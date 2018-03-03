Украина доигралась - за "безвизом" пришел безгаз

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Декларации Украины о ее "энергетической независимости" оказались, мягко говоря, сильно преувеличенными. А говоря откровенно - полностью несостоятельными. Вспыхнувший по вине Украины новый конфликт с "Газпромом" поставил ее на грань очередной катастрофы. А ведь там прекрасно понимали - к чему все идет и чем может закончиться!

Украине не хватает газа, а поставки из России 1 марта не начались. Поэтому в стране ограничивают потребление газа, а «Нафтогаз Украины» готовится снова закупать газ в Европе, где из-за морозов он подорожал более чем вдвое. Киев обвиняет Москву, что она мстит за поражение в Стокгольмском арбитражном суде, и грозит арестом имущества «Газпрома». Эксперты, однако, считают, что виной всему недоговороспособность украинской стороны. Она умудрилась так и не согласовать с «Газпромом» дополнительное соглашение, в котором учитывались бы решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа. А без этого документа Москва просто не могла начать поставки газа по новым условиям, сколько бы «Нафтогаз Украины» не делал предоплат, отмечают они.

1 марта, на следующий день после решения Стокгольмского арбитражного суда, «Газпром» объявил о том, что не начнет поставки газа на Украину, и вернул предоплату за газ. Заявленной причиной стало отсутствие подписанного допсоглашения к контракту на поставку газа, в котором бы учли решения Стокгольмского арбитража. Тот снизил контрактный объем закупки до 5 млрд кубометров, освободил «Нафтогаз Украины» от обязательств по газу для ЛДНР, разрешил реэкспорт и «привязал» цену топлива к стоимости газа на немецком хабе NCG.

«Как говорится, дорого яичко к Христову дню. Поэтому в этой ситуации (отсутствия допсоглашения) мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от „Нафтогаза Украины“ сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК „Нафтогаз Украины“ осуществляться не будут», — пояснил зампредправления «Газпрома» Александр Медведев.

В «Нафтогазе Украины» в ответ на это пригрозили потребовать компенсации убытков, а предправления Андрей Коболев заявил, что, не выполняя решения Стокгольмского арбитража, «Газпром» снимает с украинской компании обязательства по условию «бери или плати». По вердикту трибунала, Украина обязана покупать не менее 4 млрд кубометров газа в России. Более того, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль написала в Facebook, что Украина предупредила ЕС об отказе России выполнять свои обязательства.

«Газпром» в который раз доказывает свою недобросовестность. И, как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет! Только что направили ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации", — сообщила она.

Петр Порошенко, в свою очередь, поручил главе «Нафтогаза Украины», генпрокуратуре, Минюсту и МИД добиться ареста активов «Газпрома», если российская компания откажется исполнять решение суда. По словам украинского президента, можно, например, арестовать активы проекта «Северный поток-2».

Невозобновление поставок российского газа на Украину вряд ли связано с последним решением Стокгольмского арбитража по транзиту газа и в «Нафтогазе Украины», знали, что 1 марта поставки газа могут не начаться, считает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. «Стокгольмский арбитраж принял решение по контракту на поставку газа в конце декабря. После чего стороны должны были подписать допсоглашение к контракту, без чего невозможна работа в новых условиях. Однако этого сделано не было, — говорит эксперт. — Неделю назад Андрей Коболев говорил, что прогресса в переговорах нет. Поэтому в «Нафтогазе Украины» заранее знали о ситуации, а «Газпром» вполне логично не возобновил поставки, — отмечает эксперт.

Как заметил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, «Нафтогаз» попал в ловушку, которую сам расставлял «Газпрому» в течение последних 4 лет. «Суть такого поведения заключается в игнорировании переговорного процесса, — считает он. — Стоит вспомнить, когда в первой части суда о продаже газа суд определил, что стороны должны договориться об условиях поставок газа, то „Нафтогаз“ так и ничего не сделал, а ждал самостоятельного решения арбитража. Теперь „Газпром“ может занимать аналогичную практику игнорирования, а в условиях необходимости выполнять первую часть решения о покупке 4−5 млрд куб. м газа такие отношения могут обернуться новыми конфликтами».

Что и произошло. И произошло в самой неожиданной для «Нафтогаза Украины» ситуации. «Вся зима была теплой и морозы в конце февраля-начале марта стали полной неожиданностью для руководства украинской компании», — полагает Дмитрий Марунич.

