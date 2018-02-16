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Тысячи миротворцев для Донбасса - в чем подвох плана Расмусена

Пятница, 16 Февраля 2018 08:00
Тысячи миротворцев для Донбасса - в чем подвох плана Расмусена Фото из открытых источников

Разговоры о "голубых касках" для Донабасса  появились накануне Мюнхенской конференции по безопасности (16-18 февраля). Социальные сети и СМИ заполонили сотни, если не тысячи сообщений о том, что якобы в ООН уже договорились запустить на Донбасс 24 тысячи миротворцев: 20 тысяч военнослужащих из стран, которые не являются членами НАТО, и 4 тысячи полицейских. Миссию должна возглавить Швеция, а войдут в неё не только шведы, но и белорусы с бразильцами. Общественное мнение усиленно  готовили к мысли, что всё уже решено и легион «голубых касок» вот-вот двинет на Украину. Разумеется, в ДНР и ЛНР были не в курсе событий – с ними сей план никто не согласовывал.

 

Когда туман вокруг информации о «голубых касках» рассеялся, стали понятны и детали очередной миротворческой инициативы, и её авторы.

 

Доклад о миротворцах был подготовлен по заказу консалтинговой компании Rasmussen Global Foundation бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена. Автор этого документа – эксперт американского Hudson Institute со штаб-квартирой в Вашингтоне Ричард Гоуэн (Richard Gowan), который считает исследование по миротворческой миссии «личной и независимой оценкой». Доклад, как сообщили в Rasmussen Global, будет направлен всем заинтересованным в урегулировании конфликта сторонам перед Мюнхенской конференцией по безопасности, где в числе прочего планируется обсуждение ситуации на Украине.

 

Иначе говоря, на сегодняшний день есть видение компании Rasmussen Global, как могла бы выглядеть миротворческая миссия в Донбассе. С этим видением бывший руководитель НАТО желает ознакомить участников «нормандской четвёрки» и США в лице специального представителя по Украине Курта Волкера. Таков набор фактов. Целью же информационной атаки, предваряющей обсуждение украинского вопроса на Мюнхенской конференции по безопасности, было втянуть в дискуссию о миротворцах как можно больше участников и придать плану Rasmussen Global максимальный политический вес. Надо сказать, многое в этом смысле удалось: инициативу, о содержании которой практически ничего известно не было, комментировали не только пользователи социальных сетей в России, на Украине и в Донецкой и Луганской республиках, но и пресса, украинские и международные эксперты ООН и ОБСЕ и даже министр иностранных дел Беларуси!

 

Что же предполагает «план Расмуссена», выложенный на сайте Hudson Institute?

 

Во-первых, посыл о том, что НАТО останется в стороне от формирования миротворческой армии (назвать 24-тысячное вооружённое формирование «миссией» язык не поворачивается) не соответствует действительности. На самом деле в докладе предлагается сформировать силы из не входящих в НАТО европейских стран (Швеции, Австрии, Финляндии) и бывших республик СССР (к примеру, Беларуси и Казахстана), сюда же добавить миротворцев из Латинской Америки (например, морских пехотинцев из Бразилии). Однако без НАТО, уверен Гоуэн, не обойтись. «Тем не менее связная и жизнеспособная сила может быть возможна только с некоторым участием стран НАТО, и западные переговорщики должны убедить в этом Россию», – заявляет автор доклада. В качестве таких участников, по его мнению, могли бы выступить Греция и Португалия. А полицейские силы могут быть сформированы из румын, итальянцев и тех же португальцев, то есть также с участием НАТО.

 

При этом в докладе оговорено, что «шансы успешного развертывания миротворческих сил на востоке Украины в настоящее время низкие». То есть сами авторы плана не очень-то верят в успех мероприятия: действительно, непросто представить в Донбассе столь разношёрстный миротворческий контингент, в управление которым вовлечён Североатлантический альянс.

 

Во-вторых, «план Расмуссена» предполагает разделение мандата ООН на несколько этапов: сначала миссия зайдёт на Украину, местом её дислокации станет линия разграничения сторон. «В соответствии с этим вариантом Совет Безопасности мог бы дать мирной операции трёхлетний или шестимесячный мандат, чтобы попасть на место, установить порядок и оценить  потребности региона», – говорится в докладе. Продвижение миротворческой армии ООН вглубь республик предполагается осуществлять синхронно с выполнением минских договорённостей. «Если удастся достаточно быстро развернуть присутствие на местах, хорошо было бы перейти к местным выборам за 12 месяцев, а затем оставить миротворцев, скажем, на два года в целом», – считает Гоуэн.

 

В-третьих, международная полиция необходима для того, чтобы обеспечить порядок на выборах, «возможно, параллельно с украинскими силами». Иначе говоря, речь идёт о силовом подавлении протестов.

