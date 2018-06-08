Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"

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На Украине вновь прозвучал очередной "наполеоновский план" по "деоккупации" (читай - силовому захвату) Донбасса. Озвучил его, что интересно, не командующий объединенной группировкой карателей Наев, а министр внутренних дел "нэзалэжной" - Арсен Аваков. К счастью, слова, которые можно считать исчерпывающим ответом на эту похвальбу прозвучали в тот же день - и не от кого-нибудь, а от президента России Владимира Путина.

Впрочем, по-порядку... В ходе очередного проводимого в Киеве "круглого стола" (не суть важно, кто и по какому поводу за таковым восседал, Аваков высказался следующим образом: "В ближайшее время мы имеем надежду и шансы, что Путин уступит под этим международным давлением, и мы вернем свои оккупированные территории... Скорее всего, это будет полицейская операция без применения Вооруженных сил."

После этого, скажем прямо, хвастливого заявления, Остапа... то есть, простите, Арсена вообще "понесло". Если верить Авакову, то Украине на Донбассе не нужны ни заморские миротворцы, которых так долго и нудно выклянчивает у ООН Порошенко, ни даже собственная армия - министр и его "орлы" сами справятся! Аваков так прямо и сказал: "для такой операции не надо будет привлекать 40 тысяч миротворцев ООН, поскольку будет достаточно 2 тысяч правоохранителей"! Кроме того, глава МВД "нэзалэжной" в который уже раз озвучил"хитрый план", превратившийся, похоже, для него в последнее время в "идею фикс" - о "постепенной деоккупации Донбасса".

С мыслишкой этой Аваков, надо отметить, носится, как с писаной торбой, озвучивая ее все чаще и во все более наглых словесах. так, 5 мая нынешнего года, он изволил провести "рабочее совещание с командирами по стратегии программы «мелких шагов» в деоккупации и реинтеграции Донбасса". Происходило это мероприятие не абы где, а в Станице Луганской, практически на линии разграничении и чуть ли не в прямой видимости от Луганска. По сему поводу министр-хвастун не замедлил разразиться очередным пафосным постом в Twitter: "Есть полная готовность приступить к реализации ("деоккупации" мелкими шагами - авт.) в ближайшее время! Станица Луганская - 150 м от линии разграничения ... смотрю в бинокль..до Луганска 8 км .. Победим!"

Собственными бреднями шеф МВД явно сумел заразить и некоторых высокопоставленных своих подчиненных. Так, десять дней спустя, 17 мая во время проходившей в украинской полиции встречи с с первым заместителем начальника Национальной полиции Вячеславом Аброськиным и чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Украине Томиславом Видошевичем, государственный секретарь МВД Украины Алексей Тахтай (чиновник, далекий от военных дел, как от Луны и знаменитый разве что совершенно фантастическим воровством), вдруг принялся разглагольствовать о "хорватском сценарии" для Донбасса:

"Одно из глобальных политических решений, которое сегодня рассматривается, - «победа маленькими шагами». По этому варианту возвращать нашу территорию мы будем поэтапно. В ведомстве уже перешли к практической реализации плана. При этом, в данном процессе важную роль будет играть Нацполиция."

Представитель полиции Аброськин тоже нет промолчал, заявив, что. мол, "...на временно оккупированной территории живут наши граждане. Они ждут нашего возвращения и нуждаются в защите..." Тут дубоватый полицай, кстати, тоже усердно повторяет за шефом - Аваковым. Тот, в процессе все того же "круглого стола", с рассказа о котором мы начали, не удержался от того, чтобы вывалить на собравшихся очередную чудовищную ложь. оказывается, (если верить Авакову), "около 60% жителей Донбасса хотят вернуться к мирной жизни в составе Украины, 20% - хотят в состав России и 20% - боятся наступления украинских войск".

При этом министр сослался на некий "опрос", правда, совершенно непонятно, кем, когда и где проводившийся. Комментировать его "достоверность" оставим самим жителям Донбасса, свободного от киевской хунты. По поводу же Авакова можно только вспомнить, что совсем недавно он весьма пространно рассуждал насчет перспектив лишения населения Донбасса части гражданских прав и свобод (части? ой, что-то не верится!). А заодно носился с еще одной своей больной идеей - принятием "закона о коллаборантах". Несомненно, именно в таком виде Аваков и его подчиненные и представляют "защиту" жителей Донбасса. Тех, которые останутся живыми после их "полицейской операции"...

К счастью, всем этим бредовым планам сбыться не суждено ни в коем случае. Так уж получилось, что в тот же день. когда в столице "нэзалэжной" Аваков яростно закидывал шапками воображаемого противника, в Москве провел 4-часовую "прямую линию" Президент России Владимир Путин. Лидер страны общался не с журналистами, а с народом - с жителями России, и не только... Среди дозвонившихся был писатель Захар Прилепин, сейчас находящийся в армии ДНР. На его слова о том, что ситуация на Донбассе обострилась, а украинская армия. похоже, готовится к наступлению, Владимир Путин ответил предельно конкретно. И предельно жестко:

"Если это случится, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно запугать людей, которые там живут в ЛНР и ДНР. Мы оказываем этим республикам помощь и будем делать это дальше!"

Вот, собственно, и все! Аваков и его прихлебатели могут пытаться делать хоть маленькие шажки, хоть жабьи прыжки, хоть, извините и вовсе ходить под себя... Любой их шаг в сторону Донбасса с оружием в руках будет окончательным самоубийством и для них лично и для всей киевской хунты. После слов Владимира Путина, содержащих в себе совершенно ясное предупреждение, все их "стратегии" и планы" превращаются не более, чем в дешевую браваду и пустую похвальбу.

Александр Неукропный специально для Planet Today