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Голландия пытается "отмазать" Украину от уничтожения "Боинга"

Понедельник, 28 Мая 2018 08:00
Голландия пытается &quot;отмазать&quot; Украину от уничтожения &quot;Боинга&quot; Фото из открытых источников

Расследование гибели "Боинга"  на юго-востоке Украины еще далеко не закончено, но его  промежуточные результаты говорят о многом. Накануне президент РФ Владимир Путин прокомментировал таковые итоги более чем сомнительного голландского расследования крушения MH17.

 

Как отметил глава государства, Россия не причастна к авиакатастрофе, а ракета, сбившая над Донбассом «Боинг», РФ не принадлежала. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов», – заявил журналистам Владимир Путин.

 

Также глава РФ подчеркнул, что в день катастрофы Киев не выполнил свои обязательства по закрытию своего воздушного пространства над востоком Украины, где уже полным ходом шла гражданская война. Данные обязательства предусмотрены международными нормами. Кроме того, в результате переговоров лайнера с диспетчерской службой, самолет по непонятным причинам снизил высоту и подлетел еще ближе к месту дислокации военных расположений Украины в Донбассе.

 

Казалось бы, явно злонамеренная халатность Киева должна заинтересовать европейских следователей, изучающих причины крушения рейса MH17, но в Голландии данный факт старательно замалчивают. Более того, такой же политики придерживаются и западные СМИ, которые регулярно попадаются на распространении непроверенной или даже лживой информации антироссийского толка по авиакатастрофе в небе над Донбассом.

 

Политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков высказался относительно ситуации с расследованием крушения «Боинга».

 

«Существует четкая проблема того, что фальсификация является нормой для Запада. Западному миру очень важно показать, что Россия в любом случае является «страной-агрессором». Очень простой вывод можно сделать из промежуточных итогов расследования: полная фальсификация и нежелание видеть очевидную истину», – заявил он.

 

Также эксперт подчеркнул, что умалчивание реальных фактов говорит о незаинтересованности Запада в выяснении истины. При этом он подчеркнул, что Запад просто хочет назначать виновников.

 

«Существуют доказательства того, что киевский режим действует абсолютно враждебно: он не закрывает небо. Имеются переговоры всех авиадиспетчеров, которые вели рейс (MH17 – примечание). И, самое главное, западное сообщество не хочет рассматривать ту доказательную базу, которая существует с российской стороны. То есть, по большому счету, это классическое назначение виновного. Никому там истина не нужна.

 

Владимир Путин очень четко отметил, что эта фальсификация направлена не на выяснение того, кто виноват. Почему Украина пытается отойти в сторону от этого преступления? Получается так, что мировое сообщество не заинтересовано в том, что бы оказать даже малейшее давление на украинскую сторону, с целью выяснить истину», – сказал Судаков.

 

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обвинения Совместной следственной группы (ССГ) в адрес России по делу о крушении MH17 и игнорирование реальных фактах о возможностях «Бука», которым якобы сбили «Боинг», являются подтверждением изначальной идеологической заданности поиска виновных.

 

«Рассекреченные технические и конструкторские данные ракет системы «Бук», а также результаты натурного эксперимента, проведенного производителем этого типа ракет АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей» были проигнорированы в финальном докладе Совета по вопросам безопасности Нидерландов о технических причинах крушения рейса МН17, а сам он изобиловал нестыковками и неточностями», – сказала Захарова.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина mh17 Россия Голландия
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