Как казаки Европу "очерняли"

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Стал известен виновник вспыхнувшей накануне ссоры Киева со своими лучшими друзьями – Эстонией и Латвией. Оказывается, это министр финансов Украины внес прибалтов в список «подозрительных» стран – офшоров. Причиной традиционно стала не столько жадность, сколько головотяпство. Насколько глубоко зашел конфликт и сможет Киев ли еще помириться с Таллином и Ригой?

Министр финансов Украины Александр Данилюк, выступая в пятницу в Верховной раде, витиевато заявил, что «рассматривает возможность исключения Эстонии и Латвии из перечня подозрительных государств». В словах министра явно сквозили виноватые нотки. За несколько часов до выступления ему пришлось дать срочную аудиенцию послам Эстонии и Латвии, вынужденным указать кабмину Украины на его экономическую безграмотность.

Как напоминает «Интерфакс», накануне стало известно, что правительство Украины добавило дружественные ей Эстонию и Латвию в «черный список» государств, операции с контрагентами которых подлежат особо жесткому контролю – в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. Туда же добавили Грузию и Венгрию, а еще Иран, Кубу, Лаос, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур. В одном ряду с Латвией и Эстонией оказались и такие экзотические края, как Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа.

«Это катастрофа» для эстонских бизнесменов

Первой скандал накануне подняла эстонская газета Eesti Päevaleht, которая вышла с вопросом «Что общего у Эстонии с Гваделупой и Бурунди?». Ответ: то, что Киев внес их в список подозрительных государств.

Газета ссылается на одного из предпринимателей, которые экспортируют свой товар на Украину. Они были шокированы, когда после 1 января попытались осуществить обычные переводы с Украины на свои счета в Эстонии, но в украинском банке им заявили, что сперва тщательно проверят их фирмы.

«Выяснилось, что Украина тайно и за спиной у Эстонии внесла ее в список офшорных зон», – недоумевали эстонские журналисты, называя такой шаг Киева «настоящей катастрофой» для своих экспортеров. Причем эстонский минфин оказался не в курсе, хотя документ действует с 1 января, а подписан был еще 27 декабря.

В Киеве новость из Таллина тут же использовали, чтобы бросить лишний камень в огород своего правительства. Как известно, лидеры Прибалтики – это главные ходатаи за Украину в коридорах власти Евросоюза, раздражать их Киеву совершенно невыгодно.

Возмутился в своем «Фейсбуке» член Верховной рады Борислав Береза. – «Как глава группы межпарламентской дружбы Украины с Эстонией только что пообщался с послом Эстонии на Украине Гертом Антсу. Выяснилось, что наш кабмин своим постановлением внес Эстонию в список стран, которые Украина считает офшорными зонами. По этому вопросу с послом связывались уже и премьер-министр Эстонии, и эстонские СМИ».

Правая рука кабмина не знает, что делает левая

По словам Березы, причину такого странного решения кабмина сходу не смог растолковать даже сам премьер-министр Владимир Гройсман, который, по идее, и утвердил злополучный черный список. Депутат утверждает, что уже поговорил с Гройсманом и тот пообещал разобраться в кратчайшие сроки.

«Надеюсь, что он действительно быстро это сделает. Иначе нас ждет еще один конфликт и потеря еще одного партнера в Европе. А профессионально портить отношения с партнерами и друзьями на Украине уже научились. И это кощунственно по отношению к нашим европейским стремлениям», – цитирует депутата УНИАН.

«Как сказал мне сегодня один европейский дипломат: «Вы хотите испортить с Эстонией отношения, как с Венгрией? Тогда вы на верном пути», – посетовал политик.

Депутат парламента Эстонии Владимир Вельман (Центристская партия) признался газете ВЗГЛЯД, что ему трудно понять подобные решения Киева, «поскольку они настолько непредсказуемые, порой необъяснимые для самих украинцев». Что касается товарооборота между странами, то депутат отметил, что тот «не очень велик». Кстати, выяснилось, что в черный список попала и соседняя Латвия. Но Рига пока никакого шума по этому поводу не поднимала. Кстати, это не первый скандал. В мае 2015 года в тот же список угодила и Австрия. Но Австрия направила ноту протеста и в августе уже была исключена из списка.

«Очень удивительно. Рационально нельзя объяснить это. С Эстонией ничего подобного еще у нас не было», – заявил директор украинского Института трансформации общества Олег Соскин.

Соскин выдвинул теорию: «Может быть, в Эстонии размещены капиталы каких-то конкурентных групп для Порошенко, которые он не может достать. Поэтому он дал команду внести Эстонию в черный список, чтобы они стали лояльнее, вышли на Порошенко и стали выяснять, что случилось». «Думаю, это какой-то чисто корыстный интерес группы Порошенко. А прикидываются, что они борются с отмыванием денег», – резюмировал эксперт.

Российские экономисты тоже полагают, что дело в безграмотности киевских чиновников. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов напоминает, что в ЕС до последнего времени было несколько классических офшоров, например Кипр, Люксембург и Мальта.

В офшоре обычно значительно ниже ставка налога либо на первичные доходы, либо, как в данном случае, на корпоративные доходы. Это, как правило, либо подоходный налог, либо корпоративный – на прибыль. Украина сочла, что в Эстонии налог на прибыль – ноль, соответственно, это позволяет бизнесу уходить от налогообложения. Но особенность Эстонии заключается в том, что там есть дополнительное налогообложение, которое фактически не позволяет получить этот ноль», – пояснил Абзалов.

Миксер ткнул Гройсмана лицом в лужу

Он полагает, что в данном случае политические интересы Киева столкнулись с экономическими. «Если с политической точки зрения Прибалтика поддерживает Украину, то с экономической – может быть угрозой для украинских активов», – отметил он, добавив, что подобные споры возникают и с Варшавой. Политически она может поддерживать Киев, но при этом украинская молодежь до 35 лет массово перебирается в Польшу, чем обескровливает украинскую экономику. «При этом Россия, которая с политической точки зрения – враг, с экономической остается последним крупным инвестором в украинскую экономику», – пояснил эксперт.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер позднее созвал пресс-конференцию, на которой сообщил, что злополучное решение кабинет Гройсмана принял 27 декабря, добавив, что Киев ошибся, поскольку неправильно интерпретировал эстонский закон о налоге на прибыль.

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