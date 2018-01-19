Пятница 19 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Хуже Уганды - Украину признали бесперспективной страной

Хуже Уганды - Украину признали бесперспективной страной

Пятница, 19 Января 2018 15:00
Хуже Уганды - Украину признали бесперспективной страной Фото из открытых источников

На проходившем недавно в Давосе Всемирном экономическом форуме  среди всего прочего был  обнародован рейтинг стран мира по их потенциалу развития в будущем. Вполне ожидаемо, Украина оказалась в таковом среди стран совершенно  бесперспективных. У Ганы и Уганды шансов на светлое будущее однозначно больше...

 

Необходимо оговориться, что в данном рейтинге речь шла  не об общем уровне развития страны, а именно о потенциале создания нового типа экономики и инноваций. Эксперты рассматривали страны на предмет качества их производственной базы и инфраструктуры с точки зрения потребностей именно будущего - нового технологического поколения. В расчет принимались такие компоненты, как наличие и перспективы развития в стране виртуальной экономики, робототехники, интернета вещей, 3D-печати и прочих разнообразных инноваций.

 

Первыми в списке стали вовсе не США (кто бы мог подумать!). Наиболее перспективным государством является Китай. также среди дидеров - Польша и Эстония. Перспективной  страной признана (о, ужас украинских патриотов!) Россия, равно, как и Индия, Турция, Румыния, Литва. Вообще в списке упомянуты 99 стран. Украина среди них - 96-я. По перспективности ее  опередили не только Киргизия, Молдова и Армения, но и африканские Уганда, Сенегал, Эфиопия, Камерун, Гана и Ботсвана.

 

При этом эксперты, составлявшие рейтинг, подчеркнули -  технологическая и экономическая революция  неизбежно еще больше усилит разрыв между странами-победителями и проигравшими.  Те, кто не имеет потенциала для «рывка» в этой гонке, будут обречены прозябать на задворках мировой цивилизации, причем  преодолеть дистанцию, отделяющую их от развитых стран, "лузерам" с течением времени будет все сложнее.

 

Именно такая судьба, без сомнений, ожидает Украину. Рейтинги рейтингами, но есть ведь еще и факты. И они очень красноречиво свидетельствуют о том, в каком именно направлении движется "нэзалэжна". Так, по словам директора департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олега Шарова, в нынешнем году школьные стены покинет рекордно низкое количество выпускников - около 200 тысяч. Господин Шаров грешит на "пик демографического кризиса", но это только часть правды.

 

Украина действительно вымирает, разбегается, и расхлебывает последствия катастрофического падения рождаемости, вызванного как раз именно ее "независимостью". Но ведь и система образования в стране рушится тоже! ВУЗЫ распускают студентов "до весны", не имея возможности оплачивать заоблачные счета за отопление. а в некоторых учебных заведениях дошли уже до того, чтобы топить партами - как ровно сто лет назад! Главная же проблема заключается в том, что все больше юношей и девушек не видят смысла ни в высшем, ни даже в полном школьном образовании.

 

Обучение за счет бюджета стало на Украине делом практически нереальным, а оплачивать учебу для большинства семей дело совершенно непосильное. Да и зачем учиться? Ни высокооплачиваемой работы, требующей  определенной квалификации, ни перспектив ее получить  в стране просто нет. А для того, чтобы горбатиться гастарбайтром в Польше или заниматься проституцией,  дипломы и аттестаты не нужны. Молодое поколение Украины вынуждено как можно скорее включаться в процесс обеспечения элементарного физического выживания, а не думать о развитии и самореализации.

 

Еще один тревожный "звоночек" - согласно данным Комитета Интернет Ассоциации Украины по вопросам интернет-рекламы, в нынешнем году впервые за время существования страны произошло заметное снижение абсолютного числа регулярных пользователей интернета - с 21,6 млн середины 2017 года до 21,0 млн по итогам декабря прошлого года. Там это, конечно, пытаются пояснить "уменьшением общего числа постоянных жителей Украины, главным образом за счет миграции за рубеж населения Украины в возрасте 18-45 лет", но это, опять-же, далеко не единственная причина.