 

В-четвёртых, авторы миротворческой стратегии Hudson Institute считают, что «развертывание миссии потребует полного согласия Киева, обеспечения сотрудничества между украинскими и международными силами, чтобы гарантировать, что украинское правительство продолжит общий процесс реализации Минска-2, чтобы узаконить выборы и особый статус в Донбассе, а также сократить  неизбежные опасения среди населения Луганска и Донецка по поводу их будущей безопасности.  Наконец, операция также потребует согласия властей ДНР и ЛНР». 

 

Американские подрядчики Rasmussen Global точно не знают, как Украина может договориться с Россией о влиянии на руководство республик, но рассуждают о том, что на Москву могут повлиять четыре фактора: обещания смягчения «некоторых самых болезненных санкций»; внутреннее давление в России после президентских выборов; усиление хаоса в ДНР и ЛНР. Также предлагается «пакетная сделка» США и России: Запад разменяет Украину, например, на уступки по Сирии. Или что-то предложит по Северной Корее.

 

В-пятых, «если бы миссия стала казаться вероятной», предлагается «нормандский формат» расширить за счёт стран, участвующих в миротворческой операции, а к планированию операции привлечь США.

 

В-шестых, предполагается, что «по крайней мере до завершения выборов» на территории восточной Украины функции власти выполняет международная администрация. «Это означало бы, что США и другие международные субъекты будут нести полную ответственность за управление региональными выборами и контроль за другими вопросами управления либо на определенный период, либо до тех пор, пока не будут выполнены определённые условия», – сказано в документе.

 

В-седьмых, Hudson Institute рассматривает «использование ограниченной силы против как непокорных повстанческих групп, так и украинских радикалов, направленных на проникновение в регион.  Обе стороны могут быть особенно провокационными в преддверии и после критических выборов». Кроме этого, «голубые каски» должны быть готовы противостоять и гражданскому населению, например перекрывающему дороги. Вообще, авторы этой кампании убеждены, что угроз будет много, жители Донбасса станут активно сопротивляться «принуждению к миру», устраивать засады и закладывать бомбы, поэтому придётся действовать силой, хоть и локально.

 

В-восьмых, дальнейшую «реинтеграцию» Донбасса планируется проводить через специально созданные группы под руководством США.

 

В украинском парламенте «плану Расмуссена» не рады, хотя в деталях с ним практически никто не знаком: здесь вызывает протест и идея участия в миротворческой миссии стран, входящей с Россией в какие-либо союзные отношения (ОДКБ, ЕАЭС, Союзное государство), и поэтапность развёртывания миротворческих сил, и их численность. «Речь идет об огромной территории – 17,5 тысячи квадратных километров в Донецкой и Луганской областях, 408 км неконтролируемой границы между Украиной и Российской Федерацией. 20 тысяч военнослужащих и 4 тысячи полицейских недостаточно для выполнения поставленных задач», – заявил член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук. В Киеве хотели бы другого миротворческого сценария – такого же, как в Сербской Краине. Впрочем, «план Расмуссена» не слишком далеко от него ушёл: здесь и силовые операции миротворцев и полиции, и устройство лагерей для беженцев, и создание рабочих мест для дончан и луганчан, которые будут недовольны действиями «голубых касок», – их собираются отправлять на тяжёлые физические работы.

 

Не стоит упускать из вида ещё одну деталь: бывший генсек НАТО Расмуссен на сегодняшний день – советник президента Украины Петра Порошенко. «Сегодня он выступает от лица украинской власти, чьим советником является. Воспринимать слова Расмуссена как позицию, требующую осмысления и обсуждения, будет большой лестью этому господину», – считает советник главы Росгвардии России Александр Хинштейн. По его убеждению, если уж говорить о миротворческой миссии, то её участников стоит искать не в Южной Америке, а в странах СНГ. «Давайте направим миротворцев ОДКБ, – и проблема будет решена более эффективно, вместо того чтобы организовывать там бразильский карнавал», – говорит Хинштейн.

 

«Бразильский карнавал» в докладе Hudson Institute – всего лишь прикрытие для главной цели введения миротворческой миссии в Донбасс. Она чётко обозначена: «Ободрение Киева через постоянное присутствие на российской границе. Миротворцы могут не бороться за защиту Украины, но они должны сыграть важную роль, контролируя границу и  заверить Киев, что российские подразделения… не вступают в Донбасс».

 

Границу с Россией гипотетические «голубые каски» намерены контролировать с помощью точек наблюдения на пограничных пунктах, вертолётных патрулей, датчиков движения, средств разведки и так далее. И, разумеется, физически: многотысячная миротворческая армия встанет на границе с Россией. Именно на это нацелен «мирный план» Hudson Institute, который изложит в Мюнхене бывший генсек Североатлантического альянса: прикрываясь мандатом ООН, взять под контроль США и НАТО западную границу Российской Федерации.

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги НАТО Украина США Германия Россия

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