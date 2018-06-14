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Европарламент загоняет украинскую власть ... на гей-парад!

Четверг, 14 Июня 2018 07:30
Европарламент загоняет украинскую власть ... на гей-парад! Фото из открытых источников

То, что в Европе отношение к Украине и, тем более, ее постмайданной "власти", мягко говоря, своеобразное, сомневаться давно не приходится. Однако, официальное обращение  Европарламента, отправляющее таковую в самом буквальном смысле слова, в первые ряды шествия "представителей сексуальных меньшинств" - это уже через край! Или нет?!

 

Если кто-то думает, что данное утверждение является шуткой, либо художественной метафорой, то - зря! Тридцать пять депутатов Европейского парламента, во главе с Ребеккой Хармс, на самом, что ни на есть полном серьезе обратились к представителям украинской "власти" с просьбой поддержать "Марш равенства" (шествие извращенцев!)  в Киеве, который состоится 17 июня. Если кто-то все еще сомневается, то соответствующее письмо, адресованное президенту Петру Порошенко, украинскому правительству и членам украинского парламента, размещено на сайте Ребекки Хармс. Дословно звучит это так: 

"Два подряд КиевПрайда без насилия продемонстрировали приверженность страны к праву мирных собраний, ради которого так много людей пожертвовали жизнями во время революции на Майдане. Мы призываем украинскую власть сохранить мир в этом году 17 июня и обеспечить безопасность во время предстоящего КиевПрайда.

Права человека не защищены, пока права всех не защищены. Большие изменения часто начинаются с символических жестов. Мы призываем украинских лидеров и власть присоединиться к своим гражданам на КиевПрайде 17 июня. Сделайте исторический шаг и будьте в первом ряду в то время, как украинцы идут навстречу сильной, разнообразной и равноправной демократии в нашей европейской семье!"

 

Пожалуй, можно не сомневаться, что "лидеры" (ох... я точно правильно написал первую букву?!) Украины побегут вливаться в тесные ряды разнообразных выродков, широко шагающих навстречу светлому европейскому ЛГБТ-будущему Украины, да еще и отталкивая друг дружку, чтобы успеть первым. по крайней мере, очень явные признаки этого уже имеются. Ведь в цитируемом выше письме, помимо призывов стать в первых рядах извращенческого шествия, есть и еще кое-что. А именно - призывы "укрепить приверженность страны к европейскому будущему и заняться незавершенной работой по обеспечению основных прав ЛГБТ-украинцев":

"Мы сожалеем, что законодательный прогресс застопорился: в то время как неправительственные организации регистрировали многочисленные случаи разжигания ненависти и преступлений на почве ненависти в Украине в 2017 году, Украина остается одним из последних мест в Европе, где законы не защищают ЛГБТ-меньшинство." 

 

И украинская "власть" немедленно откликнулась на этот командный окрик! Министерство юстиции "нэзалэжной" уже выступило с заявлением, что выступает за легализацию гражданского партнерства как для разнополых, так и для однополых пар. Глава Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста Владислав Власюк уточнил, что этот пункт должен быть в Плане действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека:

"Мы считаем, эта мера должна быть в Плане действий, несмотря на то, что мы получили очень много обращений, в которых просили исключить его. Мы оставляем эту меру. Кабинет Министров должен разработать законопроект и подать на рассмотрение Верховной Рады до IV квартала 2019 года. Принцип этого решения заключается в легализации зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав..."

 

То, что всем до единого представителям постмайданной киевской хунты как раз самое место среди участников гей-парада, причем именно - в самом первом ряду, ни малейших сомнений не вызывает. Но вот захочет ли вся остальная Украина, чтобы эти ... "лидеры" в угоду  прихотям окончательно утративших разум "продвинутых европейцев" загоняли ее в новый Содом? Скоро узнаем...

Александр Неукропный специально для Planet Today     

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Европейский парламент гейпарад Однополые браки
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