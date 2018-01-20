Дилемма украинских властей: АКС - деньги Всемирного банка, или тюремный срок

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Должностные лица "верхушки" украинской власти всегда были недосягаемы для правоохранительных органов и закона. Коррумпированность и зависимость судебной ветви власти от политической элиты создавала плодородную почву для коррупции. Видимость борьбы с сим пагубным явление со стороны киевских властей не устраивает ни ВБ, ни МВФ, ни Венецианскую комиссию

Всемирный банк (ВБ) заявил, что законопроект об антикоррупционном суде (АКС), который был подан Петром Порошенко, не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии и международным обязательствам Украины. Это означает, что Украина не получит обещанные ранее 800 миллионов долларов. В письме, адресованном представительством Всемирного банка в Белоруссии, Молдавии и Украине украинскому парламенту и президенту, сказано: «Законопроект требует пересмотра норм… чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине».

Всемирный банк требует изменения подсудности АКС и требования к судьям, о чём и говорится в рекомендациях Венецианской комиссии. Также ВБ против квотного назначения судей и считает, что «наблюдательный совет должен иметь право ветировать кандидатуры неподходящих претендентов на должности судей».

В письме напомнили Украине о том, что, «начиная с 2014 года, ВБ оказал помощь Украине на сумму более чем 5,5 миллиарда долларов, не считая предоставления возобновляемой финансовой гарантии на закупку газа на зиму».

Практически одновременно такие же требования Украине выдвинул и Международный валютный фонд. Однако в администрации президента заявили, что не собираются создавать новый документ.

Президента Украины поставили перед выбором – или создание АКС, или деньги. Но перед украинской властью стоит совершенно другой выбор – или финансовая катастрофа страны, или своя собственная катастрофа в виде вполне определённого тюремного срока. Своя катастрофа при таком раскладе более осязаема, поэтому Киев будет тянуть и не выполнять требования ни ВБ, ни МВФ.

«Украине надо приготовиться к жизни без финансовой помощи извне. В нынешних экономических условиях это чревато дальнейшей девальвацией гривны, сокращением бюджетных расходов и ускорением инфляции, а в перспективе года-двух – и дефолтом по внешним долгам», – пишет украинская интернет-газета «Страна».

Политический аналитик Владимир Корнилов считает, что «до устранения Порошенко Киеву новых кредитов и финпомощи ждать нет смысла. Разве что, как и в прошлом году, МВФ выделит небольшой кредит для обслуживания долга Украины тому же МВФ. Но если кредитование Украины со стороны МВФ, Всемирного банка, США и ЕС не возобновится, финансовая система страны рухнет. О чём, собственно, уже высказывались и представители Нацбанка».

Корнилов уверен в том, что все требования, которые выдвигает Всемирный банк и МВФ – это только повод для давления на украинскую власть. «Запад всегда закрывает глаза на коррупцию в странах третьего мира, если они следуют в фарватере курса, одобренного этим Западом. Мало того, чаще всего и поощряет, прямо допуская взятки своих корпораций в отношении правящей элиты стран-клиентов. С помощью этого гораздо легче управлять и этими элитами, и в целом зависимыми странами», – говорит эксперт.

Украинский экономист Вадим Коваленко считает, что лучше будет, если ВБ откажет Украине в кредите: «Запад создаёт параллельную полностью подконтрольную ему систему дознания, следствия и правосудия. Нужно это только для того, чтобы местные коррупционные элиты зависели напрямую от Запада. А не от подконтрольных Порошенко судов, прокуратуры, СБУ. Однако Порошенко не желает расставаться с властью и рычагом давления на чиновничью элиту и олигархов. Антикоррупционные органы не будут ему подконтрольны – это условие Запада, в противном случае Порошенко уберут любым способом». Экономист излучает уверенность, что украинское государство проживёт и без денег ВБ и МВФ, – мол, заробитчане обеспечивают страну валютой, а товарооборот с Россией постоянно растёт. Поэтому критической необходимости в деньгах международных кредиторов сегодня нет.

С ним согласен и политолог Александр Дудчак: «Население никак не ощутит неполучения Украиной от ВБ $800 млн, так как они предназначались на поддержку ключевых реформ в Украине. То есть на продвижение той убийственной для Украины трансформации, которую проводит Запад в собственных интересах, в интересах глобальных ТНК. Что-то перепало бы нынешнему руководству, что-то осело бы в карманах тех, кто поддерживает ключевые реформы в стране. Меньше дадут таких кредитов Украине – меньше потом отдавать придётся». Однако эксперт не сомневается, что у Запада есть и другие рычаги давления на Порошенко.

Создание НАБУ и АКС, полностью контролируемых Западом, – несомненная угроза для украинского правящего режима, которому свой кошелёк всегда был ближе к телу, чем любые другие интересы.

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