Хуже Уганды - Украину признали бесперспективной страной

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На проходившем недавно в Давосе Всемирном экономическом форуме среди всего прочего был обнародован рейтинг стран мира по их потенциалу развития в будущем. Вполне ожидаемо, Украина оказалась в таковом среди стран совершенно бесперспективных. У Ганы и Уганды шансов на светлое будущее однозначно больше...

Необходимо оговориться, что в данном рейтинге речь шла не об общем уровне развития страны, а именно о потенциале создания нового типа экономики и инноваций. Эксперты рассматривали страны на предмет качества их производственной базы и инфраструктуры с точки зрения потребностей именно будущего - нового технологического поколения. В расчет принимались такие компоненты, как наличие и перспективы развития в стране виртуальной экономики, робототехники, интернета вещей, 3D-печати и прочих разнообразных инноваций.

Первыми в списке стали вовсе не США (кто бы мог подумать!). Наиболее перспективным государством является Китай. также среди дидеров - Польша и Эстония. Перспективной страной признана (о, ужас украинских патриотов!) Россия, равно, как и Индия, Турция, Румыния, Литва. Вообще в списке упомянуты 99 стран. Украина среди них - 96-я. По перспективности ее опередили не только Киргизия, Молдова и Армения, но и африканские Уганда, Сенегал, Эфиопия, Камерун, Гана и Ботсвана.

При этом эксперты, составлявшие рейтинг, подчеркнули - технологическая и экономическая революция неизбежно еще больше усилит разрыв между странами-победителями и проигравшими. Те, кто не имеет потенциала для «рывка» в этой гонке, будут обречены прозябать на задворках мировой цивилизации, причем преодолеть дистанцию, отделяющую их от развитых стран, "лузерам" с течением времени будет все сложнее.

Именно такая судьба, без сомнений, ожидает Украину. Рейтинги рейтингами, но есть ведь еще и факты. И они очень красноречиво свидетельствуют о том, в каком именно направлении движется "нэзалэжна". Так, по словам директора департамента высшего образования Министерства образования и науки Украины Олега Шарова, в нынешнем году школьные стены покинет рекордно низкое количество выпускников - около 200 тысяч. Господин Шаров грешит на "пик демографического кризиса", но это только часть правды.

Украина действительно вымирает, разбегается, и расхлебывает последствия катастрофического падения рождаемости, вызванного как раз именно ее "независимостью". Но ведь и система образования в стране рушится тоже! ВУЗЫ распускают студентов "до весны", не имея возможности оплачивать заоблачные счета за отопление. а в некоторых учебных заведениях дошли уже до того, чтобы топить партами - как ровно сто лет назад! Главная же проблема заключается в том, что все больше юношей и девушек не видят смысла ни в высшем, ни даже в полном школьном образовании.

Обучение за счет бюджета стало на Украине делом практически нереальным, а оплачивать учебу для большинства семей дело совершенно непосильное. Да и зачем учиться? Ни высокооплачиваемой работы, требующей определенной квалификации, ни перспектив ее получить в стране просто нет. А для того, чтобы горбатиться гастарбайтром в Польше или заниматься проституцией, дипломы и аттестаты не нужны. Молодое поколение Украины вынуждено как можно скорее включаться в процесс обеспечения элементарного физического выживания, а не думать о развитии и самореализации.

Еще один тревожный "звоночек" - согласно данным Комитета Интернет Ассоциации Украины по вопросам интернет-рекламы, в нынешнем году впервые за время существования страны произошло заметное снижение абсолютного числа регулярных пользователей интернета - с 21,6 млн середины 2017 года до 21,0 млн по итогам декабря прошлого года. Там это, конечно, пытаются пояснить "уменьшением общего числа постоянных жителей Украины, главным образом за счет миграции за рубеж населения Украины в возрасте 18-45 лет", но это, опять-же, далеко не единственная причина.

Весь мир стремится в будущее - и лишь Украина все более ускоряющимися темпами скатывается в мрачное, дремучее, хуторянское средневековье. Какие инновации?! Какие передовые технологии? Какие перспективы?! Страна, имевшая один из наивысших научных, интеллектуальных и технологических потенциалов среди бывших республик СССР, умудрилась уничтожить и растранжирить его полностью. А последние постмайданные годы добили даже те малейшие крохи, что еще оставались.

Так, что включение Украины в любые "рейтинги перспективности" можно рассматривать исключительно в качестве "черного" юмора. В нынешнем виде и состоянии никаких перспектив у нее нет и быть не может.

Александр Неукропный специально для Planet Today