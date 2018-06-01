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На Украине хотят избавится от русскоязычных детей

Пятница, 01 Июня 2018 08:00
На Украине хотят избавится от русскоязычных детей Фото из открытых источников

Проблема русского языка на Украине становится все острее. И если сегодня еще можно на улицах городов незалежной услышать русскую речь, то в скором будущем, стараниями укропатриотов,  это станет не возможным. Казалось бы,  Украина  стремится в ЕС, если верить словам, звучащим с трибун. Но пока получается приблизиться к Европе столетней давности – к Европе Гитлера, причём всё ближе и ближе.  

 

Известный телеведущий Остап Дроздов написал на своей странице в социальной сети Facebook:  «Из моей страны должны исчезнуть русскоговорящие дети. Они должны исчезнуть как вид. Или переехать жить в Россию, или в другую страну, где можно быть русскоязычным». Подразумевается, что на Украине быть русскоязычным теперь нельзя.  В качестве примера для подражания телеведущий приводит Латвию, где «обучение в старших классах и в вузах будет исключительно на государственном языке». 

 

«Хотите изучать родной русский язык – организовывайте частные школы, но и там государственный язык должен быть, потому что Латвии не нужны языковые олигофрены, не способные пользоваться языком страны, в которой живут. За такую модель я ратую всем сердцем», – пишет Дроздов и добавляет: «Если эту модель министерство просвещения не будет применять, мы получим плачевную ситуацию, когда базовое образование будет производить русскоязычных калек». 

 

Остап Дроздов из той же обоймы галицких деятелей, которые убеждены в том, что русские граждане Украины – неполноценные люди. В эту же обойму входят министр культуры Украины Евген Нищук, глава парламента Андрей Парубий, министр образования Лилия Гриневич. Хотя её-то Дроздов подозревает в государственной измене, поскольку она до сих пор не искоренила русскоязычных детей из украинских школ. 

 

«Я считаю, что министерство просвещения во главе с Лилией Гриневич или чего-то не понимает, или осознанно заняло беспринципную позицию», – пышет гневом телеведущий. «Украинизаторам» глубоко безразличны и права человека, и социология, свидетельствующая о том, что часть граждан Украины, причём на юге и востоке – большая, ощущает культурно-ментальную близость с Россией, а это предполагает и русский язык как родной. Задача, которую себе поставили галичанские идеологи учения о «титульной нации», предполагает отрыв детей от материнских корней, лишение их права на обучение на родном языке, воспитание манкуртов.

 

Дело идёт с большим скрипом, насаждение украинства вызывает недовольство и в Европе, поскольку под одну гребёнку попали не только русские, но и венгерские, например, дети. Тем не менее галицкая свихнувшаяся на русофобстве «элитка», в результате переворота 2014 года дорвавшаяся до руководства всей Украиной, не признаёт никаких других рецептов мирного сосуществования разных народов в одном государстве, кроме переплавки их в «титульную нацию». Грань между национальными интересами и оголтелым нацизмом давно перейдена. 

 

Поэтому Дроздову не стыдно быть нацистом – ведь не стыдно же министрам, дипломатам, парламентариям. И если прежде на Украине старались нацизм не выпячивать, то теперь нацисты соревнуются между собой в степени ненависти к представителям «нетитульных» народов. На этой неделе Дроздов отхватил персональную пальму первенства: никто ранее не предлагал истребить «как вид» русских детей путём их выселения из страны.

 

Галицким нацистам очень не повезло в одном: русские дети внешне ничем не отличаются от украинских детей. Один цвет кожи, одинаковые черепа. Будь русские дети другими внешне, их бы было куда проще идентифицировать как «нетитульных» и депортировать или перекодировать в условно «титульных». Что остаётся Дроздовым, Парубиям, Нищукам и прочим недобитым нацистам? Два маркера – русский язык и православие. 

 

Вот только называя страну «своей», галицкий журналист Дроздов должен помнить, что границы «его» Украины не совпадают с существующими.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Русский язык Россия нацизм
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