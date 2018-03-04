Воскресенье 04 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Пресс-конференции Порошенко и Януковича: бенефис ничтожеств

Пресс-конференции Порошенко и Януковича: бенефис ничтожеств

Воскресенье, 04 Марта 2018 09:00
Пресс-конференции Порошенко и Януковича: бенефис ничтожеств Фото из открытых источников

Не везет Украине с президентами. Критически и категорически. Состоявшиеся практически одновременно пресс-конференции последнего легитимного и  первого "революционного" президентов "нэзалэжной" демонстрируют это в  самой полной мере. И заставляют задуматься: возможно, просто какая "страна", такие и "президенты"?

 

С разрывом в два дня свои пресс-конференции провели два президента Украины. 28 февраля в Киеве Пётр Порошенко, занявший пост при сомнительных обстоятельствах. И потерявший пост при обстоятельствах не менее сомнительных Виктор Янукович – 2 марта в Москве. 

 

Порошенко заверил журналистов, что жизнь его – «не сахар»… Наверное, обращение к «сладкой теме» было не очень умным ходом, если помнить о шоколадном бизнесе Порошенко, о его январском отдыхе на Мальдивах за полмиллиона долларов. Сказано было в ответ на вопрос, каково президенту-олигарху жить в стране, где люди «выживают»: «Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар». А Янукович через два дня произнёс: «Я не могу сказать, что я всем доволен. Я этого не могу сказать. Мне очень тяжело, мне очень больно». И жалоба: «Мне никто не завидует сегодня». 

 

Оба могли бы сказать другое: что Украине сегодня никто не завидует, что на Украине жизнь совсем не сахар, что больно не только им. Однако не о том их печаль, хотя оба приложили руку к тому, чтобы жизнь людей стала «не сахар». 

 

Янукович пытался усидеть на двух стульях – Евросоюза и Таможенного союза. Заигрывая с Европой, не сделал ничего, чтобы помешать стараниям оторвать малороссийскую (украинскую) ветвь русского народа от Русской цивилизации. Когда он в 2013 году отложил подписание кабального соглашения об ассоциации с ЕС, Запад воспринял это как попытку сорваться с крючка и запустил механизм переворота. Президент Украины обязан был навести порядок и зачистить буйных на майдане, но он этого не сделал: ни 19 января 2014 года, когда «мирные протестующие» стали жечь защитников порядка коктейлями Молотова, ни 18 февраля, когда «протестующие» ринулись колоннами на штурм правительственного квартала… 

 

В решающий момент Запад применил технологию «неизвестных снайперов», обвинив в массовом убийстве защитников правопорядка, чтобы увенчать вакханалию государственным переворотом. Порошенко не мог не понимать, что Украина нужна Западу не как равноправный партнёр, но как военный плацдарм, как колониальный рынок, как источник дешёвой рабочей силы, как старт осуществления древнего проекта «Дранг нах Остен». Однако он продолжал морочить людям головы химерой «Мы возвращаемся домой, в Европу». Эта ложь вошла в украинскую официальную идеологию.

 

1030 лет назад князь Владимир Святославич, крестив Русь, сделал свой выбор вместе с народом, и выбранный им путь стал путём Русской цивилизации. Русь расширилась в пространстве меж трёх океанов. Сузить её пытались многие. Им в услужение и пошёл Порошенко. На пресс-конференции 28 февраля он опять говорил о своём желании закрепить в конституции курс Украины на ЕС и НАТО, хвастался, что «реванша не допустит». 

 

А смысл пресс-конференции Януковича состоял единственно в том, чтобы заявить: «Порошенко сделал все, чтобы не допустить меня к судебному процессу...» Речь о заочном процессе над Януковичем в Киеве, о его «государственной измене». От Януковича снова ждали, что он приоткроет «тайны майдана», но он опять ограничился общими фразами. А мог бы сообщить, например, свою версию появления «неизвестных снайперов». На вопрос «Кто из руководителей майдана знал о расстрелах?» адвокатом был даже сделан намёк о причастности к расстрелу «четырёх «П». Под одной из них, вероятно, угадывается Порошенко. Однако Янукович и здесь смолчал: «Я не хочу уподобляться им и называть преступниками без суда. Никто не уйдет от правды. Все еще впереди». А ещё сообщил, что денег у него нет, живёт он за счёт сына, что ни один банк мира не обнаружил в своих сейфах «денег Януковича». 

 

Смысл пресс-конференции Порошенко был столь же мелок: немного пошантажировать Раду, пригрозив её роспуском и внеочередными выборами, если депутаты не будут дружно голосовать за предложенные им «проевропейские законы», «которые ещё не все готовы». Рада, страшась роспуска, в срочном порядке перед самой пресс-конференцией провела круглый стол и одобрила план принятия 57 нужных Западу законов. Главный из которых – закон об Антикоррупционном суде, который на законодательном уровне ставит под прямой контроль Соединённых Штатов самого Порошенко и его окружение.

