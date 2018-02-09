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Побоище в киевском аэропорту - пьяные украинцы атаковали международный рейс

Пятница, 09 Февраля 2018 16:00
Побоище в киевском аэропорту - пьяные украинцы атаковали международный рейс Фото из открытых источников

Украина в очередной раз продемонстрировала миру "высочайший" уровень собственной культуры А также - "неконфликтность" и "миролюбивость". Безобразная пьяная массовая драка, устроенная рвавшимися на египетский курорт гражданами "нэзалэжной" прекрасно показывает, до какого уровня скотства докатилась страна.

 

Началось все с того, что сегодня утром в Хургаде закрыли запасной аэропорт.  По этой причине вылетавший из столичного аэропорта "Жуляны" рейс «Киев — Шарм-эль-Шейх» авиакомпании Bravo Airways,  пришлось задержать. Проблема заключалась еще и в том, что его пассажиры  уже прошли паспортный контроль и ждали посадки. Их, как людей цивилизованных (ну, европейцы ж без пяти минут - вы не забыли?), попросили немного подождать и даже предложили кормежку за счет аэропорта. Очевидно. в этом и была ошибка...

 

Огорченные задержкой курортники начали налегать не столько на еду, сколько на выпивку - к сожалению, доступ к широчайшему алкогольному ассортименту местного Duty Free перекрыть им не додумались. Кто-то просто крепко"принял на грудь", но пара десятков человек умудрились упиться до совершенно безобразного состояния. Как это зачастую бывает, вскипевший под воздействием высокоградусных паров, разум возмущенный повел  украинских туристов на "правый бой".

 

Самое интересное, что дальнейшие события излагались официальными источниками "нэзалэжной" в нескольких, кардинально отличающихся одна от другой, версиях. Согласно первой, желающим поскорее попасть в Шарм-эль-Шейх  подали другой самолет, который должен был лететь... в Минск! После чего "возмущенные пассажиры белорусского рейса, по словам очевидцев, начали драку, не пуская пассажиров, следовавших на посадку в Египет."

 

 При этом вызванная на место происшествия украинская полиция занималась своим любимым делом - тупо пялилась на драку  через стекло терминала. Собственную бездеятельность "копы" объяснили тем, что конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля, куда им вход заказан. Пусть пограничники разбираются - это их территория!. так или иначе, а разворачиваться все шире и ярче безобразному дебошу по-украински не мешал никто.

 

По правде говоря, прочитав сообщение о "затеявших драку белорусах", я ему не поверил. Слишком уж законопослушны граждане этой страны. Даже можно сказать - сверхзаконопослушны. В драках и прочих подобных выходках в аэропортах ранее как-то не замечены. Да и самое главное - перенаправлять предназначенный для Минска "борт" на Египет?! Это же - чушь собачья  с точки зрения логистики! Как оказалось, в своих сомнениях я был совершенно прав. Несколько позднее была, наконец, озвучена официальная версия событий.

 

Согласно заявлению, сделанному пресс-секретарем аэропорта "Жуляны" Галиной Богданенко, "...около 20 человек вышли в зону паспортного контроля и начали блокировать к нему доступ и создавать конфликты. В это время на посадку шли пассажиры рейса «Киев — Будапешт». Дебоширов задержала пограничная служба... В результате рейс «Киев — Будапешт» задержали на два часа."

  

А вот это - уже совсем другое дело! И сразу становится понятно. почему изначально украинские СМИ пытались исказить картину инцидента, свалив вину на совершенно непричастных белорусов! Отношения Украины и Венгрии сегодня и так накалены до предела. Разговоры о возможном вводе венгерских войск на территорию "нэзалэжной" давно перешли из разряда досужих "страшилок" в область вполне вероятных прогнозов. И надо же было пьяной толпе украинских курортников вылезти именно к рейсу, летевшему в столицу Венгрии!

 

Серьезные международные скандалы случались и по гораздо менее значительным поводам. И, кстати говоря, именно сегодня Венгрия заблокировалапроведение комиссии "Украина - НАТО" по вопросам обороны, тем самым дав понять, что компромиссов между двумя странами нет и не предвидится. Так что же произошло в "Жулянах" - фантастическое совпадение - или прекрасно организованная провокация? правдивый ответ мы вряд ли получим.

 

Так или иначе, а данный инцидент может крепко "аукнуться" Украине, еще раз показавшей, что людям из цивилизованных стран с ее жителями лучше не сталкиваться.

Александр Неукропный специально для Planet Today                       

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Аэропорт Туристы Венгрия Белоруссия

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