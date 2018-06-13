Ситуация на востоке Украины: ВСУ продолжают нарушать Минские соглашения

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По меньшей мере, двое мирных граждан получили ранения с начала недели в результате очередных обстрелов населенных пунктов Донецкой народной республики со стороны вооруженных сил Украины. Количество жертв среди мирного населения, к сожалению, может возрасти, так как боевые действия в прифронтовых районах Донбасса происходят практически ежедневно.

По данным властей ДНР украинские силовики продолжают вести огонь по мирным территориям Донбасса, используя при этом запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Всего за несколько дней в Донецке и окрестностях разрушены и повреждены десятки частных и многоквартирных жилых домов, зафиксированы многочисленные повреждения на системах жизнеобеспечения.

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет, что за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 9 раз. В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались Горловка (Верхнеторецкое нижнее, Озеряновка), Ясиноватая, поселок Трудовские (Донецк), Докучаевск, Ленинское, Коминтерново. 12 июня в результате обстрела со стороны ВСУ по направлению Новотроицкое – Докучаевск получила ранение мирная жительница, сотрудница КП «Вода Донбасса» 1974 года рождения находившаяся на рабочем месте. В этот же день в результате обстрела со стороны ВСУ Ясиноватой получила ранение мирная жительница 1984 года рождения. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 120 единиц», – говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

Несмотря на все имеющиеся договоренности о соблюдении режима тишины украинская армия продолжает терроризировать гражданское население, нанося точечные удары из тяжелой артиллерии по густонаселенным жилым кварталам. По сведениям представителей ДНР с 4 по 10 июня огнем украинских военных уничтожены или частично разрушены порядка сорока домостроений и объектов инфраструктуры, при этом число разрушений с каждым днем растет.

Так, в понедельник, 11 июня под массированный обстрел попали прифронтовой Петровский и Куйбышевский районы Донецка. В результате удара ранения различной степени тяжести получили минимум трое мирных граждан, нанесен серьезный ущерб жилому фонду. Некоторые дома дончан были полностью разрушены прямыми попаданиями боеприпасов. Только по счастливой случайности обошлось без погибших. Очевидно, что в момент сильного обстрела людей не было в домах, либо они вовремя успели укрыться в бомбоубежищах.

Отметим, что регулярные переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске пока не в состоянии снизить эскалацию напряженности на Донбассе. Украинская сторона категорически отказывается вести прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской народных республик, как того кстати и требуют Минские соглашения. В ЛДНР с сожалением констатируют, что Киев не желает идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта и делает ставки исключительно на силовой вариант, о чем ярко свидетельствует печальная статистика жертв украинской агрессии.

По информации уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике с начала 2018 года на территории ДНР в результате артиллерийских обстрелов со стороны Украины погибли не менее 80 граждан, ранения различной степени тяжести получили более 150 человек. Всего же с начала вооруженного конфликта только в ДНР погибли, не менее 4650 человек, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет. Целенаправленные обстрелы украинскими силовиками городов и поселков Донбасса влекут за собой разрушения частной собственности и объектов инфраструктуры. По состоянию на июнь вследствие военных действий в регионе было частично повреждено или разрушено более 26 тысяч жилых домов.

Сергей Иванов специально для Planet Today