Месть за Бандеру - Украина отправила в Польшу Саакашвили

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Украина страшно отомстила Польше за "антибандеровский" закон, выдворив к недружелюбным и несговорчивым соседям Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, с именем которого были связаны почти все проходившие в течение последних нескольких месяцев внутриполитические события на Украине, был задержан сотрудниками Госпогранслужбы Украины в одном из ресторанов Киева и выдворен за пределы страны.

Согласно официальному сообщению представителя ведомства Олега Слободяна, Михаил Саакашвили был “возвращен в страну, откуда он прибыл, нарушив законодательство Украины”. Речь идёт о Польше, с территории которой 10 сентября прошлого года Саакашвили в буквальном смысле прорвался на Украину, покалечив при этом нескольких украинских пограничников.

У Порошенко де-факто признали фальсификацию компромата на Саакашвили

По последней информации, бывший президент Грузии находится в Варшаве. Он уже назвал произошедшее “похищением”, заявив, что при задержании ему пытались закрыть глаза и завязать руки. Как и следовало ожидать, в сговоре против себя Саакашвили обвинил Владимира Путина, Петра Порошенко и своего давнего недруга, экс-премьера Грузии Бидзину Иванишвили.

“Мы должны понимать, с кем мы имеем дело. Уголовное дело против меня - полная ложь. Путин, Порошенко и Иванишвили хотят от меня избавиться. Нам надо спокойно реагировать на их слабость, реагировать силой духа. Это не президент и не мужчина, это подлый барыга, который хочет погубить Украину. Это все показывает насколько они слабы. Мы обязательно их победим”- заявил Саакашвили.

Тем временем, сторонники депортированного из “Руха новых сил” по призыву его соратника Давида Сакварелидзе уже собрались у стен Администрации президента Украины на Банковой, требуя отставки Порошенко.

Интересно, что выдворение Михаила Саакашвили с территории Украины состоялось, несмотря на то, что в отношении него выдвинуты обвинения в попытке государственного переворота на деньги свергнутого президента Украины Виктора Януковича и членов его “семьи” - в первую очередь, олигарха Сергея Курченко. О главном компромате на Саакашвили - так называемых “пленках Курченко”, которыми не так давно потрясал генпрокурор Украины Юрий Луценко, обличая своего врага, все как-то быстро и подозрительно “забыли”. Совпадение ли это или признание того, что они попросту были сфальсифицированы? Вопрос риторический...

Олег Царёв: Саакашвили перечеркнул шансы Порошенко на второй срок

По мнению экс-депутата Верховной Рады Олега Царёва, Михаил Саакашвили в своё время пытался договориться с Порошенко о прекращении протестных акций в обмен на то, что он останется на территории Украины, несмотря на лишение его украинского гражданства.

“После того, как Саакашвили понял, что Порошенко его обманул, он продолжил акции протеста. В конечном итоге, Саакашвили не помогли ни попытки договориться с Порошенко, ни попытки на него надавить”- заявил политик.

“Если руководствоваться тем принципом, что Саакашвили депортировали, потому что он приехал в Украину, имея проблемный паспорт, то тогда и Петра Порошенко необходимо депортировать на Мальдивы, учитывая, что летал туда он тоже не под своим паспортом”, - продолжает Царёв. Экс-депутат Верховной Рады выразил сомнение в том, что Михаил Саакашвили сможет снова вернуться на Украину. По его мнению, это связано с тем, что депортированный растерял всех своих союзников, которые использовали его в качестве тарана Порошенко,

“В какой-то момент времени Саакашвили очень нужен был Коломойскому, Тимошенко и целому ряду политиков, которые работали против Порошенко, - утверждает Царёв. - Теперь он свою функцию выполнил - расшатал режим Порошенко, и противники Порошенко больше не нуждаются в Саакашвили. Оставаясь на Украине, он оттягивал внимание от Тимошенко, которая до этого была самым ярким политиком, но на фоне Саакашвили несколько потерялась. Сейчас противники Порошенко делают ставку на Тимошенко, которой Саакашвили стал мешать. Кроме того, поддержка “михомайдана” обошлась очень недешево. И когда лондонский суд ограничил расходы Коломойского 20 000 фунтов в неделю, тот вообще прекратил финансирование и Саакашвили, и всех протестных мероприятий на Украине. Поэтому, я думаю, что выдворение Саакашвили не повлечет за собой Майдана или свержения Порошенко”.

По мнению Царева, Михаил Саакашвили поставил крест на втором президентском сроке Порошенко, болезненно ударив по нему не столько своими акциями, сколько неспособностью Порошенко их подавить.

“Порошенко не выполнил пожелания американцев, которые говорили ему, чтобы он не трогал Саакашвили. Выдворение Михо произошло без согласования с США, что в очередной раз подчеркивает неуправляемость Порошенко для американцев и окончательно перечеркивает его шансы на второй президентский срок”, - резюмировал Царёв.

Михаил Погребинский: США больше не нуждаются в Саакашвили

Иной точки зрения на выдворение Михаила Саакашвили придерживается украинский политолог Михаил Погребинский. Эксперт обратил внимание на то, что Саакашвили выслали не в Грузию, где того ждёт тюрьма, а в Польшу. Погребинский предположил, что это была согласованная с американцами мера, так как тот не оправдал их доверия.

“Я думаю, что высылка Саакашвили в Польшу устраивает и Порошенко, и американцев. Это малопрогнозируемый человек, который не оказывал реального давления на Порошенко. У США и без него есть инструменты воздействия”- заявил Погребинский.

Денис Денисов: Украинский режим усугубил свои проблемы, выслав Саакашвили в Польшу

В свою очередь политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов выразил недоумение тем, что Михаила Саакашвили выслали в западном, а не в восточном направлении.

“Он действительно являлся серьёзным раздражителем для Порошенко и его окружения. Теперь Саакашвили начнет делать свои заявления, которые будут идти в минус нынешнему режиму Украины, на всех возможных европейских и заокеанских площадках. Таким образом, украинская власть только усугубила для себя проблему. В этом отношении вызывает недоумение, что самолет с этим персонажем вылетел почему-то на запад, а не на восток, на его родину, где Саакашвили тоже очень хотели бы видеть”- подчеркнул Денисов.

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