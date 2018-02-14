Высылка Саакашвили – не политика, а сокрытие правды о снайперах «майдана»

Фото из открытых источников

История с поспешным изгнанием из "нэзалэжной" ее недавнего кумира - Михеила Саакашвили, начинает приобретать неожиданный оборот. Вполне вероятно, что в данном случае решающую роль сыграли не только политические амбиции и фобии нынешнего президента Порошенко, а совершенно другой фактор - связанный с едва ли не самой кровавой и грязной тайной нынешней "власти" Украины.

Запланированный на ближайшее время допрос Саакашвили по дело о "расстрелах на майдане" вполне мог выплеснуть в информационное пространство сенсацию такой разрушительной силы, что и без того все более шатающаяся власть киевской хунты рухнула бы окончательно. Тема "грузинских снайперов", расстреливавших как "массовку" из участников переворота, так и правоохранителей, крайне неудобна и неугодна для тех, кто на пролитой тогда крови сделал себе карьеру. Именно такое заявление сделал адвокат экс-бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" и президента Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане Александр Горошинский:

"Саакашвили был задержан и перемещен в другую страну, что сделало невозможным сегодняшний допрос в судебном заседании. Мы ждали Михеила, чтобы задать ему вопрос. Мы уверены, что Михеил мог сообщить очень интересные обстоятельства касательно участия и роли сегодняшних чиновников в событиях Майдана, поскольку мы понимаем, что чиновники непосредственно причастны и имеют влияние на ход революции, и, по нашему убеждению, именно Михеил имел возможность эти обстоятельства сообщить. Почему так произошло, что его принудительно депортировали фактически перед самым допросом, каждый сам может ответить на этот вопрос, сделать выводы. Сторона защиты связывает данную депортацию с возможным допросом в сегодняшнем судебном заседании."

Понятно, что помимо "интересных обстоятельств" о преступлениях во время майданного переворота нынешней "власти" , Саакашвили может многое порассказать и касательно "грузинских снайперов". Тема эта возникла далеко не вчера, однако особенную актуальность обрела после того, как итальянский интернет-портал Gli Occhi Della Guerra опубликовал фильм-расследование, в котором несколько человек, называющих себя грузинами, утверждают, что в феврале 2014 года принимали участие в команде снайперов на Майдане в Киеве, задачей которых была стрельба по протестующим и правоохранителям.

Назвавшиеся грузинами Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили, люди на видео уверяют, что в момент самой острой фазы на Майдане входили в состав нескольких отрядов, которые были вооружены огнестрельным оружием и располагались в здании отеля "Украина", а также в Консерватории. Там же были и граждане других стран, в частности литовцы.

Именно эту, скорее всего, и являющуюся истинной, версию событий и намерен донести до суда Александр Горошинский. При этом адвокат заявляет, что его коллегами уже проделана серьезная работа в этом направлении:

"Граждане Грузии были опрошены стороной защиты для того, чтобы у них была возможность в судебном заседании предоставить соответствующие показания. Сами показания на сегодняшний день не предоставлены, однако те факты, что из таких зданий, как Консерватория и гостиница "Украина", велся огонь определенными снайперами, подтверждаются видеозаписями, на которых видно, что из Консерватории ведется огонь, эти записи уже исследовались судом. Также имеются показания свидетелей и потерпевших, указывающих на то, что именно из этих зданий были выстрелы."

Более того - тот факт, что Саакашвили вполне мог "сболтнуть лишнего" в суде, подтверждает не только защита обвиняемых, но и... Генеральная прокуратура Украины! Руководитель управления по специальным расследованиям Генпрокуратуры Сергей Горбатюк прямо заявляет: "В рамках этого дела был допрошен Михеил Саакашвили. 13 февраля он должен был прийти на очередной допрос, но накануне его выдворили из страны. Я считаю, что экстрадиция Саакашвили препятствует расследованию дел Майдана."

Что ж - если учесть степень накала противостояния между Саакашвили и нынешней "властью", которой он обещает уже не только импичмент и тюрьму, а даже "свернуть шею", то вариант того, что на суде им были бы даны показания, которые стали бы приговором для многих наиболее высокопоставленных лиц "нэзалэжной" более, чем вероятен. Будучи загнанным в угол, Михо вполне мог бросить на стол последние козыри...

То, что бойня на "майдане" - дело рук его же организаторов и кураторов, сомнения не вызывает ни малейшего. Вопрос лишь в том, кто из них первым "расколется", спасая собственную шкуру. У Саакашвили был реальный шанс выступить именно в этой роли. Скорее всего, именно поэтому его и запихали столь поспешно на борт чартера, летящего на Варшаву. Поберег бы себя теперь Михеил!

Правда, которую он может огласить, скорее всего, убийственна для Киева. А пускать в дело "неизвестных снайперов" там, скорее всего, с 2014 года не разучились.

Александр Неукропный специально для Planet Today