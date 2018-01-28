Эпидемии на Украине - военный эксперимент США?

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Вне всяких сомнений, резкое повышение заболеваемости опасными хворями на Украине - результат краха системы здравоохранения, да и, по большому счету, того тотального бардака и развала. к которым привел страну "майдан". Однако, вникая в некоторые детали и частности данной проблемы, начинаешь всерьез задумываться - а так ли все просто и однозначно?

Количество заболевших корью на Украине растёт буквально каждый час. По состоянию на 23 января заболели корью 2084 человека, из них 1375 детей (это данные 2018 года!). Тремя днями ранее, 19 января, на Украине было 1285 заболевших. Центр общественного здоровья украинского министерства охраны здоровья сообщил, что на начало января заболеваемость корью на Украине выросла в 43 (!) раза. А показатель 2017 года в 70 раз выше показателя годом ранее, уже в ноябре корью заболели тысячи жителей Украины, из них более 2500 детей. Лидируют Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Одесская области.

В минздраве рассказали, что «в настоящее время министерство работает над перераспределением вакцин между регионами с целью обеспечения областей, в которых они отсутствуют». Да, зрение вас не подвело: на Украине отсутствуют вакцины. И не только от кори. А прививаться, когда бушует эпидемия, уже поздновато.

Чуть больше недели назад исполняющая обязанности министра здравоохранения гражданка США Уляна Супрун перед заседанием правительства на голубом глазу уведомила прессу: «В целом по Украине заболели корью где-то 200 человек. Но эпидемии кори в стране нет».

Объявленная вакцинация детей и взрослых по всей Украине вряд ли принесёт ожидаемые плоды: до появления иммунитета должно пройти хотя бы два месяца, но этих двух месяцев нет.

Минздрав говорит, что причиной распространения заболевания стало нежелание родителей прививать детей. Родители с ними не согласны – в стране уже несколько лет нет качественной вакцины, есть только индийская, от которой слишком часто бывают побочные реакции. Куда же делась качественная вакцина? Её просто не закупили, объясняют «слуги народа» – депутаты Верховной рады.

«Закупка вакцины в Украине была просрочена на полтора года. Ничего нового нам не завозили, использовались те остатки запасов, которые были, а это индийская вакцина, которая в Украине уже десять лет. Это большая заслуга рабочих групп комитета МОЗ, что осенью прошлого года смогли настоять, чтобы нам ввезли новую, бельгийскую, она гораздо качественнее и безопаснее», – объясняет замглавы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Олег Мусий.

«Ничего нового нам не завозили» – это тоже ложь. Правда же в том, что после «революции гидности» украинское государство прекратило закупку вакцин у России, которая всегда была главным поставщиком иммунобиологических препаратов для Украины. И только к концу 2016 года в стране появились первые импортные вакцины. А под занавес 2017-го Индия в качестве гуманитарной помощи Украине прислала вакцину собственного производства, именно она вызвала столько нареканий от родителей и отказ от вакцинации.

Что касается качественной бельгийской вакцины, то она прочно «осела» в частных клиниках, где можно без проблем сделать прививку своему ребёнку, вот только заплатить за это придётся от $60, деньги для среднего украинца большие.

Чиновники от украинской медицины утверждают: ситуация с эпидемией кори под контролем и проблем с вакцинами нет. Но почему-то возмущён губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль: «Болезнь продолжает быстро распространяться по области. По состоянию на вечер пятницы (19 января) в Закарпатье зарегистрировано 299 случаев кори и ежедневно продолжают регистрировать новые. 78 процентов больных – это лица до 17 лет, а главная причина болезни в том, что детей в своё время не прививали из-за отсутствия вакцины. Постоянно обращаемся в минздрав с просьбами выделить Закарпатью вакцины, а на наши обращения не приходят даже отписки. И когда я вижу, как руководство минздрава говорит по телевидению, что все регионы обеспечены вакцинами, то ответственно заявляю – это ложь!»

Впрочем, Закарпатью есть, на кого надеяться – Москаль обратился к Венгрии с просьбой помочь и прислать вакцину для местного населения. И Венгрия поможет. «Если, не дай Бог, в области начнутся летальные случаи, вся ответственность за это ляжет на нерадивое руководство министерства здравоохранения», – грозит Москаль.

Однако на украинском министерстве здравоохранения уже столько ответственности лежит, что одной больше, одной меньше – американке Супрун всё равно. А вот помощь от Венгрии в критической ситуации будет ещё одним поводом для жителей Закарпатья смотреть с надеждой на соотечественников. Жить на Украине становится всё опаснее.

