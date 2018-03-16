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Под флагом идиотизма - Украина добивает собственный спорт

Пятница, 16 Марта 2018 08:00
Под флагом идиотизма - Украина добивает собственный спорт Фото из открытых источников

Сложно вкратце перечислить тех кто пострадал от проукраинской шизофрении. Теперь к этому немалому списку добавились спортсмены "незалежной". Судя по всему, Украина решила поставить крест на украинском спорте.  И подано всё это как патриотическая акция – полный бойкот всех спортивных соревнований (в том числе и международных), проходящих на территории России. О таком решении официально заявили в Министерстве молодёжи и спорта Украины. Бойкот будет распространяться на все виды спорта без исключения. А 14 марта было подписано решение, запрещающее украинским спортсменам принимать участие в любых спортивных соревнованиях на территории России.

 

«Соревнования в России, учитывая внешнюю и внутреннюю политику этой страны, являются опасными для наших спортсменов. Также мы призываем международные федерации не проводить соревнований на территории страны, которая систематически нарушает международное законодательство в сфере спорта. Агрессоры и нарушители должны быть изгнаны из арены мирового спорта», – заявил министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook, комментируя решение, им же и подписанное.

 

А в России только в этом году ожидается чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по хоккею среди юниоров, чемпионат Европы по борьбе, чемпионат мира по боксу среди студентов и другие соревнования. Все они пройдут без участия спортсменов Украины. 

 

Для постмайданного режима важно не допускать контактов украинских спортсменов с российскими. Свежа в памяти история, когда золотой олимпийский медалист Александр Абраменко в прямом эфире дружески обнимает россиянина. Как после этого рассказывать о необходимости войны со «страной-агрессором»? Сам украинский лыжник сказал, что в личных отношениях между спортсменами разных стран нет политики. Эти речи в Киеве не хотят и слышать! Точно так же власть не желает знать о поддержке украинцами таких вот братаний с россиянами – ведь сколько усилий тратится на разжигание ненависти к «агрессору», а поступок одного спортсмена способен в момент свести их на нет! Нет, так не пойдёт, решил пан Жданов и подмахнул запрет.

 

Если к этому добавить катастрофическую ситуацию в украинском спорте, то становится понятна логика Киева – денег в стране практически не осталось, не тратить же их на спортивные глупости. Так что бойкот спортивных соревнований в России кажется на этом фоне очень уместным: финансы расходовать не придётся. Спорту на Украине всё равно при этой власти жить осталось недолго, так хотя бы процесс умирания будет красивым и патриотичным.

 

Михаил Дегтярёв, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи в ответ на принятое Украиной решение предложил украинским спортсменам переехать в Россию.

 

Нельзя не заметить, что Киев засуетился рвать связи с Россией на фоне истерики Великобритании после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери. Именно Лондон вывесил флаг бойкота чемпионата мира по футболу, который пройдёт в РФ. По сообщению The Times, англичане хотят добиться присоединения к акции Польши, Австралии и Японии, а также ряда других государств вроде Украины, правители которых сами готовы бежать впереди паровоза по первому же свистку англосаксов. Пока что речь идёт не о футболистах, а об официальных делегациях. Но украинскому футболу в этом смысле терять нечего. Сборная Украины не прошла в этом году отборочный этап чемпионата мира, а если бы прошла и отказалась ехать, то в следующий раз её участие в мундиале было бы под большим вопросом, поскольку такие демарши влекут санкции со стороны ФИФА. Украинские же болельщики в Россию поедут, несмотря на бессмысленные призывы профильного министра, звучащие второй месяц кряду.

 

Что до отлучения спортсменов Украины от соревнований в России, здесь должны принимать решения спортивные федерации, но не чиновники, в угоду Запада отделяющие украинцев от россиян «железным занавесом». Теперь вот и до спорта добрались. Следующим может стать запрет украинским спортсменам играть за российские клубы. «Нельзя смешивать политику и спорт. Не понимаю, зачем это делается. Спортсмены всю жизнь упорно тренируются, но кто-то сверху определяет их судьбу. Не дает показать то, чему они научились. Мы же профессионалы. Так почему кого-то должны лишать права на профессию?» – считает футболист Александр Гай, который в этом сезоне провёл 24 матча за «Кубань». По его словам, если Киев запретит гражданам Украины заниматься профессиональным спортом в России, «это будет… больше похоже на диктатуру».

 

Источник

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия спорт

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