Лохотрон под названием ВМС Украины: То что не сгнило уйдет с молотка

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На Украине много вымышленного и неправдоподобного. К этой категории теперь можно смело отнести и военное судостроение незалежной. В Киеве официально признали невозможность строительства новых боевых кораблей из-за нехватки средств.

Корвет «Винница», который изначально должен был быть назван «Владимир Великий», но в сентябре 2016 года сменил название из-за того, что у киевских властей оно ассоциировалось исключительно с лидером соседней державы, может отправиться вслед за ракетным крейсером «Украина». А доставшийся Украине в наследство от Российской империи и Советского Союза мощный судостроительный комплекс рискует уйти с молотка.

На корветы денег нет

Главнокомандующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко признал, что украинское военное судостроение находится около «точки невозврата». Амбициозная программа строительства по меньшей мере четырех корветов проекта 58250, которая была разработана еще в 2000-х годах и принята правительством Николая Азарова 9 сентября 2011 года, не будет реализована даже частично. Единственный корабль серии, который был заложен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве ещё в мае 2011 года, может никогда не войти в состав ВМС Украины.

Причина банальна и проста: нет денег. По словам Воронченко, на развитие украинского военно-морского флота необходима сумма в 1 миллиард 361 миллион гривен, но государство не выделяет такие средства.

Интересно, что изначально на строительство головного корвета серии «Владимир Великий» отводилось полтора года. По словам экс-министра обороны Анатолия Гриценко, программа строительства корветов была последним шансом на возрождение украинского судостроения. Однако уже на начальном этапе страна столкнулась с серьезными трудностями, так как большинство комплектующих необходимо было закупать за границей. В связи с этим сроки спуска «Владимира Великого» на воду постоянно отодвигались.

Произошедший в Киеве государственный переворот, потеря Крыма и начало войны в Донбассе привели к тому, что строительство корабля было остановлено. В конце 2014 года сообщалось, что его готовность составляла 43%. В июне 2015 года предшественник Воронченко вице-адмирал Сергей Гайдук обещал, что «Владимир Великий» войдет в строй уже в 2018 году. В конце 2017 года по обновленной программе строительства корветов этот срок передвинули на 2022 год. А к тому моменту, как говорится, отойдут в мир иной либо шах, либо ишак.

«Украину» пустят с молотка

По всей видимости, корвет «Винница» постигнет участь другого украинского долгостроя – ракетного крейсера «Украина», который вот уже третье десятилетие ржавеет на соседнем Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара. Заложенный незадолго до начала перестройки под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» крейсер должен был стать четвертым кораблём проекта 1164 «Атлант» (три предшественника «Украины» – ракетные крейсеры «Москва», «Маршал Устинов» и «Варяг» - и ныне несут службу, соответственно, на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах). В августе 1990 года «Адмирал Лобов» был спущен на воду.

Последовавший распад Советского Союза стал роковым для уже достроенного на три четверти крейсера. В 1993 году он был передан Киеву. Его сначала помпезно переименовали в «Украину», а затем вдруг оказалось, что у получившей независимость самой богатой советской республики на корабль не оказалось денег. На протяжении двух десятилетий «Украину» собирались то достраивать, то продавать. Однако предложенная Россией цена за недостроенный корабль не устроила гордых поборников «незалежности».

После 2014 года у Киева не осталось средств даже на текущее поддержание «Украины» в надлежащем состоянии, что ежегодно обходилось бюджету в несколько десятков миллионов гривен. В конечном итоге, в 2017 году корабль решили продать на металлолом, чтобы изыскать средства для погашения долгов перед рабочими предприятия. Однако желающих приобрести ржавую «Украину» пока не нашлось.

А вслед за ней – и верфи…

Впрочем, печальная участь ждет не только корабли, которые могли бы стать основой ВМСУ и сделать Украину региональной морской державой. Некогда строившие для Советского Союза мощные авианесущие крейсера судостроительные предприятия Николаева могут в скором времени уйти с молотка.

Так, в апреле 2018 года Минюст Украины выставил на торги недвижимость и землю Николаевского судостроительного завода (до декоммунизации – завод имени 61 коммунара) по стартовой цене 52,3 миллиона гривен. Отмечается, что причиной стали долги по заработной плате, превысившие 30 миллионов гривен.

Некогда являвшийся флагманом отечественного кораблестроения Черноморский судостроительный завод в Николаеве в 2017 году был окончательно признан банкротом. Уникальное предприятие успешно пережило даже «лихие 90-е» - благодаря иностранным заказам на строительство серии нефтеналивных танкеров для Греции, но победа «революции достоинства» поставила на Черноморском судостроительном заводе крест.

Бизнес-проект Порошенко профинансируют из госбюджета

Украина в действительности испытывает дефицит средств на реанимацию военного судостроения. В 2018 году бюджет Минобороны киевского режима составил 83,3 миллиарда гривен, что почти вдвое меньше той суммы, о необходимости которой говорили в военном ведомстве. При этом на новое вооружение и технику выделено около 16,4 миллиардов гривен (примерно пятая часть от общей суммы бюджета). Та часть этой суммы, которая дойдет до ВМСУ, очевидно, будет направлена на строительство любимого детища Петра Порошенко - «москитного флота».

Не секрет, что строительство боевых катеров осуществляет киевское судостроительное предприятие «Кузница на Рыбальском», владельцем которого является украинский гарант. Под «москитный флот» Порошенко уже разработана целая военно-морская концепция, предусматривающая тактику «волчьих стай» – атаку противника сразу несколькими быстроходными катерами с расчетом на то, что один из них подойдет на расстояние выстрела и нанесет поражающий удар.

Иными словами, эти «волчата» должны будут в буквальном смысле завалить трупами российские корабли в случае морского столкновения. На судьбу экипажей Порошенко и его приближенным плевать: как говорится, бабы еще нарожают, а вот баснословные доходы за счет постоянных военных заказов и пиар – это святое.

А могло ли быть по-другому?

Таким образом, все украинские программы по восстановлению военно-морских сил представляют собой один большой лохотрон, используя который, можно разводить «патриотов» на деньги, чем успешно занимается киевская власть на протяжении последних четырёх лет. Попытки же реанимировать украинское судостроение, которые предпринимались в течение 20 лет между «незалежностью» и «революцией достоинства», напоминали скорее потуги по реанимированию уже застывшего после агонии больного, которого можно вытащить с того света лишь чудом в виде радикальной смены геополитической ориентации.

Что касается точки невозврата для ВМС и военного судостроения Украины, о которой так откровенно заявил Воронченко, то она была пройдена ещё в тот момент, когда самая преуспевающая и экономически развитая из всех советских республик Украина отказалась от единства с Россией и имперской парадигмы в пользу «самостийного» хуторянства. Все дальнейшие события стали лишь неизбежным следствием этого цивилизационного выбора.

Павленко Дмитрий

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