Донбасс на колени не встанет...

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В процессе достаточно широкого и многогранного обсуждения в СМИ принятия на Украине закона "о реинтеграции Донбасса", к огромному сожалению, в самой меньшей степени был представлен голос как раз самого Донбасса, его мнение по этому поводу. А прислушаться именно к нему очень даже стоит...

18 января Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о «реинтеграции» Донбасса, в котором неподконтрольные Киеву территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик признаются «оккупированными», а Российская Федерация именуется «страной-агрессором».

Новый украинский закон перенёс проблему Донбасса на совершенно другой уровень – дал возможность президенту Порошенко использовать вооружённые силы в регионе в мирное время, узаконил применение армии без объявления войны. Из нового украинского закона исключено положение о приоритетном значении Минских соглашений в урегулировании конфликта.

Реакция лидеров республик Донбасса не заставила себя ждать. Александр Захарченко, глава Донецкой народной республики, заявил, что новый украинский закон принят для того, чтобы позволить «быстрее вернуть нас в Украину» и «развязать руки украинской военщине»; Киев, сказал Захарченко, создаёт «политическую платформу», чтобы воевать.

В Москве глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв высказал мнение, что за быстрым принятием закона о «реинтеграции» Донбасса стоит Вашингтон. Напомним, что 11 декабря Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2018 год, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов в виде военной помощи Украине. Закон разрешает снабжение Киева смертоносным оружием «оборонительного характера». Среди прочего предполагаются поставки противотанковых ракет «Джавелин» (ракеты с дальностью 2-3 км, с очень высокой проникающей способностью).

США уже предоставляют украинской армии различное «несмертельное» оборудование для войны: противоракетный радар, пуленепробиваемые жилеты, приборы ночного видения, медицинские приборы, многофункциональные транспортные средства Humvee (которые американские военные постепенно заменяют новыми Lockheed JLTVs Martin). В городе Яворов (около 50 км к западу от Львова) в учебно-тренировочном центре уже несколько лет действует американская военная миссия Joint Multinational Training Group-Ukraine.

Американская помощь позволила украинской армии стать лучше вооружённой и обученной, однако и это не даёт Украине возможность надеяться на «реинтеграцию» Донбасса силой. Как вполне реалистично заметил в прошлом году заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука, ни один закон не позволит вернуть Крым и Донбасс под контроль украинских властей.

Закон о «реинтеграции» Донбасса, хотя и выражает идеологию украинских властей, очень далёк от реальности на местах – на территории Донецкой и Луганской республик: ведь этот закон исходит из ложного предположения о том, что живущие в Донбассе люди желают как можно скорее воссоединиться с Украиной, чтобы избавиться от «захватнической» России. Подобное может казаться реальностью лишь тем, кто не знает или принципиально не хочет знать действительного положения дел на месте.

Прежде всего, население востока Украины является русскоязычным. Это люди в основном русского происхождения. Их сделали «украинцами» после распада СССР, когда жителям изменили советские документы на украинские, не спросив их мнения. Будь иначе, жители Донбасса не восстали бы против попытки лишить их идентичности. Будь иначе, не начался бы этот вооружённый конфликт. Будь иначе, эти люди приняли бы поклонение Бандере, с удовольствием позволили бы себя «украинизировать». Увы, Киев полностью игнорирует этот капитальный факт.

В одной из школ Донецка, города, где я бывал не раз, два года назад я прочитал лозунг, написанный студентами и крепко мне запомнившийся: «Мой город стоит на крови за то, что не встал на колени». Я считаю, эти слова очень точно описывают и настроение жителей Донбасса, и их положение.

И ещё. Если бы кто-то действительно захотел увидеть факты, увидеть, как население Донбасса, несмотря на страдания войны, живёт теперь своей независимой от Киева жизнью, ему нужно было бы хоть раз побывать на проходящих ежегодно в начале мая торжествах в честь Дня Победы и юбилея независимости республик. Свидетельствую: это грандиозные праздники с огромным участием народа, отмеченные энтузиазмом и гордостью тех, кто участвует в них. Чтобы убедиться в этом, достаточно приехать в тот же Донецк и увидеть ситуацию на месте. Это несложно: при необходимых проверках пограничные переходы с Россией являются открытыми и действующими.

А что Киев? Киев полностью игнорирует эту реальность, даже не хочет знать количество жертв среди гражданского населения Донбасса. Официальные оценки не только двух республик, но и международных организаций, таких как УВКПЧ (управление верховного комиссара ООН по правам человека), говорят о тысячах смертей среди гражданского населения, в том числе о сотнях детей. Это не считая раненых, не считая масштабных разрушений промышленной, гражданской, социальной инфраструктуры... Всё это – объективные факты.

Абсолютно прав был постоянный полномочный представитель ДНР на переговорах Трёхсторонней контактной группы в Минске Денис Пушилин, когда заметил по поводу определения России «страной-агрессором» в украинском законе о «реинтеграции» Донбасса: «Для жителей Донбасса, живущих под обстрелами со стороны Украины уже почти четыре года, есть абсолютная уверенность, что агрессор – именно Украина». «Реинтеграция» по-украински – это предложение жертвам согласиться жить бок о бок с их палачами.

Что будет делать в этих условиях Европа? Будет длить этот позор, отворачиваясь от жертв Донбасса, как она отвернулась от жертв резни в Одессе 2 мая 2014 года? Сможет ли Европа позволить себе это снова? Сможет ли она делать вид, что не слышит то, о чём говорит, например, депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский, когда он делится своими представлениями о «реинтеграции» Донбасса: «Я не интересуюсь жизнью тараканов. Даже если миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им… Никаких выборов в течение как минимум десяти лет, никакого российского телевидения и газет, визовый режим с Россией и активная пропагандистская работа в регионе. Вот так должна выглядеть настоящая интеграция».

А ведь Россия – соседка Донбасса, где тоже живут русские люди, не согласные с тем, что от них требуют перестать считать себя русскими. И Россия бесконечно ближе к Донбассу и его проблемам, чем та же Америка. Украинским сторонникам «реинтеграции» Донбасса следует это помнить.

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