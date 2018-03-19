Как в США хвалят Порошенко за продажу интересов собственной страны

Обрушившаяся в последнее время на президента Украины Порошенко лавина критики от американских СМИ имеет определенные исключения. Когда он поступает как глупый и упрямый туземец - его ругают и вспоминают о многочисленных коррупционных делишках. Но стоит Порошенко повести себя, как туземец хороший - его тут же принимаются хвалить. И даже объявляют другом США и - лично президента таковых.
Не так давно по каналам информагентства Reuters прошла публикация, в которой украинского "лидера" прямо-таки превозносят. оказывается, "Американский антрацит помог Украине не только осветить и обогреть дома своих граждан, но и улучшить отношения с президентом США Дональдом Трампом". Говоря же более откровенно, каждый из президентов поимел свой профит: ключевые избиратели Трампа - угольные регионы США, получили заказ. А Порошенко сумел на деле доказать полную лояльность хозяевам, которые в раздражении уже готовы были вышибить из-под него кресло. к которому он так привык. А там, глядишь - и табурет висельника...
То. что для Украины, страны, еще недавно экспортировавшей антрацит и обладавшей собственными его запасами и добывающими уголь регионами, покупка его за океаном по баснословной цене является, мягко говоря, далеко не успешным прорывом в области экономики, а, говоря прямо - одним из крайне болезненных последствия развязанной Порошенко же гражданской волйны в стране, в Reuters, понятное дело, умолчали. Да и сам Порошенко не подкачал. прокомментировав сделку в том ключе, что " поставки американского угля в Украину - это безвозвратная потеря для России еще одного инструмента энергетического шантажа".
Главное же - как терпеливо объяснили читателям в том же Reuters, это соблюдение интересов США. И тут как раз все честно - несмотря на стимулы, которые применяет администрация Трампа, коммунальные предприятия США закрывают угольные электростанции и переходят на газовую, ветровую и солнечную энергию. Поэтому горнодобывающие компании США наращивают экспорт в Азию и ищут новых покупателей среди восточноевропейских стран, пытаясь любыми способами, вплоть до самых агрессивных и грязных, выдавить с этого рынка Россию.
Еще в прошлом году, после встречи Трампа с Порошенко, министр торговли США Уилбур Росс говорил: "Сделка помогла укрепить позиции ключевого стратегического партнера в условиях регионального давления, направленного на подрыв интересов США". Министра понять можно - за 11 месяцев 2017 года импорт антрацита на Украину вырос до 3,05 млн тонн, в то время как в 2013 году импорт составлял 0,5 млн тонн. Естественно - тогда Донбасс был частью страны и на какого лешего ей нужны были безумные объемы дорогущего угля? теперь, опять же - стараниями США, ситуация изменилась.
В августе 2017 года украинская госкомпания "Центрэнерго" заключила контракт на поставку 700 тыс. тонн угля антрацитовой группы с американской корпорацией Xcoal Energy & Resources. В сентябре в порт города Южный Одесской области прибыла первая партия энергоносителя. 30 января 2018 года состоялась последняя разгрузка балкера с американским углем. Украинский Центрэнерго заплатил в среднем по $100 за тонну и, как сказал глава этого предприятия Олег Крземко, сделка с Xcoal была единственным вариантом для украинской компании.
При этом интересно, что два других тендера не состоялись из-за отсутствия предложений, а результаты третьего отменили. Если бы поставки шли по нему, Центрэнерго платило бы около $96 за тонну. ну, что ж - это Украина! Наверняка, не обошлось без хорошего "отката"! Кто-то (почему бы и не Порошенко?) не только "обогрел дома" американским углем, но и неплохо нагрел на нем руки.
Впрочем, главная мысль, которая прямо-таки сквозит в статье Reuters, это то, что "угольная сделка" стала "ключевым моментом и важным этапом в улучшении отношений между США и Украиной." То есть - не закупи Петя у Трампа уголь (неважно - по какой цене), вместо "Джавелинов", скорее всего Украине поднесли бы под нос ядреный шиш без масла. Так. что - так держать! До тех пор, пока Порошенко будет полностью, бездумно и безоговорочно следовать экономическим и геополитическим интересам США, проблем у него не предвидится.
Во всяком случае, оружием для убийства собственного народа Америка его точно обеспечит!
Александр Неукропный специально для Planet Today
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