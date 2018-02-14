Чьи карманы пополнил украинский "военный сбор"?

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Начиная с 2014 года, каждый официально трудоустроенный житель "нэзалэжной" обязан платить в казну страны на военные расходы по 1,5 процента от зарплаты - так называемый "военный сбор". Таким же побором обложены и все без исключения предприятия, на Украине зарегистрированные и ведущие там деятельность. Именно по поводу так называемого «налога на АТО» на Украине назревает очередной громкий коррупционный скандал.

Собранные за четыре года средства от «налога на АТО» бесследно пропали, и, скорее всего, искать их нужно в карманах чиновников. Речь идёт как минимум о 38 миллиардах гривен, что по сегодняшнему курсу составляет около 1,35 миллиарда долларов. Проследить движение части средств удалось благодаря договорам на поставки товаров и услуг. Где остальная львиная доля средств, никто не знает, сообщает латвийский интернет-ресурс Riga.Rosvesty. На Украине об этом помалкивают.

После начала военных действий в Донбассе Верховная рада Украины ввела принудительное отчисление с заработных плат 1,5%-го «налога на войну». Решение это было бессрочным – до окончания АТО. При этом в бюджете Украины заложены средства и на «восстановление Донбасса», и на оборону. А ещё средства на войну выделяются из Спецфонда от конфискации коррупционных средств и имущества, от реализации «избыточного вооружения» – военных баз и складов с оружием времён СССР, военной и спецтехники, недвижимого военного имущества… Не забыть бы ещё волонтёров, которые постоянно собирают деньги на трусы и носки для военнослужащих ВСУ. То есть министерство обороны оказалось неспособно даже трусами солдат обеспечить!

«Налогом на АТО» облагаются заработная плата, премии и компенсации, договора купли-продажи недвижимости, выигрыши в государственных и частных лотереях и так далее… Издание отмечает, что средства, собранные с населения, не идут напрямую в Министерство обороны Украины, а поступают в государственную казну, где попросту «растворяются».

Депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй уверен, что до самих военных доходит только небольшая часть от «военного налога». По его словам, узнать, куда именно пошли средства от налога, практически невозможно. Ещё в 2017 году вместе с несколькими народными депутатами он подавал законопроект, в котором настаивал на необходимости перечисления военного сбора в Специальный фонд, а деньги, в свою очередь, направлялись бы исключительно на финансирование армии. Однако в сессионном зале данную инициативу с треском провалили, пишет Riga.Rosvesty.

«Конечно, узнать, куда пошли эти миллиарды, невозможно. Они растворяются в бюджете. Их с таким же успехом могли использовать на пополнение пенсионного фонда, у которого была дыра. Я провёл собственное расследование. Выяснил, что деньги на обеспечение армии проходили через ряд одних и тех же фирм. А значит, это схема, которой руководит высшее руководство», – рассказал Куприй.

Например, 200 миллионов гривен, (7,1 миллиона долларов), были перечислены некой компании за ГСМ, которая топливом даже не торговала. А 280 миллионов гривен (примерно 10 миллионов долларов) и вовсе ушли подставной фирме. Расследование этих дел передали областным прокуратурам, где они благополучно «умерли».

По словам Виталия Куприя, отменять военный налог в ближайшее время власть не станет. Кто же будет «резать курицу, несущую золотые яйца»? «Это очень удобно – никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжёлого положения в стране», – уверен украинский депутат.

В Министерстве обороны Украины тоже не знают, куда деваются средства, собранные на армию. «Вооружённые силы финансируются непосредственно из бюджета. А что касается военного налога, то вопросы лучше задавать тому, кто эти средства собирает», – заявил пресс-офицер управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

Вот так. Концы в воду. Гражданам Украины надо усвоить, что их деньги просто крадут, а военнослужащим ничего не остаётся. Даже с трусами и носками у украинских вояк проблемы.

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