 

Западные кураторы, судя по всему, сделали Порошенко предложение, от которого он не смог отказаться. В лице своего спикера Парубия Рада пообещала «принять всё, что скажут» и надобность в её роспуске отпала. Не отменять же после этого пресс-конференцию! И Украина услышала двухчасовое сотрясание воздуха. Не было, естественно, и речи о восстановлении отношений с Россией. При этом, как подсказывает Государственная служба статистики Украины, «страна-агрессор» в 2017 году стала крупнейшим торговым партнёром Украины. Импорт Украины из Российской Федерации в минувшем году составил 7,2 млрд долларов, увеличившись на 140% по сравнению с 2016 годом.

 

Проблема в том, что об этом никто не говорит открыто. Режим «барыг» отчаянно боится националистов, не знает, что с ними делать, а у националистов – бескормица: известная своими хулиганскими выходками организация С14 даже разместила в сетях объявление о готовности за деньги пугать кого угодно. Националистические группировки становятся проблемой даже для «активистов майдана». 

 

В Киеве говорили, что Порошенко торопился с назначением пресс-конференции на 28 февраля (даже журналисты из областей не успели прибыть на неё), чтобы хотя бы на день опередить выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта. Янукович, который готовил пресс-конференцию к четвёртой годовщине своего обращения к Путину 1 марта 2014 года с просьбой о вводе войск, тоже сдвинул общение с журналистами на день. Однако всё это пустые хлопоты: две пресс-конференции ещё раз показали, что оба политика – Янукович и Порошенко – принадлежат прошлому. Им нечего сказать народу Украины.

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина прессконференция Янукович Порошенко

Главное за сутки
"Нафтогаз" заявил о готовности к переговорам с "Газпромом" "Нафтогаз" заявил о готовности к переговорам с "Газпромом" "Нафтогаз Украины" не против провести переговоры с "Газпромом" относительно поставок газа из России, а в случае отсутствия варианта решения проблемы готов к новому судебному разбирательству. Об этом в пятницу заявил…
Названы подробности кольца американской ПРО вокруг России Названы подробности кольца американской ПРО вокруг России Система противоракетной обороны (ПРО) США после развертывания будет окружать Россию кольцом более чем из 400 ракет, пишет Лента.ру. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель министра обороны Александр…
Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь» Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь» Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоена национальной французской кинопремии «Сезар» как лучший зарубежный фильм, сообщает Le Figaro. Отмечается, что режиссер не присутствовал на награждении, так как уже уехал в…

Читайте также
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эксперты отмечают любопытную тенденцию в европейских СМИ. У западных журналистов и политологов появился новый "главный враг": если ещё недавно эту позицию уверенно удерживал Владимир Путин, то в последние месяцы его…
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир 1 марта 2018 года, несомненно, войдет во все учебники мировой истории... Президент России Владимир Путин своим выступлением с посланием Федеральному собранию не просто дал мощнейший посыл, который неминуемо изменит жизнь…
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом У украинских "патриотов" очередной приступ восторженного экстаза на тему: "Путинсдал, Путинслил!" Они, понимаете ли, возомнили, что Владимир Владимирович сделал заявление, означающее, что Россия готова отдать Донбасс на растерзание Киеву. А…
Шантаж России выборами в Крыму – все только начинается Шантаж России выборами в Крыму – все только начинается То, что предстоящие выборы Президента России являются для "западного мира" настоящей "костью в горле" - несомненно, как несомненно и то, что для их срыва и непризнания результатов будут предприняты просто…
Фото
Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения Миллионы розовых фламинго на озере Накуру, Кения

Кенийское озеро Накуру - одно из озер Восточно-Африканской рифтовой долины, хранящее в себе уникальн...

Видео

 

Испытания самого большого самолета в мире 

Опрос

Вы согласны с тем, что санкции против России были введены навсегда?

 

Анекдот дня

- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

Еще »
  • Уроды.? Вёзеёт Украины на уродов.? пизидентов.? Держите Воров.? Европа.? Ату.! Аут.! Ату.!
  • Вывод прост, как мычание. Эти два деятеля никогда о народах бывшей украины не то чтобы думали, они вероятнее всего даже не знали, что должны работать на народ. Хотя, называя вещи своим именами, представители власти в этой стране занимались такими же преступлениями, начиная с 1991 года. Вот только разбираться с ними должны народы б.украины. Тот же нс.хрущёв в период своей деятельности заложил под б.СССР бомбу, которая сработала в при горби. Видимо на б.украине сам воздух пропитан предательством, ВМВ тому яркое подтверждение. Много было героев, но бандеровцев в итоге оказалось больше.
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!"
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле
США определились с театром Третьей мировой. Часть 2: Чем ответит Россия? США определились с театром Третьей мировой. Часть 2: Чем ответит Россия?
Дональд Трамп сделал России признание в ненависти Дональд Трамп сделал России признание в ненависти
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.