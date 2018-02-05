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Заведут ли на Украине уголовное дело на Nike?

Понедельник, 05 Февраля 2018 13:28
Заведут ли на Украине уголовное дело на Nike? Фото из открытых источников

Агрессивная шизофрения нынешней украинской власти вступила в новую фазу - объявления войны крупнейшим мировым производителям и торговым маркам. Против кого-то уже "ведутся расследования", против других готовятся таинственные "ответные меры". А тут еще и новый удар - всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike выпустил серию футболок с "сепаратистским" логотипом LDNR! С ним что делать будут?!

 

Понятное дело, к республикам Донбасса данный креатив от Nike никакого отношения не имеет. Выпуск  этой продукции приурочен к лондонскому марафону. Надпись, размещенная на сайте компании, сопровождается текстом: "Готовьтесь показать миру, что никто не сравнится с лондонцем". Так что LDNR, скорее всего, расшифровывается именно как "Londoner" (лондонец). 

 

Однако ж - попробуйте объяснить это украинским национал-патриотам, находящимся в беспрерывном состоянии войны со всем миром! "Нэзалэжна"уже бурлит - пока в соцсетях и СМИ, а там, глядишь, и государственные структуры "подтянутся" - с соответствующими обвинениями и претензиями. Грозит же с начала января министр иностранных дел Украины Павел Климкин  карами компаниям Volkswagen і Adidas за работу в российском Крыму! "Не оставим", мол, "без реакции"! Поплатитесь у нас, немчура! Так и говорит: 

"Каждая попытка обойти тем или иным способом санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, должны караться согласно с законом. В нашем распоряжении есть широкий спектр правовых механизмов, которые  мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. тем не менее, я пока не могу раскрыть детали, поскольку тут  необходима определенная конфиденциальность!"

 

Умеет Климкин туману напсукать! "Конфиденциальность" ему нужна... так бы и сказал честно - ума приложить не можем, что делать с компаниями, годовая прибыль которых превышает государственный "бюджет" Украины в разы. Да и с Германией ссориться как-то страшновато... Однако же, у дурака, как известно глаза боятся, а руки делают. И в "нэзалжэной" именно так и происходит.

 

Шутки шутками, а фейковое "Главное  управление СБУ в Автономной Республике Крым", расположенное, ясен день, в Киеве, уже вовсю "проводит расследование в рамках  уголовного дела о возможной  работе немецких компаний Adidas, Puma и DHL Express на полуострове". Уголовное дело, это вам, господа - не шутки! Вот только интересно - что с ним "расследователи" намерены делать дальше?

 

Мчаться на территорию Германии - допрашивать, а то и арестовывать топ-менеджмент упомянутых выше фирм?! жажду видеть, жду с замиранием сердца... Или, возможно. конфисковать все до единого товары, помеченные "проштрафившимися" брендами? Вот это как раз на украинцев очень даже похоже - наглый "отжим" и грабеж средь бела дня - именно их стиль. Вот только крайне сомнительно, что в данном случае такие штучки прокатят. Германия свои бизнес-интересы защищать умеет и "нэзалэжной" попытки "наездов" на его представителей. скорее всего, выйдут боком.

 

Так что, думается, все так и сведется к туманным намекам и угрозам. ну, максимум - громогласному объявлению о готовности "вчинить иск" (который ни один европейский суд к производству не примет). И выпрашиванию "чтоб замять скандал" очередного кредита у той же Германии. Впрочем, теперь вот - Nike подвернулся. Хотя... С англичанами пытаться сводить счеты я бы деятелям уровня Климкина точно не советовал!

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Крым Германия СБУ Nike

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