Волкер прибыл на Украину принять рапорт о готовности к войне

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Итак, на Украину прибыл полномочный представитель настоящего хозяина - специальный посол президента США по Украине Курт Волкер. Итоги первого дня его пребывания в Киеве красноречитво дают понять - зачем он туда приехал, и что за этим, скорее всего, последует.

Ни позиция, ни риторика Волкера - насквозь антироссийские, лживын и лицемерные до предела, не поменялись нисколько. Это становится ясно из коммюнике, опубликованного пресс-службой Петра Порошенко после двусторонней встречи:

"Москва должна наконец продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы!"

К такому вот выводу пришли "высокие договаривающиеся стороны" - чтоб им ни дна, ни покрышки обоим. То есть господин Волкер собирается на встрече с Владиславом Сурковым снова пытаться "выкручивать руки" России, принуждая к принятию заведомо совершенно неприемлемого решения. С вполне предсказуемым результатом...

И при этом тот же Волкер с Порошенко дуэтом продолжают лицемерить, талдыча о "приоритетности мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе"! И прекрасно понимая, что при нынешнем положении вещей - особенно после принятия пресловутого закона о реинтеграции Донбасса никакого мирного решения быть не может априори.

О том, для чего Волкер приехал в Киев на самом деле, свидетельствует прежде всего то, что еще до пустой ритуальной говорильни с Порошенко, спецпредставитель встречался с совсем другими людьми. Прежде всего - с Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктором Муженко. Пресс-служба ведомства об этой встрече вроде и не молчит, но сквозь зубы цедит ничего не значащие дежурные фразы:

"Стороны обменялись взглядами по актуальным вопросам региональной безопасности и перспективам развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере." Сам Волкер тоже оказался немногословен: "Мы обсудили боевые действия на востоке, выполнение Минских соглашений и помощь США".

Догадываетесь, что это означает? Как раз то, что на встрече за закрытыми дверями речь шла именно о предельно конкретных вещах - вот только, совершенно не предназначенных для посторонних ушей. В реальности Волкер наверняка принял от Муженко рапорт о готовности украинских карателей наступать на Донбасс и на крови его "реинтегрировать". Похоже, даже обнадежил поддержкой вояк американских - "если что"...

Еще один человек, с которым американский гость не преминул встретиться - это министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. Тут Волкер еще поупражнялся в русофобии - как сообщается, он провел основательную дискуссию с Чернышем о том, как Украина и США совместно с международными организациями могут сотрудничать, чтобы "помочь населению с контролируемых Россией частей Украины".

То есть - опять "контролируемые Россией территории". Видеть, понимать, говорить правду Волкер неспособен паталогически. Впрочем, гораздо важнее другое - собеседники "обсудили пути восстановления территориальной целостности Украины". У этого министра американец, думаю, принимал доклад о готовности к работе на Донбассе будущих оккупационных органов и структур Киева.ну, там - постройку концлагерей, и прочую "помощь населению" в таком же духе.

А на Донбасс Волкер не полетел. Говорят - погода помешала. Да и что ему там делать? В атаку такие вот "спецпосланники мира" от США, сеющие войну, разрушения и горе по всему земному шару, лично не ходят. Для этого есть рабы.

В том числе - и те, что в Киеве бодро отрапортовали о полной готовности убивать и умирать для того, чтобы снова сделать Америку великой.

Александр Неукропный специально для Planet Today