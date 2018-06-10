Ульяна Супрун учит украинцев правилам смерти

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Какие кричалки популярны среди до сих пор майданизирующей с привкусом неонацизма украинской общественности? Конечно же, это бандеровское приветствие «Слава Україні! Героям слава!», призывы к интернациональной дружбе «Москалів на ножі!» или, как вариант, «Москаляку на гілляку», в смысле повесить на суку, калька с немецкого «Deutschland über alles» - «Україна понад усе», а также «Пам’ятай чужинець, тут господар українець». Дескать, помни чужак, тут хозяин украинец.

НАТОвские инструкторы, польские и беглые из Чечни наемники в украинской армии в этом отношении, конечно же, не в счет. Не в счет и приехавшие Украину и ставшие госчиновниками иностранцы. Правда, большинство из них уже уехало, захватив «все, что нажито непосильным трудом».

Вот далеко неполный реформаторско-чиновничий список. Войцех Бальчун - из Польши, Наталья Яресько - из США, целое грузинское реформаторское бандформирование - Михеил Саакашвили, Александр Квиташвили, Эка Згуладзе, Хатия Деканоидзе, Давид Сакварелидзе, Гия Гецадзе, Гизо Углава, Джамбул Ебаноидзе (простите, такая уж у него фамилия), Айварас Абромавичус – из Литвы, Яника Мерило – из Эстонии, Мария Гайдар – из России.

А вот Уляна (именно Уляна, а не Ульяна) Супрун, урожденная в Детройте на Мичиганщине, все еще здесь, в смысле в/на Украине. Она до сих пор исполняет обязанности министра здравоохранения. То, что такое долгое «исполнительство» противоречит закону, вопрос десятый. Гораздо более важно то, что в отличие от многих представителей украинской диаспоры США и Канады, она решилась «любить Украину» не дистанционно, а приехала и даже получила украинское гражданство. Правда, сохранилось ли при этом у нее гражданство США, история умалчивает. Вот только любит она Украину весьма своеобразно. Похоже, что хочет залюбить ее до смерти. Может поэтому иначе, чем Доктор Смерть, ее никто уже и не называет. И дело вовсе не в ее мяукающем акценте и том, как она выглядит внешне.

Доктор Смерть реформирует здравоохранение, а между делом делится медицинскими откровениями в «Фейсбук». Ну, к примеру, теперь всем позволено беспрепятственно и без последствий сидеть на холодном бетоне.

«Существует много ошибочных представлений о сидении на холодной поверхности и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать. Самый распространенный из них - миф, что сидение на холодной поверхности приводит к воспалению мочевого пузыря (циститу). Это суждение не имеет под собой научно обоснованных доказательств», - заявила она.

Если же вы после этого будете бегать в туалет, то это не вредно. Побегаете туда, согреетесь – и все пройдет. Воспаление может возникнуть, только если вы долго находитесь на морозе или если подставляете обнаженные чресла прохладному влажному воздуху. Ничего страшного, видимо, не случится, если вы будете сочетать сидение на холодном бетоне со сквозняком.

«Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк как таковой не угрожает здоровому человеку. Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым - нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет».

Ей прокомментировали: «Это специально, чтобы украинцы открывали окна в маршрутках и целыми же маршрутками и умирали».

«Диагноза «вегето-сосудистая дистония» не существует в международной медицине. Если когда вам или вашим близким записали в медицинской карточке эти три загадочные буквы - ВСД - забудьте о них. Это большой советский миф, который родился при отсутствии доступа к базе источников доказательной медицины».

Ох, уж эта отсталая советская медицина!.. Она, в смысле советская медицина, еще и дисбактериоз с остеохондрозом придумала. А они, оказывается, коммерческие мифы.

Еще одно откровение: «В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез. Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто обходят именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть - пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения».

В общем, флюорография следует заменить ответами на вопросы в анкете у семейного врача. Надо полагать, уж они-то, эти анкеты, не обойдут «пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения». Какой же бомж без семейного врача обходится?

Еще одна запись в «Фейсбук» в исполнении Супрун появилась после того, как она обнаружила, что в реабилитационных центрах для лечения пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата применяют электрофорез: «Электрофорез - тот случай, когда хорошо известное, хотя и малопонятное название, не говорит об эффективности в функциональный реабилитации». Кому именно это название понятно мало, она не уточнила.

«Облились кипятком или прикоснулись к горячему утюгу? Ни в коем случае не бегите на кухню за растительным маслом, листьями алоэ или сметаной. Важно оперативно отреагировать и оказать адекватную первую помощь себе или своим близким».

В указанном далее алгоритме действий при ожоге первым пунктом Супрун указала: «Немедленно остановите контакт с источником ожога».

Эй, дебил! Первым делом вынь руку из кастрюли с кипящей водой! Вообще, многие схемы, картинки и видео на странице в «Фейсбук» действительно сделаны как будто для умственно отсталых. Она действительно считает жителей Украины такими?

