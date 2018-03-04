Пресс-конференции Порошенко и Януковича: бенефис ничтожеств

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Не везет Украине с президентами. Критически и категорически. Состоявшиеся практически одновременно пресс-конференции последнего легитимного и первого "революционного" президентов "нэзалэжной" демонстрируют это в самой полной мере. И заставляют задуматься: возможно, просто какая "страна", такие и "президенты"?

С разрывом в два дня свои пресс-конференции провели два президента Украины. 28 февраля в Киеве Пётр Порошенко, занявший пост при сомнительных обстоятельствах. И потерявший пост при обстоятельствах не менее сомнительных Виктор Янукович – 2 марта в Москве.

Порошенко заверил журналистов, что жизнь его – «не сахар»… Наверное, обращение к «сладкой теме» было не очень умным ходом, если помнить о шоколадном бизнесе Порошенко, о его январском отдыхе на Мальдивах за полмиллиона долларов. Сказано было в ответ на вопрос, каково президенту-олигарху жить в стране, где люди «выживают»: «Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар». А Янукович через два дня произнёс: «Я не могу сказать, что я всем доволен. Я этого не могу сказать. Мне очень тяжело, мне очень больно». И жалоба: «Мне никто не завидует сегодня».

Оба могли бы сказать другое: что Украине сегодня никто не завидует, что на Украине жизнь совсем не сахар, что больно не только им. Однако не о том их печаль, хотя оба приложили руку к тому, чтобы жизнь людей стала «не сахар».

Янукович пытался усидеть на двух стульях – Евросоюза и Таможенного союза. Заигрывая с Европой, не сделал ничего, чтобы помешать стараниям оторвать малороссийскую (украинскую) ветвь русского народа от Русской цивилизации. Когда он в 2013 году отложил подписание кабального соглашения об ассоциации с ЕС, Запад воспринял это как попытку сорваться с крючка и запустил механизм переворота. Президент Украины обязан был навести порядок и зачистить буйных на майдане, но он этого не сделал: ни 19 января 2014 года, когда «мирные протестующие» стали жечь защитников порядка коктейлями Молотова, ни 18 февраля, когда «протестующие» ринулись колоннами на штурм правительственного квартала…

В решающий момент Запад применил технологию «неизвестных снайперов», обвинив в массовом убийстве защитников правопорядка, чтобы увенчать вакханалию государственным переворотом. Порошенко не мог не понимать, что Украина нужна Западу не как равноправный партнёр, но как военный плацдарм, как колониальный рынок, как источник дешёвой рабочей силы, как старт осуществления древнего проекта «Дранг нах Остен». Однако он продолжал морочить людям головы химерой «Мы возвращаемся домой, в Европу». Эта ложь вошла в украинскую официальную идеологию.

1030 лет назад князь Владимир Святославич, крестив Русь, сделал свой выбор вместе с народом, и выбранный им путь стал путём Русской цивилизации. Русь расширилась в пространстве меж трёх океанов. Сузить её пытались многие. Им в услужение и пошёл Порошенко. На пресс-конференции 28 февраля он опять говорил о своём желании закрепить в конституции курс Украины на ЕС и НАТО, хвастался, что «реванша не допустит».

А смысл пресс-конференции Януковича состоял единственно в том, чтобы заявить: «Порошенко сделал все, чтобы не допустить меня к судебному процессу...» Речь о заочном процессе над Януковичем в Киеве, о его «государственной измене». От Януковича снова ждали, что он приоткроет «тайны майдана», но он опять ограничился общими фразами. А мог бы сообщить, например, свою версию появления «неизвестных снайперов». На вопрос «Кто из руководителей майдана знал о расстрелах?» адвокатом был даже сделан намёк о причастности к расстрелу «четырёх «П». Под одной из них, вероятно, угадывается Порошенко. Однако Янукович и здесь смолчал: «Я не хочу уподобляться им и называть преступниками без суда. Никто не уйдет от правды. Все еще впереди». А ещё сообщил, что денег у него нет, живёт он за счёт сына, что ни один банк мира не обнаружил в своих сейфах «денег Януковича».

Смысл пресс-конференции Порошенко был столь же мелок: немного пошантажировать Раду, пригрозив её роспуском и внеочередными выборами, если депутаты не будут дружно голосовать за предложенные им «проевропейские законы», «которые ещё не все готовы». Рада, страшась роспуска, в срочном порядке перед самой пресс-конференцией провела круглый стол и одобрила план принятия 57 нужных Западу законов. Главный из которых – закон об Антикоррупционном суде, который на законодательном уровне ставит под прямой контроль Соединённых Штатов самого Порошенко и его окружение.

Западные кураторы, судя по всему, сделали Порошенко предложение, от которого он не смог отказаться. В лице своего спикера Парубия Рада пообещала «принять всё, что скажут» и надобность в её роспуске отпала. Не отменять же после этого пресс-конференцию! И Украина услышала двухчасовое сотрясание воздуха. Не было, естественно, и речи о восстановлении отношений с Россией. При этом, как подсказывает Государственная служба статистики Украины, «страна-агрессор» в 2017 году стала крупнейшим торговым партнёром Украины. Импорт Украины из Российской Федерации в минувшем году составил 7,2 млрд долларов, увеличившись на 140% по сравнению с 2016 годом.

Проблема в том, что об этом никто не говорит открыто. Режим «барыг» отчаянно боится националистов, не знает, что с ними делать, а у националистов – бескормица: известная своими хулиганскими выходками организация С14 даже разместила в сетях объявление о готовности за деньги пугать кого угодно. Националистические группировки становятся проблемой даже для «активистов майдана».

В Киеве говорили, что Порошенко торопился с назначением пресс-конференции на 28 февраля (даже журналисты из областей не успели прибыть на неё), чтобы хотя бы на день опередить выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием 1 марта. Янукович, который готовил пресс-конференцию к четвёртой годовщине своего обращения к Путину 1 марта 2014 года с просьбой о вводе войск, тоже сдвинул общение с журналистами на день. Однако всё это пустые хлопоты: две пресс-конференции ещё раз показали, что оба политика – Янукович и Порошенко – принадлежат прошлому. Им нечего сказать народу Украины.

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