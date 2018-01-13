Ложь Порошенко об "экономическом подъеме" опровергает Госстат Украины

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На постмайданной Украине давно переделать старую поговорку: "Врет, как сивый мерин!" Гораздо современнее и, к тому же, правдивее звучало бы, к примеру: "Брешет, как Порошенко!" Самое смешное, что вранье "главы государства" полностью опровергает государственная же статистика.

«Так или иначе, но статистика — главный свидетель, что худшее в украинской экономике уже в прошлом», — заявил Порошенко в эфире телеканала NewsOne.

Те, кому достаточно этой фразы, чтобы убрать тень сомнений и волнения за происходящее на Украине, могут дальше не читать. Но если вы хотите знать реальное будущее Украины, я настоятельно советовал бы уделить время прочтению этой статьи.

Я скачиваю официальные данные, опубликованные на сайте государственного ведомства. Сейчас мы посмотрим, насколько соответствуют слова Порошенко реальному положению дел.

Итак, начнем. По данным на 9 октября 2017 года, цены на потребительские товары на Украине выросли с начала года на 10,2% (это только официальная статистика).

Но 10.2% — это средний показатель, который по большому счету не говорит ни о чем. Цены на яйца выросли на 31%, на молоко — 26.5%, на сыр и творог — на 22%, на масло – на 28.8%, на табачные изделия — на 27%. Помимо баснословного роста цен на продукты питания зафиксирован стремительный рост цен на ЖКХ. Водоснабжение подорожало на 31.5%, содержание домов и придомовых территорий — на 32.8%, электроэнергия — на 57.9% и отопление (приготовьтесь!) — на 83.8%!

Бьет рекорды и рост цен производителей промышленной продукции. Так, стоимость добычи каменного угля увеличилась на 43%, добычи металлических руд — на 66.6%, производство кокса подорожало 71.5%. А это, между прочим, стратегические отрасли для любого государства. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в конечном счете за первые девять месяцев подорожало на 35.9%. Стоимость поставки электроэнергии на предприятия Украины выросла на 34.7%.

По результатам выборочного обследования населения (сама формулировка интересна, но она взята из официального отчета), на Украине 1.6 миллиона человек числятся безработными. Процент безработных среди экономически активного населения составляет 9.1%.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за неполный 2017 год составило 98,6 миллиона долларов. Напомню, что данный экономический показатель является самым главным, на который смотрит МВФ. Именно он играет решающую роль при принятии решения о выделении финансовой помощи стране, так как определяет, сможет ли государство выплатить кредит.

Достичь таких ошеломляющих показателей при учете постоянной материальной поддержки со стороны ЕС — это успех...

Для интереса я зашел посмотреть «золотовалютные» резервы Украины на официальном сайте Министерства финансов. Что ж, золота у нее осталось не много — всего 5.61% от всех официальных резервных активов.

Получается, что деньги, которые по решению Порошенко и его администрации были вложены в «золотовалютные» резервы, были потрачены попросту на покупку «ценных бумаг». Взять кредит у Евросоюза, чтобы купить их же ценные бумаги и потом выплачивать им всю сумму плюс проценты… Да ещё и за счет роста цен внутри страны… Какой-то слишком хитрый для осмысления план.

Дальше ­ интереснее. Развивая тему внешнеэкономического сотрудничества, посмотрим, кто больше всего инвестирует в экономику Украины. Думаете, это ведущие страны Евросоюза вроде Германии и Франции? А вот и нет!

Это Кипр.

Да, представьте себе, страна, которая находится сейчас в экономической ситуации похуже, чем Украина, инвестирует в неё в 4.5 раза больше, чем Великобритания, в 7 раз больше, чем «любимая» Украиной Германия, в 8 раз больше, чем Франция, и в 18 раз (!!!) больше, чем главный «старший брат» Украины — США.

Но это показатели только по так называемым прямым инвестициям в экономику страны. Никому из больших или нечестных игроков они не интересны, скажу я вам. Гораздо интереснее данные об инвестициях в акционерный капитал предприятий страны:

Тут Кипр (лучший меценат Украины) обогнал всех в десятикратных размерах. И что-то мне подсказывает, что дело тут не в Кипре. Кипр — это регион, известный своими офшорами. Судя по размерам инвестиций «европейских партнеров», никто из них особо не стремится вкладывать деньги в экономику Украины. А вот украинские же олигархи используют схему вывода денег и кредитов, предоставленных ЕС, в свои офшоры.

Так что слова и уверенность Порошенко в экономическом благополучии страны, как показывают официальные данные Государственной службы статистики Украины, полностью противоположны текущей ситуации. А если отсутствует объективный критический взгляд на происходящее в экономики у самого президента, то и от нового 2018 года украинцам ожидать каких-то перемен в лучшую сторону не стоит.

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