«Магнитотерапия - еще один вид альтернативной практики, где часть «терапия» не имеет ничего общего с лечением или профилактикой заболеваний. В западном мире этот метод терапии уже давно признан ненаучным и не используется вообще. В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур».

Да! Что еще? Фитотерапия, то есть использование лекарственных растений, опасна, похмеляться не нужно – не поможет, перекись водорода – отстой, а пробу Манту можно мочить, и не верьте, когда говорят, что мозг у человека работает не на 100%, и много чего еще.

Все это попытался обобщить Макс Бужанский:

Если вы случайно,

Руки не помыли,

Не бросайтесь в реку,

Сядьте на бетон.

Намочить прививку,

Вы всегда успеете,

А купаться в мае,

Миф и моветон.

Главное запомнить,

Как почистить зубы,

Слева или справа,

И какой рукой.

И не бойтесь также,

Что обветрит губы,

Герпес, это выдумка,

Как и геморрой.

С сексом не спешите,

Лучше после брака,

Вместо тоже можно,

Но уже не то.

Под дождем не мокните,

Не е****сь раком,

Можно простудиться,

Распахнув пальто.

А вот некоторые комментарии в соцсети по поводу медицинских советов Доктора Смерть.

«Пить или не пить? А после писать? Или терпеть, что было сил?.. И не о том Шекспир у Гамлета спросил...».

«Может, она хочет лечить нас смехом?»

«Когда появился спич на тему «Как мыть руки», я думала, дальше нас ждет – как чистить зубы, как пользоваться презервативом и выбивать ковры. Но Супрун поставила мне «шах и мат» - цвет мочи».

«Нам выдают пособия по самоопределению своего здоровья. Дальше разрешат заниматься самолечением. Медреформа в действии».

Если же говорить серьезно, то как-то я попал в компанию врачей, среди которых было двое обладателей государственной награды «Заслуженный врач Украины». И когда зашла речь о Супрун и медреформе, то не прозвучало ни одного доброго слова. И я спросил, почему же так?

Мне ответили: «Знаешь, пока по инерции все еще как-то движется. У советской системы здравоохранения, помимо ее проверенной годами эффективности, оказался огромный запас прочности. Ее, эту систему, уже 25 лет, как ни стараются, никак до конца никак разрушить не могут. Но с приходом Супрун через пару лет точно наступит полная…», - тут прозвучал совершенно немедицинский термин, обозначающий часть тела чуть ниже спины.

Граждан Украины разделили на категории. В зависимости от них государство обещает выделить в год на человека на первичную медицинскую помощь от 240 минимально до 1480 гривен максимально. О вторичной или специализированной медпомощи речь не идет. Чтобы было понятно, на сегодняшний день 240 гривен – это чуть больше 9 долларов США или примерно 570 российских рублей или целый литр йода. Хотя, конечно, лучше зеленка. Болит живот? Помажь зеленкой.

Операция на печени – 209 678 гривен, операция желчного пузыря – 121 416 гривен, диагностика и последующие лечение гемангиомы любой локализации – 148 189 гривен, операция на сердце - 125 520 гривен. Лечение травмы конечности – 70-80 тысяч гривен. Самое доступное, что можно будет вылечить - это фурункул, лечение которого обойдется в 7 082 гривны. Такие примерные расценки на медицинские услуги уже всерьез обсуждаются. Минимальная зарплата в/на Украине – 3723 гривны. Минимальная пенсия – 1452 гривны. Средние – не на много больше.

Скорую помощь уже реформировали. Теперь она должна выезжать только в том случае, если человек практически при смерти, но по инерции она еще обслуживает все вызовы. В дальнейшем врачей и фельдшеров неотложки Доктор Смерть намерена заменить на парамедиков, которые не будут иметь права поставить предварительный диагноз. Впрочем, они даже уметь это не будут.

Но самое главное в реформе – это, конечно же, команда единомышленников. У Доктора Смерть они есть. Вот, к примеру, ее заместитель Александр Линчевский. Совсем недавно он заявил, что тратить государственные деньги на лечение граждан Украины за рубежом нецелесообразно: «Касательно эффективности. Касательно нерезультативности и неэкономности использовании денег. В сухом остатке — 25% пациентов, собственно, умирают. То есть, каждый четвертый лечится за рубежом неэффективно. Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы 0%! Эти проблемы. То есть эти онкологические заболевания, которые, собственно, требуют трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно. Трансплантация почки, трансплантация сердца, она не продолжает жизнь неопределенно долго».

«Они все умрут». Но пока, с глубочайшим сожалением, следует констатировать, что вымирание населения Украины до предпочтительных для евроинтеграции 10 миллионов происходит недостаточно быстро, несмотря на все усилия властей. Доктора Смерть позвали, видимо, чтобы ускорить этот процесс.

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