт, в центре которого оказалась немецкий канцлер Ангела Меркель и начальник немецкого же министерства внутренних дел — это, как сходятся во мнении многочисленные эксперты, указывает на новый масштабный политический кризис, приближающийся к Германии.

Острую фазу политического конфликта, который обострился по итогам G7, Западу удастся преодолеть в ближайшие месяцы — все-таки конфронтация вредит бизнесу, поэтому "свои договорятся со своими".

Торговая война с Китаем является более непредсказуемой, но и здесь пока что не стоит ждать какого-то заметного обострения. Поэтому сейчас самое время подумать о том, как все эти геополитические события отразятся на Донбассе.

Если политический кризис и торговая война будут развиваться по "мягкому" сценарию, то ситуация в Донбассе останется более-менее стабильной — то есть развитию новых республик никто не будет мешать. Ну, кроме Киева, который неспособен создать реальные опасности для ДНР и ЛНР.

Впрочем, украинские вояки все-таки могут устроить ряд неприятностей для Донбасса, если в Киеве осознают, что Запад более не намерен "нянчиться" с Украиной.

А этот вариант весьма вероятен, если конфронтация между США, Европой и Китаем будет нарастать. В таком случае для привлечения внимания Запада киевская хунта может пойти на серьезные провокации.