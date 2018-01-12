Украинские власти расчищают путь раскольникам "Киевскому патриархата"

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Украинское правительство продолжает в принудительном порядке насаждать свои национал-фашистские идеи, просачиваясь буквально во все сферы существования украинского народа. Не осталась без внимания и УПЦ, естественно Московского патриархата. Нужен был только повод чтобы найти крамолу и бросится наказывать "виновных".

На Украине открыли уголовное дело против представителей Запорожской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. По ее словам, делом займется Служба безопасности Украины и объединенная группа прокуратуры.

Также дело возбуждено против ОО «Союз православный «Радомир» и других неустановленных лиц», которые якобы разжигали ненависть и оскорбляли граждан «в связи с их религиозными убеждениями». В результате, как сообщила Сарган в Facebook, произошли «столкновения и массовые беспорядки в Запорожской области и других регионах Украины».

Запорожской епархии вменяют в вину то, что при осуществлении религиозных обрядов предпочтение отдается «тем лицам, которые проходили обряды крещения именно в УПЦ МП».

Кроме того, «национальную честь граждан Украины», по словам Сарган, «унижает» то, что лица, против которых открыто дело, «осуждают общение представителей церкви на украинском языке».

«Некоторые представители указанных религиозных организаций в последнее время допускают высказывания о единстве славянских православных народов под духовным наставничеством Русской православной церкви (РПЦ)», – говорится в сообщении.

«Среди прихожан храмов распространяется информация о необходимости объединения Украины с Россией и осуждается европейское направление развития нашего государства, осуждается проведение антитеррористической операции в Донбассе, а также оправдываются агрессивные действия Российской Федерации по отношению к Украине», — заявила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, речь идет об отказе священников УПЦ отпевать трагически погибшего ребенка из-за того, что он был крещен в так называемом Киевском патриархате

Публицист и богослов Сергей Худиев уже пояснял, что, «если человек умер в ереси или расколе, так и не придя в Церковь, отпевать его в Церкви невозможно, потому что он не является ее членом»; чтобы «быть обвенчанными или отпетыми в Церкви», люди «должны сначала к ней присоединиться». А «Киевский патриархат», как подчеркнул Худиев, «никем в православном мире не считается Церковью».