"Обезьянки Путина" - Киев наотрез отказывается вести переговоры с Донбассом

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Постмайданная киевская хунта в очередной раз предельно конкретно показала чего стоят все ее слова о "мирном урегулировании" конфликта на Востоке Украины. Киев видити только один путь решения - полная капитуляция Донбасса, уничтожение ДНР и ЛНР и установление там жесточайшего оккупационного "порядка". Жителей же республик и, тем более, их защитников украинская "власть" рассматривает исключительно как врагов и вообще не видит в них людей - о чем и говорит совершенно открыто.

Данный вопрос в очередной раз обострился после заявления, сделанного министром иностранных дел России Сергеем Лавровым: "Сейчас наши германские и французские коллеги предлагают провести министерскую встречу "нормандского формата" и, конечно же, эта встреча будет иметь смысл исключительно в том случае, если вот эти два провала (разведение сил и средств в Станице Луганской и фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера"), если они будут восполнены и "нормандская четверка" примет такое заявление. Без такого заявления по этим двум темам, они уже стали позором для нашей работы в "нормандском формате", собираться бессмысленно."

Эти нелицеприятные слова профессионала от дипломатии прямо-таки взбесили и без того не слишком адекватного главу МИД Украины Павла Климкина, немедленно разразившегося в ответ самой настоящей истерикой: "Ну какой дополнительный статус нужен оккупационным администрациям и оккупированным территориям? У них уже есть этот статус! Никакой дополнительный статус им не нужен! Украина открыта к обсуждению того, как оккупированные территории должны возвращаться в ее состав, но это не значит, что Киев готов рассматривать предоставление оккупационным администрациям отдельного правового статуса - Украина не собирается обсуждать этот вопрос.",

Совершенно очевидно, что такую злобу у Климкина вызвало напоминание Сергея Лаврова о "формуле Штайнмайера". Если кто-то забыл, то таковая подразумевает, прежде всего, как раз именно одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов. Украина же используя все мыслимые и немыслимые предлоги (а в последнее время - даже уже и не прикрываясь таковыми) "откладывает" внесение соответствующих изменений в свое законодательство и реальное предоставление Донбассу особого статуса.Так что Климкин просто открыто озвучил то, что на Украине является реальной государственной политикой.

Не менее четко позицию Киева озвучила и вернувшаяся с очередных переговоров в Минске представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Эта дама, известная равно как своей русофобией, так и ненавистью к жителям Донбасса, не преминула отпустить в их адрес очередную порцию оскорблений, в который раз продемонстрировала, что жителей "мятежных республик" в Киеве абсолютно в буквальном смысле слова не считают за людей:

"30 мая на заседании трехсторонней контактной группы в Минске представители РФ и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) громче обычного требовали от украинской стороны прямых переговоров между Киевом и ОРДЛО. Читаю в ленте, сколько экс-чиновников и "голубей мира" всевозможных партийных цветов воркуют последние дни о "прямых переговорах". Какое милое единодушие. За этими "миротворческими месседжами" – позиция и игра Москвы, это желание Кремля переложить с больной головы на здоровую, говорить о "гражданском конфликте в Украине.

Есть украинский, оккупированный Россией, Донбасс. Киев будет говорить с Москвой, идеологом и спонсором войны на Донбассе, с оккупантом, который должен уйти прочь. Тема переговоров – Россия должна уйти с Донбасса. Путин, а не его обезьянки, ответственный за прекращение войны на Донбассе. Поэтому любые рассусоливания о прямых переговорах с Донецком и Луганском – отнюдь не о мире, а о капитуляции по сценарию Кремля. Этого не будет!"

Таким образом, становится прекрасно понятно - Киев уже не считает нужным соблюдать даже минимум приличий, хотя бы для вида пользуясь "миролюбивой риторикой". Там открыто заявляют, что никаких переговоров с Донбассом не будет, никакого особого статуса или иной автономии региону предоставлять никто и не думает. Все "переговоры", ведущиеся представителями Украины - не более, чем ширма, пока что необходимая в качестве прикрытия военных приготовлений для силового захвата Донбасса.

Иных выводов из приведенных выше высказываний сделать невозможно даже при самом горячем желании.

Александр Неукропный специально для Planet Today