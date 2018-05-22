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Горловское противостояние: разведка боем или начало большой войны?

Вторник, 22 Мая 2018 08:00
Горловское противостояние: разведка боем или начало большой войны? Фото из открытых источников

Вновь на Донбассе льется кровь и слезы. Многострадальная Горловка вновь охвачена огнем. Убитые и раненые мирные жители, прицельный обстрел из танков, шевроны с православными крестами и русским имперским флагом — украинская армия идёт на всевозможные ухищрения, чтобы спровоцировать ВС ДНР на полноценные боевые действия

 

Артиллерийские разрывы сотрясают  донбасскую Горловку и её пригороды, в особенности Зайцево, уже который день. С начала года в этой агломерации разрушено более сотни домов. Но именно с 19 мая интенсивность огневого натиска ВСУ заметно усилилась, и кровавый результат был достигнут. В прошедшую субботу от запрещённого международными конвенциями шрапнельного снаряда погибла 34-летняя женщина, а уже сегодня в посёлке шахты им. Гагарина ранения получили четверо мирных жителей, двое из них сейчас в тяжёлом состоянии. Под огнём украинского агрессора оказались горловские почта и школа №10, дети и педагоги успели укрыться в подвале...

 

Одновременно с этим украинские военные на разных участках противостояния с ДНР предприняли попытки атаковать позиции вооружённых сил республики. Так, в районе посёлка Южное 24-я Отдельная механизированная бригада ВСУ танками при поддержке артиллерии и миномётов попыталась ударить по позициям республиканских войск, но была отброшена, потеряв танк, БМП и более десяти бойцов. Это впоследствии породило в социальных сетях слухи о том, что Украина начала танковую атаку на ДНР, что позже сама же республика устами спикера собственных вооружённых сил Эдуарда Басурина и опровергла. К таким локальным провокациям с прощупыванием брешей в обороне дончан в Донбассе, к сожалению, уже привыкли, и на полномасштабное наступление они никак не тянут.

 

Другим местом боестолкновения накануне, 20 мая, стал посёлок Гольмовский, где в атаку пошли боевики из 46-го батальона «Донбасс», прославившегося своими зверствами ещё в 2014 году. Им удалось захватить четверых бойцов ДНР, с одним из которых они тут же расправились, а троих захватили в плен. Прикрываясь ими, как живым щитом, они отступили, оставив на поле боя своих пятерых убитых и четырёх раненых.

 

Военный кореспондент ВС ДНР Михаил Андроник опубликовал фото одного из убитых боевиков на своём канале, обратив внимание на одну подробность: в карманах камуфляжа человека, чьё тело было покрыто татуировками в форме тризуба, были найдены шевроны с русским имперским флагом, православным крестом и названием «Крым».

 

"Обратите внимание на содержимое карманов — «переобуться», что ли, хотел? — подписал фото Михаил. — Или для провокаций на территории подконтрольной ДНР шеврончики? Но зайти, слава Богу, не получилось».

 

Комментируя произошедшее, Андроник сообщил, что трупы украинских боевиков были доставлены в морг, и руководство ВС ДНР пытается начать переговоры о том, чтобы представители ВСУ забрали их, а также об обмене захваченных в плен бойцов армии республики.  При этом обстановка в районе Горловки и пригородных посёлков продолжает оставаться напряжённой. Так, по данным представительства ДНР, в Специальном центре по контролю, координации и выполнению минских соглашений (СЦКК) только в первой половине дня ВСУ из миномётов обстреливали многострадальное Зайцево и район шахты им. Гагарина. При этом представители Центра, а также сотрудники МЧС ДНР попали под обстрел.

 

В то же время, согласно информации оперативного дежурного Министерства угля и энергетики ДНР, в воскресенье, 20 мая, в первой половине дня аварийным бригадам удалось завершить ремонт на подстанции, питающей Донецкую фильтровальную станцию. Однако днём и вечером ВСУ вновь обстреливали этот важный объект, отвечающий за обеспечение Донецка и близлежащих к городу населённых пунктов водой, в результате чего подстанция вновь осталась без напряжения.

 

"Оценить масштабы разрушений пока невозможно, в районе продолжаются обстрелы со стороны ВСУ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Для усиления обороны Горловско-Енакиевской агломерации на фронт прибыли подкрепления вооружённых сил ДНР, включая легендарное «Сомали».

 

«Но вот буквально сейчас, находясь у Ясиноватского блокпоста, я вижу, как идут наши подкрепления, что свидетельствует об очередном обострении, сам Ясиноватский блокпост вчера накрыли "градами", что за последний год было редкостью, — рассказал  боец ВС ДНР и лидер общественного движения «Новые Скифы Новороссии» Александр «Варяг» Матюшин. — Благо обошлось без потерь, потому что там понастроили укреплений, бойцы там стоят опытные. Если бы сейчас был 2014 год, то блокпост разнесли бы в хлам».

 

По его словам, «вполне возможно, это провокация в духе прошлогодней в Авдеевской промзоне, дабы показать миру: вот мы, украинцы, мужественно отражаем атаки сепаратистов и российских агрессоров».

 

«Накануне Путин согласился с Меркель по поводу того, что нужно ввести миротворцев на линию разграничения в Донбассе, но с тем условием, чтобы это не были военнослужащие стран НАТО, — продолжил Матюшин. — На мой взгляд, это говорит о том, что российское руководство готовит законодательную базу для ввода на нашу территорию миротворцев стран ОДКБ. Украина, понимая, что проиграет от этого, идёт на более жёсткое обострение, чтобы вынудить ДНР перейти к более активным действиям».

 

При этом Матюшин отмечает, что ВС ДНР перестали быть пассивно обороняющейся стороной и перешли к активному подавлению артиллерии противника.

 

"Огневые точки ВСУ довольно активно и жёстко подавляются нашей артиллерией, я поддерживаю контакты с простыми людьми, которые живут по ту сторону разграничения, созваниваемся, либо они пишут в соцсетях. Я знаю, что часть оккупированного ВСУ горловского района сейчас сидит без света из-за работы нашей артиллерии по батареям ВСУ, — добавил боец. — Но перед этим Украина получила от НАТО контрбатарейные системы и прошла обучение на них под руководством инструкторов НАТО, некоторые из них недавно погибли опять же под Горловкой".

 

«Украина непредсказуема, как обезьяна с гранатой, — уточнил Матюшин. — И она всё равно рвётся сюда, потому что Горловка — это довольно удобный плацдарм. Если прорвать оборону в районе Верхнеторецкого, выйти на оперативный простор в полях, то можно буквально за полчаса-час оказаться под Макеевкой и тем самым перерезать коммуникацию Донецка со всей остальной территорией ДНР».

 

Если учесть, что минувшей ночью украинские диверсанты подорвали мост в посёлке Ивановка в соседней ЛНР, перерезав основную транспортную артерию, связывающую Луганск с юго-западом республики, то ситуация, в случае если ВСУ решатся от провокаций перейти к полномасштабному наступлению, складывается угрожающая.

 

Топоров Алексей

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Донбасс Горловка ДНР
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