Стыдливый протест радикалов Ляшко в Польше

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Националисты на Украине никак не могут смириться с тем, что в Польше принят «антибандеровский» закон. Просили ведь поляков по-хорошему: «Давайте всё забудем!» Не забывают.

Идеолог бандеровцев – директор Украинского института Национальной памяти – Владимир Вятрович выразил своё возмущение польской «зрадой» в прямом эфире телеканала «112 Украина»: «Это дальнейший шаг к ухудшению отношений между Украиной и Польшей. Эти нормы, которые заложены в принятом законе, в частности уголовная ответственность за отрицание преступлений ОУН и УПА (запрещённые в России организации. – Ред.), – это то, что может вообще остановить любой диалог между украинскими и польскими историками».

Пан Вятрович призвал украинских политиков, министерство иностранных дел и историков поддержать его, поскольку он уверен, что «принятие этого закона – есть нарушение истории Украины и клевета в отношении ОУН и УПА».

Официальный Киев продолжает защищать своих кумиров – пособников Гитлера, уверяя при этом, что нацизма на Украине нет. Депутаты Радикальной партии Украины даже отправились в Варшаву вместо того, чтобы участвовать в работе Верховной рады. Под стенами здания польского Сейма они устроили пикет, требуя отмены «антибандеровского» закона. «Прямо сейчас наша фракция пикетирует Сейм Республики Польша в Варшаве с требованием отменить антиукраинский закон и прекратить в угоду Москве проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов», – написал на своей странице в социальной сети Facebook лидер партии Олег Ляшко.

Депутаты вооружились украинскими флагами и плакатами с надписями на мове: «Польские законы = российские танки», «Жить не прошлым, а будущим», «Без независимой Украины не будет независимой Польши», «Прошлое не должно уничтожать будущее». Сам Ляшко убеждён, что «принятие закона Варшавой осложняет отношения между странами, от чего выигрывает только Россия».

«И чего удалось добиться этим протестом? Есть результат? Какой? Вышел к нашим протестующим кто-нибудь из руководства, вы обсудили ваши требования и предложения, согласились или не согласились с вашими требованиями? Были местные СМИ?» – спрашивает у Ляшко в Facebook Ирина П. «Главное, что фото народу показали», – отвечают ей жители Тернополя и интересуются, что помешало радикалам протестовать в Варшаве с красно-чёрными флагами и портретами Бандеры и Шухевича, «настоящих украинских героев, память о которых поляки решили опорочить».

Ответ на этот вопрос очевиден – Ляшко вместе с соратниками был бы выдворен из Польши, вся компания украинских законодателей была бы внесена в базу «нежелательных персон». В Радикальной партии это понимали, поэтому протестовали осторожно, чтобы не раздражать поляков. Чего, собственно, в Польше и добивались: теперь любители Бандеры будут вынуждены молчать о своих симпатиях.

Другой известный украинский националист – Олег Тягнибок – считает, что сегодня существует реальная угроза распада Украины и польский закон принят «не просто так, а с прицелом на будущее». «Во-первых, этот закон направлен на ассимиляцию украинцев, которые работают в Польше. Во-вторых, обратите внимание, в этом законе поляки, называя территорию современной Галичины и Волыни, очертили её как Восточная Малопольша. Фактически уже глядя наперёд, рассчитывая на то, что, возможно, будет развал Украины, поляки очертили де-факто свои территориальные претензии к Украине. Поляки сегодня открыли второй фронт против Украины. Потому что они должны понимать, что с красно-чёрным флагом и с лозунгами Бандеры сегодня украинцы на восточном фронте защищают не только Украину ценой своей жизни, а защищают Европу и в первую очередь – Польшу», – твердит украинский националист.

В середине XIX века польская интеллигенция уверяла Европу, что защищает её от русских варваров. Выходит, идея «защиты Европы» XXI века позаимствована украинцами у поляков века XIX в надежде, что прежнее никто не помнит.

Тягнибок прав в одном – в случае дальнейшей утраты украинской государственности Польша тут же возьмёт под свой контроль Галичину и украинскую Волынь, поскольку Варшава всегда считала эти территории своими. Лидер партии «Свобода» не сомневается, что развал Украины – это вполне возможный сценарий развития событий.

…Соседей у Украины больше не осталось. Кругом – «вороги».

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