На Украине предложили пускать "русских пленных" на органы

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Ульяна Супрун наконец-то достигла заветной цели своего прибывания на посту украинского Минздрава. А именно - протолкнула таки закон «О трансплантации анатомических материалов человека». Украинцы на очередное медицинское нововведение отреагировали по разному. Большинство возмущено, скорбным умом понимая, что их пускают под нож, но часть нелюдей незалежной восприняли подобное на ура, тут же предложив "пускать на органы российских пленных".

Итак, на Украине с 1 января 2019 года вступает в силу новый закон «О трансплантации анатомических материалов человека», до 1 октября должна быть создана Единая государственная информационная система трансплантации. За законопроект № 2386а-1 проголосовало 255 депутатов Верховной рады.

Согласно документу, каждый гражданин Украины может дать согласие или же отказаться от посмертного донорства. Согласие должно быть оформлено письменно и сопровождаться отметкой в паспорте или/и водительском удостоверении, а также внесением данных о гражданине в Единую государственную информационную систему трансплантации.

Если же при жизни человек не успел выразить своё согласие или несогласие, то после смерти это смогут сделать его родственники. Законом запрещено использовать органы «без спроса», а также если против этого выступают суд, правоохранители или судмедэкспертиза. Отдельным пунктом прописаны участники АТО-ООС – они не могут быть донорами, так же как и дети-сироты и умершие, личность которых не установлена.

«Ежегодно в трансплантации органов в Украине нуждаются в среднем 5 тысяч человек. В основном это касается почек, печени и сердца. Потенциальных доноров в стране намного больше, чем реципиентов», — рассказала журналистам канала NewsOne Ольга Богомолец, врач, народный депутат от фракции «Блока Петра Порошенко».

Всё выглядит очень гуманно. Но только на первый взгляд. Во-первых, в законе о трансплантации есть статья: «Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной радой Украины, установлены иные нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются нормы международного договора». То есть иностранные законы превалируют над национальными.

И ещё интересный пункт: «Если на Украине нет реципиентов для анатомических материалов, их смогут предложить другим государствам, с которыми заключены соответствующие международные договора». Отпадает потребность в риске и контрабанде: нужно просто заявить, что на Украине нет подходящего реципиента для конкретного органа и дальше отправлять органы в другие страны, за отдельное вознаграждение, разумеется. И главное – всё по закону.

Что касается Единой государственной информационной системы трансплантации, то в законе прописано, что данные, внесённые в систему, будут сугубо конфиденциальными и доступны лишь трансплант-координатору, а также представителям ещё трёх ведомств. Конечно же, никто из них никогда и ни за какие деньги не продаст информацию «на сторону», скорее всего, за валюту тем, кто срочно нуждается в пересадке. Остальное дело техники: ДТП, кирпич на голову – а трансплант-координатор заявляет, что на Украине реципиента нет. Всё по закону! ДТП и кирпич – это никак не касается координатора, он закон не нарушает, а просто деньги зарабатывает.

И. о. министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун выполнила свою миссию – с самого начала она и не скрывала, что её главной задачей было принятие закона о трансплантологии. А уж криминального опыта на Украине в этой области предостаточно.

В самом конце ХХ века врачи Львовской областной клинической больницы выдавали свидетельства о смерти новорождённых, отправляя детей на органы в США. В деле всего фигурируют 130 малышей, за что главврач больницы Богдан Федун отделался лёгким испугом – всего два года тюрьмы. Дела чёрных трансплантологов вообще чудесным образом разваливаются в судах, а Федун не отсидел и двух лет, вышел по амнистии. Кстати, Олег Тягнибок (лидер партии «Свобода») в то время работал в этой клинике и приложил много усилий, чтобы спасти Федуна от большого срока.

Немецкое издание Der Spiegel провело собственное журналистское расследование и установило, что за 2000 – 2001 годы с Украины вывезли фрагменты более тысячи тел, этим занималась компания Tutogen Medical GmbH. Громкое дело, связанное с киевской клиникой Шалимова, также заглохло, и никто не понёс наказания. Врачи клиники подбирали пары доноров и реципиентов, брали деньги с реципиентов, часть отдавали донорам (конечно – меньшую), а разница – это и был их маленький бизнес. В 2014 году дело закрыли в связи с тем, что «истёк срок давности».

Иван Каминский, замдиректора онкологического центра в Житомире, уверен, что «Украина теперь превратится в центр мирового медицинского туризма», поскольку в стране есть хорошие специалисты, которые будут работать за несравнимо меньшие деньги, чем на Западе.

«В стране, в которой идёт война, тысячи, десятки тысяч пропавших без вести, они упростили процедуру трансплантации органов.У нас долги за коммуналку больше 40 млрд. грн. Хотят, чтобы люди за коммуналку почками рассчитывались? Кроме того, они же по этому закону также разрешили, что трансплантацией органов могут заниматься не только государственные институты, но и частные фирмы. Чёрные трансплантологи после принятия этого закона могут стать белыми трансплантологами, которые на поток поставят продажу украинских человеческих органов. Они убили промышленность, выгнали 8 миллионов людей, которые вынуждены горбатиться заграницей, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Они хотят продавать землю. Теперь они ещё и приняли закон о том, чтобы продавать человеческие органы. Я голосовал красной кнопкой против этого», – написал оппозиционный украинский политик Александр Вилкул на своей странице в Facebook.

В социальных сетях украинцы уже мрачно констатируют, что «сезон охоты на граждан Нэзалэжной открыт», и не ждут ничего хорошего от нового закона. «Сейчас, когда в стране применяют принципы «окон Овертона», я не удивлюсь, если однажды увижу заголовки о том, как добрая мама дала (продала) на растерзание кого-нибудь из семьи, чтобы прокормить других. Может, сгущаю, но вполне допускаю. Сейчас война. И трансплантология – идеальное средство, чтобы заработать. И депутаты, которые практически проголосовали единогласно, - этому подтверждение. Каждый из них хочет поучаствовать в этом гешефте на крови», – считает Ирина С.

«Главный волонтёр» Украины Мирослав Гай сразу предложил отправлять «на органы» пленных: «Я знаю, почему Рада узаконила торговлю людскими органами. У нас много российских пленных, а русские всё время тормозят обмены. Их пленные как Люсварги накапливаются и дают нагрузку на бюджет. А так хоть какая польза будет. С паршивой овцы, хоть почки... простите, шерсти клок». Вот настоящая программа от СБУ «Повернись додому».

Ну что ж, этот опус вполне соответствует мировоззрению украинского нациста. Что касается самих украинцев, то часть из них давно уже готова продавать свои органы – долги за «коммуналку» растут, работы нет, кроме своей почки уже ничего не осталось.

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