Тем временем украинская корь перешагнула границу с Польшей: на мясокомбинате в Варминско-Мазурском воеводстве заболели корью пятеро заробитчан из Украины. Притом, что в Польше много лет не было ни одного случая кори, это событие стало чрезвычайным. Сейчас там сделали прививки всем 700 работникам предприятия, но вряд ли это поможет.

Украинцы же в поисках работы едут дальше на Запад, и не исключено, что Евросоюз ужесточит пересечение границы для украинских граждан, дабы не разносить инфекцию по всей Европе. Вспышки кори уже зафиксированы в Италии и Германии.

«Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и обращает внимание граждан на вышеизложенную информацию для учёта при планировании поездок. Для усиления контроля при помощи бесконтактной термометрии досматриваются пассажиры из рисковых стран. По результатам было выявлено свыше 3 тысяч человек с признаками инфекционных болезней», – говорится на сайте ведомства.

В самой же Украине в связи с недостатком вакцин началось расследование. Служебное. То есть чиновники минздрава проверят сами себя – и не более.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина попыталась успокоить украинцев: «В апреле ожидается поставка одного миллиона доз вакцин от кори. Следующая поставка в 900 тысяч доз вакцин ожидается в ноябре. Проблем с наличием вакцин быть не должно».

Если учесть, что на дворе – январь, а эпидемия кори всё больше накрывает Украину, то ожидание поставок вакцины через три-десять месяцев – очень слабое утешение. Точнее, издевательство. При этом на вопрос о том, сколько вакцины от кори сейчас на Украине, чиновница сообщила, что «на 1 января текущего года в Украине было 516 тысяч доз вакцин от кори. По мнению экспертов минздрава, этого количества должно хватить». Однако только детей в стране несколько миллионов, а прививать нужно было и взрослых.

Сейчас граждане Украины делятся в социальных сетях «бабушкиными методами» лечения кори – накрываться красной тканью. И тут же шутят по этому поводу: мол, в СССР кори не было, потому что все жили под красным флагом, а после декоммунизации где его взять?

Однако корь – не самое страшное, что грозит жителям Украины. За ней обязательно придёт дифтерия. Об этом предупреждает известный украинский педиатр Евгений Комаровский: «Корь – вы привились один раз и у вас есть на 80-85% защитная реакция. С дифтерией нужно привиться три раза подряд, а потом каждые 10 лет вакцинироваться. Так быстро создать иммунитет у всех не получится. В прошедшую эпидемию взрослых умерло в 2-3 раза больше, чем детей. При дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира – 10-15% заболевших. Умирает каждый десятый. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2-3 дня. Дифтерия придёт обязательно, она не может не прийти, это биологические законы. Поэтому, пожалуйста, прививайтесь, не ждите».

С Комаровским согласен и эксперт минздрава по инфекционным болезням Фёдор Лапий. Он предупредил о том, что «вскоре на Украине возможно появление вспышки дифтерии и столбняка».

И вина за это лежит не на родителях, как считает МОЗ, а на министерстве охраны здоровья, которое использует индийские вакцины по линии ЮНИСЕФ. Качественная вакцина стоит от $10, индийская – от 10 центов.

«Вы знаете, у нас постоянно проблемы с поставкой вакцин, с качеством препаратов, с организацией прививок. Опосредованная причина – уничтожение профилактической медицины под соусом евроинтеграции и борьбы с коррупцией. Делается всё, что только можно, чтобы медицина не работала. Без преувеличения, идёт планомерное уничтожение нашего населения, нашей нации» , – уверен бывший заместитель председателя государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

СЭС на Украине теперь тоже нет – правительство в 2017 году ликвидировало эту организацию, посчитав её лишней. Зато на украинской территории успешно действуют 15 (возможно, уже больше) военно-биологических лабораторий, созданных на деньги Пентагона. Под завязку напичканная этими лабораториями, изучающими воздействие вирусов и бактерий на конкретный генофонд, Украина сама стала огромным биологическим снарядом, заложенным у её границ с Европой и Россией. Теперь у американцев есть возможность наблюдать, как это работает: биологические лаборатории есть и на Галичине, и в Одессе и Закарпатье, которые лидируют по распространению кори.

Может ли всё происходящее быть опытами, производимыми Министерством обороны США над населением Украины? Никто не решится это категорически отрицать. А тогда находят объяснение прекращение закупки иммунобиологических препаратов, срыв графика прививок, острый недостаток в стране вакцин – американским секретным лабораториям нужна статистика, которая в случае привитого населения была бы смазанной…

Что ждёт Украину, имевшую дурость вообразить, что она – це Європа?

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