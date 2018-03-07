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Порошенко продолжает выдавливать из Украины российские банки

Среда, 07 Марта 2018 08:00
Порошенко продолжает выдавливать из Украины российские банки Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Целью санкций на сей раз стали российские банки, работающие на Украине.

 

Собственно говоря, данный демарш был анонсирован Порошенко еще на прошлой неделе -  на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины:

"Сегодня по предложению национального банка я вынес на повестку дня заседания СНБО вопрос о продлении санкций против российских банков, и я не вижу никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным. Не затрагивает интересы вкладчиков, клиентов, но политика государства является абсолютно правильной."

 

При этом Порошенко добавил, что полный уход российских банков из Украины - это лишь дело времени. А заодно похвалился "блестящими успехами в деле борьбы с русским капиталом на Украине". Согласно его утверждению, преследования и третирования  банков с российским капиталом  в "нэзалэжной" в 2017 году привели к  сокращению их активов  более, чем на   30%. При  этом объем вкладов  физлиц в  них сократился на 28%, а юрлиц – на 34%. В целом же доля этих структур на украинском банковском рынке уменьшилась в 2 раза – до 5,6%.

 

Согласно принятому решению, санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц применяются к Публичного акционерного общества "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ Банк" и ОАО "БМ Банк".Решение было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях" и в поддержку предложения Национального банка Украины.

 

Мало того - Украина упорно кляузничает и пытается выпросить в данном вопросе поддержку от своих "западных партнеров" - вот и теперь Министерству иностранных дел Украины поручается проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Порошенко спит и видит - как бы превратить российские банки в изгоев во всем мире.

 

Ну, эта задача "шоколадному президенту" явно не по плечу, но вот с делом выживания русских банков из Украины он справляется вполне успешно. Так, один из значащихся в санкционном списке - "БМ банк" на прошлой неделе уже объявил о планах сдать  банковскую лицензию без прекращения юридического лица. Этот вопрос будет рассмотрен акционерами на общем собрании  19 марта 2018 года.

 

Еще раньше о сворачивании  деятельности на Украине заявил "ВТБ банк". По словам главы  финучреждения  Андрея Костина, уже до лета нынешнего года року останется не более  2-х офисов в Киеве, а все остальные отделения в стране будут закрыты.Нельзя сказать, что успешно идут на Украине дела и у "Сбербанка России", который, несмотря на    смену названия продолжает оставаться излюбленной мишенью варварских акций местных национал-экстремистов.

 

Так что Порошенко может гордиться "пэрэмогами" в деле "борьбы с агрессором". Равно, как и в деле полного и окончательного разрушения остатков украинской экономики.

Александр Неукропный специально для Planet Today                      

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Порошенко Российские банки санкции

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