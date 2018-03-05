Провокатор для Украины: Курт Волкер предлагает уничтожить республики Донбасса

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Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер во время выступления в Hudson Institute сделал очередное громогласное заявление относительно собственного видения судьбы Донецкой и Луганской республик, а именно - расформирования таковых.

Донецкую и Луганскую народные республики необходимо расформировать. Такова цель Минских соглашений, полагает спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. В Москве предупреждают: подобная «поддержка» вкупе с поставками противотанковых комплексов Javelin может внушить Украине ложное чувство превосходства в Донбассе и подтолкнуть к серьезным военным действиям.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в рамках панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute заявил, что ДНР и ЛНР должны исчезнуть, поскольку они не соответствуют Конституции Украины. «Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть», – подчеркнул Волкер.

Нарушение Минских соглашений

Как спецпредставитель Волкер все больше теряет качества посредника, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «Волкер очевидным образом предвзят, настроен против России, настроен против тех людей и новых образований, которые возникают как следствие государственного переворота в Киеве. С этой точки зрения он заявил, что, оказывается, Украина многое сделала для реализации Минских соглашений, а вся проблема состоит в России. Это может заявлять тот человек, который очевидно предвзято трактует сами Минские соглашения, не собираясь их соблюдать, и использует для того, чтобы к месту и не к месту обвинять Россию», – считает эксперт.

Российский сенатор Алексей Пушков опроверг возможность ликвидации непризнанных республик, поскольку они – часть Минских соглашений. "Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю" - заявил Алексей Пушков.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что слова американского спецпредставителя не вписываются ни в какие рамки имеющихся договоренностей минского формата, ставя под вопрос его готовность и способность вносить реальный вклад в продвижение вперед столь сложного, чувствительного конфликта, цитирует его слова RT.

«Это заявление исчерпывающим образом подтверждает, что лично господин Волкер и вместе с ним американская сторона в целом не являются в контексте кризиса на юго-востоке Украины объективным и беспристрастным посредником. Господин Волкер демонстрирует, что его подходы на 100% совпадают с подходами Киева, что для него, как и для киевского режима, те структуры, которые существуют на юго-востоке Украины, а также те люди, которые там живут, – это некий раздражающий фактор, не более, от которого необходимо любыми средствами избавиться: политическими или, не дай бог, военными», – пояснил Косачев.

В то же время представитель ЛНР заявил, что таким предложением Волкер путает причину и следствие.

«Пусть США ликвидируют!»

На подобный выпад в сторону Донецкой и Луганской народных республик отреагировали местные блогеры, заявив, что расформировать необходимо США: "Так называемые Североамериканские Соединенные Штаты, самоопределившиеся без согласия Британской Империи, созданные для дестабилизации мирового порядка, развязывания и провоцирования войн и хаоса во всем мире - должны быть ликвидированы"

Стоит отметить, что никакой паники в соцсетях нет, однако с учетом последних новостей ситуация складывается отнюдь не радостная. С 5 марта в ЛНР и ДНР начнется перемирие, об этом в минувшую среду договорилась контактная группа по Украине. Стороны конфликта обязуются не вести наступательных действий и разведывательных операций, запрещается ведение огня, размещение и применение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

При этом с украинской стороны никаких попыток пойти на деэскалацию конфликта нет, напротив, они всячески подчеркивают повышенную боеготовность, в том числе благодаря американцам. Помимо согласованных Госдепом поставок вооружений американские инструкторы заняты подготовкой украинских солдат к боевым действиям. Так, бывший советский полигон Яворов на западе Украины в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения солдат и офицеров ВСУ специалистами из США, сейчас это одно из самых секретных мест в стране, сообщает швейцарское издание Le Temps.

Кроме того, накануне подразделения Вооруженных сил Украины вблизи линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе в Попаснянском районе провели занятия по отработке действий группировок при наступлении, пишет издание «Новороссия».

Соблазн опасной авантюры

В ходе разговора с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД Константин Затулин отметил, что переговоры с Волкером и раньше приносили мало практической пользы. Но когда он делает такие заявления публично и это сопровождается реализацией прежде принятого решения о поставке на Украину противотанковых Javelin, есть все основания, чтобы прервать дальнейшие переговоры с этим представителем, продолжая развивать переговоры в рамках Нормандской четверки.

«Все, что меня беспокоит в связи с Javelin, – что может быть соблазн с украинской стороны думать, что они получили решающее преимущество и могут совершить очередную глупость или преступление. Решить, что они теперь могут рискнуть и начать серьезные военные действия», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по делам СНГ.

Затулин уточнил, что читает украинских авторов, которые пишут, что Украина одержала победу над Россией в 2014–2015 годах, что они продемонстрировали мощь украинского государства, а россияне, будучи глупыми людьми, даже не подозревали, что украинцы ненавидят Россию и любят режим в Киеве, хотя говорят по-русски и смотрят российское телевидение.

«Если эти люди действительно верят в то, что пишут, им не хватит ума, чтобы оценить действительное соотношение сил, и они могут влезть в очередную авантюру, как и в предыдущие разы. И только усилиями разных сторон, в том числе и президента России, удавалось до сих пор сдерживать возобновление военных действий», – резюмировал собеседник.

Американский спецпредставитель не первый раз идет против Минских соглашений и здравого смысла. Например, в конце февраля в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Волкер рассказал о трех этапах ввода миротворческой миссии. «Начало миссии и обеспечение условий для ее разворачивания (до двух месяцев). Продвижение и установление контроля над границей (от двух месяцев). Начало подготовки инфраструктуры для проведения местных выборов (до шести месяцев)», – цитирует его украинское издание «Страна».

Однако в 9-м пункте Комплекса мер по выполнению Минских соглашений говорится, что «восстановление полного контроля над границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования при условии выполнения пункта 11». Указанный пункт предполагает конституционную реформу с децентрализацией и особым статусом Донбасса.

Один из твитов Волкера объясняет, почему важно поддерживать позицию официального Киева вместо того, чтобы приложить силы к нормализации обстановки и сохранению демократических прав жителей ДНР и ЛНР: «Мы работаем над укреплением обороноспособности Украины, чтобы Россия не смогла добиться дальнейших территориальных завоеваний».

По мнению экспертов: США вмешиваются в конфликты не ради их быстрого урегулирования. Это касается и Ливии, и Сирии, и Афганистана, и Ирака. В этом же ряду ситуация с Украиной создана не для того, чтобы помочь Украине, а для того, чтобы помешать России.

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