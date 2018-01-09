От жовто-блакитных мамонтов до "украинского Иисуса": майдан головного мозга крепчает

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На что только не идут украинцы, желая превознести историческую значимость своей нации, и "приделать" ей, так сказать, древние корни. О том, что Украина является родиной мамонтов всем давно известно, и уже совершенно не интересно. Но буйная фантазия укро-патриотов на этом не заканчивается, рождая новые перлы и мифы о "великой державе".

В мастерстве украинских историков создавать разнообразные мифы об Украине, пожалуй, нет равных. Впрочем, на этом поприще уже пробуют свои силы даже деятели шоу-биза. О самых распространенных фантастических теориях в нашем обзоре.

Корни украинской нации. Народная артистка Украины Руслана, победительница Евровидения-2004, заявила, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

Об этом она заявила в телеканалу "112 Украина". Руслана прокомментировала свой призыв к согражданам "снять шаровары". "Потому что мы страна значительно глубже, значительно историчнее, гораздо интереснее, аутентичне, гораздо экзотичнее. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. А мы пользуемся референсами, которые нам навязала в свое время СССР, и воспринимаем себя, как остаток Советской Украины.

"Шаровары" — это условно, не буквально, когда мы не знаем своей аутентичной культуры и пользуемся псевдонародным творчеством, которое нам просто заменили. Заменили теми песнями, которые написали, теми движениями, которые навязали. Сказали: "Вот вы украинцы, и так себя и воспринимайте. Вот ваш трафарет и нечего лезть дальше". И мы нация, страна с фантастической культурой. Я всех призываю изучать самих себя. Это дает такое вдохновение, которое вам и не снилось", — заявила Руслана.

Иисус Христос — украинец.

Доктор политических наук Валерий Бебик пошел куда дальше Русланы, беспрестанно заявляя о "незаурядной роли украинской цивилизации, которая дала миру выдающихся деятелей духовной сферы человечества: пророков, философов, вождей". "Археологические, мифологические и символические артефакты свидетельствуют, что основы религиозных верований на планете были зарождены в недрах украинских цивилизаций черниговского Мезина (ХХІІ-ХІІ тыс. до н. э.) и запорожской Каменной Могилы (ХІІ-ІІІ тыс. до н. э.), ставших основой формирования на территории Древней Украины Скифо-Трипольской/арийской цивилизации (VІ-ІІ тыс. до н. э.)", — писал Бебик в статье "Богом избранная Украина".

Согласно сомнительным теориям профессора, о котором забыли с уходом Виктора Ющенко, об историческом прошлом сограждан, украинцами были Пресвятая дева Мария и практически все апостолы, кроме Иуды. Также "самый первый (из известных на данный момент) договор между Богом и людьми был заключен на землях Древней Украины", которая и дала миру дала миру «арийского пророка» Зороастра, Будду, Христа, Вишну.

По Бебику Христос на самом деле жил за три тысячи лет до своего "канонического" рождения и говорил (как и Нефертити) на коптском языке, приближенном к языку предков современных украинцев. Античный мир получил свое название от праукраинского племени антов, а основатели Рима Ромул и Рем — выходцы из г. Ромны на Сумщине.

Горшки Триполья.

Популярно и мнение у украинских историков о том, что Трипольская культура прародительницей мировой цивилизации. Археологическая культура была названа по месту открытия у села Триполье недалеко от Киева. Была распространена в эпоху энеолита на территории Украины на запад от Днепра и в Молдавии, а также в восточной Румынии, где ее называют культурой Кукутени (Кукутень). Трипольская культура была открыта в 1896 году киевским археологом Викентием Хвойкой, который обнаружил древнее поселение, в котором находилась керамика оригинального вида.

Ее исследовали и другие ученые, но со временем выяснилось, что древние горшки уникальны только с точки зрения украинской археологии. Позднее среди деятелей науки разгорелись споры о генетической и культурной близости носителей Трипольской культуры к современному населению Восточной Европы. Было выдвинуто несколько гипотез, в т.ч. и "протославянская", однако большинство исследователей к ней отнеслось осторожно. Украинские историки приписывали трипольцам строительство огромных протогородов, котрые сжигали раз в 60 лет, а также другие гениальные изобретения и сверхспособности, которые являются мифом. Например, в учебнике "История педагогической мысли и образования в Украине" Александра Любара, профессора Криворожского педагогического университета, говорится, что трипольцы были родоначальниками даже украинского борща.

Украинцы, Всемирный потоп и другие сенсации.

Еще один известный персонаж на ниве национального мифотворчества — главный редактор журнала "Переход-IV" Игорь Каганец. Согласно его псевдотеориям, Украина — колыбель цивилизации, так как белая раса европейских кроманьонцев (борийцев) возникла на территории современной Украины и начала расселяться по всему миру в XXIV-XXIII тыс. до н. э. Также он считает, что в VI тыс. до н. э. суходол на месте Черного моря затопило, а спасенные Ноем люди основали цивилизацию Гиперборея (на территории Волыни и Киевской области), таким образом предки украинцев выжили во время Всемирного потопа.

Также существуют такие сенсационные заявления, как, например, древние укры вырыли Черное море: "Черное море появилось искусственно благодаря таланту и труду древних укров. В незапамятные времена, когда наши соотечественники возвращались домой из дальних странствий и рассказывали о больших пространствах воды в закордонных землях, было принято решение создать море и для себя. В результате героического труда не одного поколения ваших предков и было вырыто огромное озеро. Еще одним доказательством является скопление сероводорода в нижних слоях это водоема, что обьясняется интенсивным использованием его для стирки и помывки наших предков". (Едмунд Квасив. "История укров от колыбели до наших дней", Киев,"Просвита", 2006 г). В "Словаре древнеукраинской мифологии" С. Плачинды также можно найти высказывания о том, что "арии (ории) — древнейшее название украинцев. Первые пахари мира. Приручили коня, изобрели колесо и плуг", "древний украинский язык — санскрит — стал праматерью всех индоевропейских "языков".

Кандидат исторических наук Ю. Джеджула ("Тысяча лет украинской диаспоры") писал, что "… Люди являются плодоносной ветвью украинского национального древа", а А. Кратко-Кутынский (Феномен Украины. "Вечерний Киев") считает, что украинский язык лежит в основе санскрита: "В основе санскрита лежит какой-то загадочный язык "сансар", занесенный на нашу планету с Венеры. Не об украинском ли языке речь?". Впрочем Б. Чепурко уверен, что на украинском разговаривал сам Ной: "Украинский язык — допотопный, язык Ноя, самый древний язык в мире, от которого произошли кавказско-яфетические, прахамитские и прасемитские группы языков". И даже Овидий едва ли не украинец. "У нас есть основания считать, что Овидий писал стихи на древнем украинском языке", — заявлял Э. Гнаткевич .

Это, пожалуй, самые громкие украинские мифы, а сколько маленьких попавших только в литературу радикальных движений проходят мимо нас, незнающих "настоящую" историю Украины? Пора создавать институт по изучению мифов древних укров.

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