 

Весь мир стремится в будущее - и лишь Украина все более ускоряющимися темпами скатывается в мрачное, дремучее, хуторянское средневековье. Какие инновации?! Какие передовые технологии? Какие перспективы?! Страна, имевшая один из наивысших научных, интеллектуальных и технологических потенциалов среди бывших республик СССР, умудрилась уничтожить и растранжирить его полностью.  А последние постмайданные годы  добили даже те малейшие крохи, что еще оставались.

 

Так, что включение Украины в любые "рейтинги перспективности" можно рассматривать исключительно в качестве "черного" юмора. В нынешнем виде и состоянии никаких перспектив у нее нет и быть не может. 

Александр Неукропный специально для Planet Today             

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина инновации перспектива развития Образование Интернет

Главное за сутки
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса Президент России обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ принятие на Украине закона о реинтеграции Донбасса, который может негативно повлиять на урегулирование внутриукраинского конфликта. "В контексте Украины обменялись мнениями в…
Лавров: Россия не будет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия‍ Лавров: Россия не будет присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия‍ Российская Федерация не намерена присоединяться к Договору о запрете ЯО — заявил начальник Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященной запрету ядерного…
Мальчик с топором ранил несколько учеников в школе в Улан-Удэ Мальчик с топором ранил несколько учеников в школе в Улан-Удэ Мальчик ранил топором несколько учеников школы в Улан-Удэ и устроил пожар. Об этом сообщил 19 января источник в правоохранительных органах Бурятии. "Мальчик лет десяти ворвался в школу с топором в…

Читайте также
Путина не слышат на российском телевидении Путина не слышат на российском телевидении Отвечая на вопросы журналистов, на ежегодной пресс конференции Владимир Владимирович сказал «Украина вошла в состав Российской империи в 1645 году тремя областями, если говорить сегодняшним языком: Киев, Чернигов и сегодняшний…
У Украины не хватило духу объявить России войну У Украины не хватило духу объявить России войну Верховная Рада Украины так и не решилась разорвать дипломатические отношения с Россией, а также не признала ЛНР и ДНР «террористическими организациями». Духу не хватило... В этом вся нынешняя украинская власть…
Украинские квоты на экспорт в Европу исчерпались... за пять дней! Украинские квоты на экспорт в Европу исчерпались... за пять дней! Кажется, кто-то там предрекал Украине будущее "великой аграрной державы", которая без труда "накормит всю Европу"? Ну, Украина, может и рада бы кормить... Да только Евросоюзу это ее рвение совершенно не…
"Школьные бойни" - один из "подарков" России от США "Школьные бойни" - один из "подарков" России от США Расследование шокирующей трагедии в средней школе Перми, где двое подростков устроили настоящую резню, практически сразу дало вполне ожидаемый результат. Один из виновников бойни - Лев Биджаков, учащийся лицея, находящего по…
Фото
Волшебные снежные ландшафты Финляндии Волшебные снежные ландшафты Финляндии

Зимний день в Лапландии короток. Но как ни странно, для съемки природы это только плюс!   Практич...

Видео

 

Игрушечная машинка преследует пикап на скорости 130 км/ч

Опрос

Какого работодателя Вы выберете?

 

Анекдот дня

- Подскажите, батюшка, что просить у бога?

- Просите чего не хватает, а если есть все, просите прощения.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии Гнилые "братушки" - Болгария являет миру чудеса русофобии
Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны Пентагон "открыл глаза" миру, объяснив откуда у террористов в Сирии дроны
Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины Предложение Путина забрать свой хлам из Крыма, вызвало истерику Украины
Volkswagen и Adidas послали подальше и Климкина, и Украину Volkswagen и Adidas послали подальше и Климкина, и Украину
Украина признала поражение, полученное от России в ООН Украина признала поражение, полученное от России в ООН
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.