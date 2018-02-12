Медреформа по-украински:от цивилизации к знахарству

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На Украине люди уже свыклись с тем, что практически каждый день неугомонные реформаторы одаривают население очередными "светлыми" идеями. Взять хотя бы медицинскую реформу, которая на Украине стремительно набирает обороты. Причём такие обороты, какие простому украинцу и присниться не могли ни при «преступной власти» Януковича, ни тем более при Советах.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Уляна Супрун торжественно объявила ещё об одном новшестве. В одной из областей Украины в качестве эксперимента будет создана волонтёрская служба экстренной помощи. Поможет в её создании израильская группа United Hatzalah.

«На этой неделе встречалась с представителями израильской волонтёрской организации United Hatzalah. Она объединяет около 4000 медиков, парамедиков и врачей. Их цель – за максимально короткое время добраться до пациента, чтобы оказать ему первую помощь. Каждый из них, получив информацию о том, что скорая не может попасть к пациенту, выезжает на скутерах, велосипедах, бежит самостоятельно, чтобы до приезда бригады экстренно помочь пострадавшим. Они это делают совершенно бесплатно, 24 часа в сутки, 365 дней в году», – рассказала Супрун.

Израильские волонтёры совместно с украинским министерством здравоохранения ещё и проведут обучение местных жителей, научат как оказывать первую медицинскую помощь, написала Доктор Смерть на своей странице в социальной сети Facebook. «Волонтёры United Hatzalah стремятся помочь украинским общинам объединиться вокруг помощи друг другу. И также научить местных жителей, которые не являются медиками, оказывать первую помощь. Минздрав будет сотрудничать с United Hatzalah, чтобы организовать это», – сообщила глава медицинского ведомства.

То есть рассчитывать теперь на приезд скорой помощи не придётся, прибежит или на велосипеде приедет волонтёр, а если не приедет – помогут соседи, их этому научат. Может быть. К счастью, этот проект пока будут «обкатывать» только на одной области Украины. Кому так сильно «повезёт», пока не говорят, будет сюрприз.

А вопрос о том, почему к больным не смогут приехать врачи, Уляна Супрун как-то обошла. Хотя раньше она уверяла, что скорая обязана приехать за 8 минут в следующих случаях: ДТП, инфаркт, инсульт, кровотечение и тяжёлая черепно-мозговая травма.

Конечно, в программе помощи израильтян украинским гражданам есть один плюс: они хотя бы обучат кого-то оказывать хоть какую-то медицинскую помощь. Ведь врачи бегут с Украины, с каждым месяцем их в стране остаётся всё меньше. «Молодёжь работать не идёт, так как зарплаты низкие (например, у хирургов – всего 3-6 тысяч грн, это чуть больше $100-200), а требования довольно высокие. Выход – искать работу в другой стране. Сегодня Чехия и Польша активно приглашают к себе наших специалистов, особенно в почёте у них наши педиатры», – цитирует интернет-ресурс «Вести» главу правления Днепропетровской общественной организации «Региональная ассоциация пациентов» Ларису Бабич.

А глава профсоюзов работников медицины Киева Лариса Канаровская уверяет, что «из страны за последние два года уже уехали по меньшей мере 66 тысяч специалистов». «Сейчас, обладая минимальным уровнем английского языка, врачи могут уехать практически во все страны мира, за исключением США, Великобритании и Канады, где для работы нужно обязательно получать диплом местных вузов», – говорит Канаровская. И задаётся вопросом: кем заменить уехавших врачей?

Вот Супрун и нашла ответ – на смену украинским врачам прибегут волонтёры. Зелёнкой помажут, искусственное дыхание сделают, ну а если не поможет – разве волонтёр несёт ответственность? Он ведь кто? Добровольный помощник. Какой с него спрос?

Украинская медицина приходит к тому, что в каждом доме главной книгой должен стать «Полный медицинский справочник фельдшера», поскольку даже в экстренных случаях американский руководитель украинского здравоохранения собирается уповать на волонтёров или соседей человека, которому нужна помощь настоящих докторов.

По вопросу о том, за чей счёт будут на Украине волонтёрить иностранцы и кто станет финансировать украинских добровольцев, в министерстве здравоохранения предпочли промолчать.

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