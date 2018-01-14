Al Jazeera ошеломил Украинцев: Порошенко ворует не меньше своих предшественников

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На Украине продолжаются ожесточенные споры на предмет того кто больше воровал - предыдущая злочинная влада, или все таки нынешняя "чистая" и аж ни разу не злочинная. Свежую струю в данное противостояние привнес канал Al Jazeera, подпортив благообразную постмайданную картину в соответствии с которой «Янукович много воровал, а после него началась борьба с коррупцией».

Дело даже не в том, что после Януковича воровать стали не меньше, а больше. Проблема в том, что, как выяснилось, и при Януковиче, и после него это делают одни и те же люди.

В среду, 10 января, телеканал Al Jazeera опубликовал секретное решение Краматорского суда за март 2017 года. В соответствии с этим документом, в 2012—14 годах компании Януковича незаконно выводили средства с Украины, а руководство отмыванием этих денег осуществляла финансовая группа Investment Capital Ukraine (ICU). Общая сумма — 1,5 млрд долларов. Главой ICU работала Валерия Гонтарева, которая после государственного переворота была назначена председателем украинского Центробанка.

Та же компания консультировала Петра Порошенко в сделках с компанией Roshen, и ее же представители были финансовыми советниками Порошенко уже на посту президента страны. Валерия Гонтарева заявила журналистам, что данные сделки якобы не казались тогда подозрительными ни ей, ни ее подчиненным. При этом ICU была единственным брокером в этих сделках. А в марте 2017 года суд (непонятно, с какой стати) засекретил собственное решение об этих «неподозрительных сделках».

Вероятность того, что Гонтарева не знала, с какими деньгами имеет дело, примерно та же, что и вероятность того, что Порошенко не знал, кого он зовет себе в финансовые советники и назначает главой Центробанка. То есть нулевая. Таким образом, «честные постмайданные чиновники» помогали компаниям Януковича отмывать украденные деньги, а потом были призваны на госслужбу, где, по всей видимости, оказывали те же услуги уже действующему президенту — но об этом мы сможем узнать не раньше, чем очередной суд после очередного майдана вынесет свое очередное закрытое решение, которое кто-то «сольет» «Аль-Джазире».

На истории о роли Валерии Гонтаревой в отмывании денег Януковича публикация «Аль-Джазиры» не заканчивается. Еще одна часть посвящена тому, как генеральная прокуратура уже времен Порошенко конфисковывала часть этих же средств, пользуясь более чем сомнительными с точки зрения закона методами. Есть и другие интересные истории. Отдельный вопрос — почему для обнародования этой информации был выбран столь необычный источник, как «Аль-Джазира».

Едва ли катарский канал настолько интересуют схемы украинских махинаций, что он сумел добыть такой документ. Публикация через СМИ, недоступное влиянию Порошенко, служит лишь камуфляжем. А использовать полученные данные будут совсем другие люди. Много лет назад, задолго до второго майдана, американские СМИ со ссылкой на данные американских же спецслужб назвали именно Порошенко «самым коррумпированным человеком на Украине».

Уже после госпереворота и избрания его президентом появлялась информация о его оффшорах, трастах сомнительной «слепоты» и многочисленных госзаказах, которые случайно выигрывали именно его компании. Компромата на Порошенко собрано столько, что Януковичу и не снилось. Главным критерием для вашингтонских кураторов является подконтрольность Порошенко. Как там дела у граждан Украины, это Вашингтон мало интересует — главное, чтобы не доводили до социальных взрывов. Но как раз с подконтрольностью и начались проблемы.

За год с небольшим до выборов Порошенко всё чаще намекают, что ему следует прекратить фантазии о втором сроке. Он слишком часто зарится на кредитные деньги, не слишком эффективен в деле «отмывания майдана» и регулярно саботирует принятие тех решений, которые нужны Западу, но помешают ему бороться за новый срок.

Несмотря на рейтинг в районе статистической погрешности, Порошенко думает о втором сроке — и о неизбежных в таких обстоятельствах предвыборных и выборных махинациях. Если он не поймет «по-хорошему», то за пару месяцев до майдана вдруг откуда ни возьмись появятся «разоблачения независимых СМИ», «расследования независимых антикоррупционных органов» и «стихийные волны народного протеста» (возможно, снова студенческого).

Термин «барыга», введенный в украинский политический язык Михаилом Саакашвили, станет самым часто используемым словом. Выяснится, что опять случилась зрада и снова всё украли. По таком сценарии Порошенко уйдет не тихо, а громко, но всё остальное останется прежним. Украинская бизнес-элита, которая одновременно контролирует и власть, и СМИ, и крупнейшие финансовые группы, продолжит делить рынок и доить Украину.

Кураторы продолжат следить, чтобы украинские власти принимали решения в интересах не украинского народа, а западных политических и финансовых групп, и чтобы в процессе воровства при реализации этих решений они не доводили страну до прямого банкротства — кому-то ведь нужно платить по счетам.

И пока не видно никаких причин, по которым весь этот праздник закончится раньше, чем на территории, именуемой сегодня «Украина», кончится, что воровать.

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