В начале недели температура воздуха на Украине опустилась ниже 20 градусов мороза, а потребление газа резко выросло. В «Нафтогазе Украины» заявили о дефиците топлива после того, как «Газпром» отказался возобновлять поставки. «Так как мы сейчас находимся в периоде низких температур и подземные хранилища газа работают на максимум, как раз эти 18 млн кубометров — по суточному потреблению 200, а это рекордно высокое потребление и стало нашим дефицитом. Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ европейского направления по достаточно высоким ценам, но все эти счета будут выставлены „Газпрому“ за несоблюдение условий контракта, но мы ожидаем, что приблизительно 10 млн кубических метров в сутки будет ожидаемым дефицитом, которые на данный момент мы перекрыть не можем», — сказал глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

В лучшие годы потребление газа на Украине достигало и 350 млн кубометров в сутки. Однако нынешние проблемы связаны с тем, что при запасах менее 10 млрд кубометров в хранилищах нужен импортный газ не только для покрытия дефицита, но и повышения давления в газотранспортной системе для нормального отбора газа из ПХГ, говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. При этом в Европе тоже морозы — «Газпром» 8 дней подряд бил рекорды по экспорту газа — и цена спотового газа в ЕС выросла более чем вдвое. Вчера на немецком хабе NCG топливо продавали по $ 577 за тысячу кубометров.

«Мы не знаем, по какой из биржевых цен «Газпром» будет поставлять топливо на Украину согласно решению арбитража, но вполне возможно, что это стоимость фьючерсного контракта на текущий месяц перед началом поставок, — говорит аналитик Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО Александр Собко. — Эти цены в Европе сейчас невелики, стоимость мартовского фьючерса в конце февраля составляла около 7 долларов за млн БТЕ ($ 248 за тысячу кубометров). Напротив, если «Нафтогазу» придётся быстро докупать газ в Европе со спотового рынка (с поставкой на следующий день), то эти цены в два раза выше. Естественно, в подобных условиях, «Нафтогаз» не заинтересован покупать газ в Европе, и хотел бы получить его от «Газпрома». Аналитик считает, что с уходом морозов цены на газ в Европе снизятся: «А вместе с ним и острота проблемы».

Еще один вопрос — а есть ли в Европе, которая сама страдает от морозов, дополнительные объемы газа для Украины? «Теоретически, „Нафтогаз“ может увеличить закупки газа по „реверсу“ со стороны Словакии. Сейчас это направление недозагружено, и свободные мощности здесь превышают те объёмы, которые должен был поставлять „Газпром“. Конечно, в Европе сейчас дефицит газа, но так как реверсные поставки — это, фактически, тот же „развернувшийся“ после прохождения украинско-словацкой границы российский газ, то нарастить эти объёмы не так сложно», — в то же время Александр Собко замечает, что реверсные поставки занимают больше времени: «Европейские импортёры сначала должны повысить объём заявок, газ должен дойти до Украины, пройти по её территории, а затем развернуться обратно. В этом контексте, в условиях морозной погоды уже сейчас, прямые поставки на восточную границу Украины выглядят сейчас предпочтительнее».

По данным украинского Гидрометцентра, морозы в большей части страны ожидаются и 6 марта. Европейские синоптики при этом говорят, что холодная погода покинет Европу лишь в середине месяца. Министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил в парламенте о том, что на Украине ввели ограничения на потребление газа до 7 марта. «План действий, который начинается с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст нам возможность сэкономить порядка 15−20 миллионов газа в сутки», — сказал глава Минэнерго.

В «Нафтогазе Украины» при этом не придумали ничего лучше, как в очередной раз сыграть на патриотизме граждан, чтобы потом в очередной раз заявить о победе над «Газпромом». «Давайте устроим нехорошее и испортим человеку (президенту России) праздник. Нам необходимо продержаться всего лишь 3−4 дня, пока не пройдут холода. У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на 1 градус днем и на 2 градуса ночью. Это позволит снизить потребности в газе на 8−9% и этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — призвал «Нафтогаз» украинцев в Facebook.

Заместитель директора Фонда национальной безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач говорит, что ситуация с газообеспечением Украины сложная: «Первые за несколько лет морозы в конце отопительного сезона создали проблему, несмотря на достаточно большие на бумаге остатки газа в подземных хранилищах Украины. И ситуация лишний раз показывает, что все эти разговоры о независимости — фикция». Эксперт считает, что «Газпром» не может начать поставки без дополнительного соглашения, а заключить его не получится из-за спорного решения арбитража по контракту на транзит газа.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль заявила также, что МИД инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС. «Посредничество европейцев, вероятно, понадобится особенно в сфере поддержания бесперебойного транзита, — заметил замдиректора ФНЭБ Алексей Гривач. — Но ситуация осложняется действиями лоббистских групп (на Украине), которые претендуют на контроль над доходами от транзита».

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