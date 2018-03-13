Армия суицидников - волна самоубийств захлестнула ВСУ

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Как не пытаются украинские власти скрыть истинную ситуацию в ВСУ страшную правду не утаить: главный военный прокурор Украины рассказал о том, что среди военных – эпидемия самоубийств, 2-3 человека в неделю, а то и больше сводят счёты с жизнью. Небоевые потери ВСУ уже исчисляются не тысячами. «У нас около 10000 санитарных и бесповоротных небоевых потерь», – сообщает Анатолий Матиос.

Главный психиатр Министерства обороны Украины Олег Друзь ещё осенью прошлого года сделал шокировавшее украинцев заявление о том, что 98% военных, прошедших АТО, «нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов», а 93% из них опасны для общества, за что и поплатился своей должностью.

Теперь об ужасающей статистике заговорил главный военный прокурор. «ДТП, пьянство, неосторожное обращение с оружием и так далее… Кричащий случай – выпил и почему-то ему стукнуло в голову в палатке, где спали 13 человек, кинуть гранату в буржуйку. 13 человек – одни убиты, другие бесповоротно искалечены. Больше 10 тысяч, это открытые данные, это Минобороны подтвердило. 3 тысячи с чем-то – это погибшие, остальные – ранены. Это три полноценные бригады», – возмущается Матиос. Граната, брошенная в буржуйку военнослужащим по пьянке, только подтверждает правоту бывшего главного военного психиатра.

В Министерстве обороны Украины разводят руками: не получается достичь сокращения количества суицидов в армии. По данным украинского военного ведомства, в январе 2018 года ровно половина (11 из 22) небоевых потерь ВСУ – это самоубийства. Речь идёт не столько о тех, кто несёт службу, сколько о суицидах среди демобилизованных – никто считать даже не берётся.

Одновременно с подтверждением факта эпидемии самоубийств министерство обороны отрицает, что у военнослужащих ВСУ существуют проблемы с психикой. Олег Грунтковский, начальник главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны, заявил украинской прессе, что данные Матиоса (2-3 самоубийства в неделю) являются выдумкой. При этом говорить о точных цифрах самоубийств отказался, поскольку они являются государственной тайной. Однако простая арифметика опровергает его слова: если умножить цифры, приведённые главным военным прокурором, на количество недель в месяце, получаются те самые 11 военнослужащих, которые ушли из жизни в январе.

Ольга Богомолец, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения, заявила, что за четыре года проведения АТО покончили с собой около 600 военнослужащих ВСУ. Летом 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков говорил о 500 самоубийцах.

На линии разграничения в Донбассе, где служат «атошники» ВСУ – дезорганизация, пьянство, наркомания, постоянное выяснение отношений с помощью оружия. Если прибавить к этому враждебное отношение местных жителей, воспринимающих ВСУ как армию оккупантов, бесперспективность ведения боевых действий и сомнения в праведности этой войны, картина получается удручающая, накладывающая отпечаток на любую психику.

Впрочем, проблема эта на Украине возникла не вчера – ещё в 2015 году встал вопрос о психологической реабилитации тех, кто обстреливал мирных жителей Донецка и Луганска. В 2016 году даже появилась должность уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО, а вместе с должностью и проекты социальной адаптации военных. Однако государственной программы реабилитации нет, а канадские, британские и другие иностранные проекты психологической помощи «атошникам» охватывают десятки человек, в то время как нужно приводить в чувство 98% участников АТО. Донбасский синдром, убийство соотечественников, в том числе мирных граждан, – такой багаж за плечами у большинства украинских военнослужащих, прошедших АТО. Кроме того, в стране остро не хватает военных психологов, а обычные не справляются с уничтоженной несправедливой братоубийственной войной психикой военнослужащих ВСУ.

В 2015 году психолог и консультант Корпуса мира Фрэнк Пьюселик предлагал обучить работе с военными 500-800 лучших психологов Украины, а затем распространить с их помощью методики по всем украинским больницам. «Через шесть месяцев у вас будет 10000 тренированных человек, которые предотвратят катастрофу. Если вы не сделаете этого – большой вопрос, выживет ли Украина как государство», – настаивал Пьюселик.

Киев тогда не захотел тратить деньги на зарубежных специалистов и на обучение своих врачей. Поэтому военных психологов на Украине практически нет. И денег тоже. В 2018 году на реабилитацию демобилизованных «атошников» предусмотрено аж около $8 на человека. Это означает, что «на гражданке» случатся новые и новые самоубийства. Как и в армии, где министерство обороны прячет данные о небоевых потерях за ширмой государственной тайны.

Видимо, киевский режим тешит себя лозунгом «Герої не вмирають!».

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